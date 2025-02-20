https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bursa-sanayi-sitesinde-dev-yangin-tum-is-yerini-kapladi-1093829195.html

Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı

Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T10:32+0300

2025-02-20T10:32+0300

2025-02-20T10:32+0300

türkiye

yangın

bursa

itfaiye

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Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın çıktıKısa sürede yayıldıYiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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