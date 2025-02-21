https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/yapay-zeka-destekli-robot-insanlara-kafa-atti-robot-saldirisinin-sebebinin-ariza-oldugu-ortaya-1093879113.html
Yapay zeka destekli robot insanlara 'kafa' attı: Robot saldırısının sebebinin arıza olduğu ortaya çıktı
Yapay zeka destekli robot insanlara 'kafa' attı: Robot saldırısının sebebinin arıza olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Çin' yapay zeka destekli robot festival alanında bulunan insanlara saldırdı. Robotun saldırdığı anlar sosyal medyada viral olurken, roboton arızalandığı ortaya... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T21:14+0300
2025-02-21T21:14+0300
2025-02-21T21:16+0300
dünya
çin
robot
yapay zeka
arıza
festival
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Çin'de düzenlenen bir festivalde yapay zeka destekli bir robot arızalandı. Arızalanan robot, festivalde bulunan insanlara 'kafa atarken' görüntülendi.Arızalan robotun festivalde bulunan insanlara saldırdığı anlar, orada bulunan diğer kişilerce kaydedildi. Görüntülerde insanların robottan uzaklaştığı görülürken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/japonyada-bir-restoran-internette-kotu-yorum-yapan-2-kisinin-basina-odul-koydu-1093877946.html
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çin, robot, yapay zeka, arıza, festival
çin, robot, yapay zeka, arıza, festival
Yapay zeka destekli robot insanlara 'kafa' attı: Robot saldırısının sebebinin arıza olduğu ortaya çıktı
21:14 21.02.2025 (güncellendi: 21:16 21.02.2025)
Çin' yapay zeka destekli robot festival alanında bulunan insanlara saldırdı. Robotun saldırdığı anlar sosyal medyada viral olurken, roboton arızalandığı ortaya çıktı.
Çin'de düzenlenen bir festivalde yapay zeka destekli bir robot arızalandı. Arızalanan robot, festivalde bulunan insanlara 'kafa atarken' görüntülendi.
Arızalan robotun festivalde bulunan insanlara saldırdığı anlar, orada bulunan diğer kişilerce kaydedildi. Görüntülerde insanların robottan uzaklaştığı görülürken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.