https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bursa-sanayi-sitesinde-dev-yangin-tum-is-yerini-kapladi-1093829195.html
Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı
Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T10:32+0300
2025-02-20T10:32+0300
2025-02-20T10:32+0300
türkiye
yangın
bursa
itfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093829038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d47c6fce368a0be3d9ac52a03b42b98.jpg
Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın çıktıKısa sürede yayıldıYiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/avcilarda-geri-donusum-tesisinde-buyuk-yangin-cadde-trafige-kapatildi-1093746141.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093829038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa9e8daa55b7da339c6f95b847018b8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, bursa, itfaiye
Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı
Ayrıntılar geliyor
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın çıktı
Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.