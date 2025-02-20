https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ankarada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-63e-cikti--1093844094.html
Ankara'da sahte içki ölümleri: Can kaybı 63'e çıktı, 36 kişi de yoğun bakımda
Ankara'da sahte içki ölümleri: Can kaybı 63'e çıktı, 36 kişi de yoğun bakımda
Sputnik Türkiye
Ankara'da sahte alkol kullanımına bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu. Yoğun bakımda ise 36 kişi bulunuyor. Bu kişilerin tedavisi devam ediyor. 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-20T17:05+0300
2025-02-20T17:06+0300
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Ankara'da sahte içki ölümleri: Can kaybı 63'e çıktı, 36 kişi de yoğun bakımda
17:05 20.02.2025 (güncellendi: 17:06 20.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da sahte alkol kullanımına bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu. Yoğun bakımda ise 36 kişi bulunuyor. Bu kişilerin tedavisi devam ediyor.