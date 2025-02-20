Ankara'da sahte içki ölümleri: Can kaybı 63'e çıktı, 36 kişi de yoğun bakımda

© AA Sahte alkol © AA

Ayrıntılar geliyor

Ankara'da sahte alkol kullanımına bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu. Yoğun bakımda ise 36 kişi bulunuyor. Bu kişilerin tedavisi devam ediyor.