Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bursa-sanayi-sitesinde-dev-yangin-tum-is-yerini-kapladi-1093829195.html
Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı
Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T10:32+0300
2025-02-20T10:32+0300
türkiye
yangın
bursa
itfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093829038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d47c6fce368a0be3d9ac52a03b42b98.jpg
Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın çıktıKısa sürede yayıldıYiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/avcilarda-geri-donusum-tesisinde-buyuk-yangin-cadde-trafige-kapatildi-1093746141.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093829038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa9e8daa55b7da339c6f95b847018b8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yangın, bursa, itfaiye
yangın, bursa, itfaiye

Bursa sanayi sitesinde dev yangın: Tüm iş yerini kapladı

10:32 20.02.2025
© Fatih ÇapkınBursa sanayi sitesinde dev yangın
Bursa sanayi sitesinde dev yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Fatih Çapkın
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın çıktı

Kısa sürede yayıldı

Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Avcılar Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
TÜRKİYE
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın: Cadde trafiğe kapatıldı
17 Şubat, 21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала