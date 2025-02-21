https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/yagmur-ve-kar-yagisi-barajlari-doldurdu-iski-acikladi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-ne-kadar-1093861134.html

Yağmur ve kar yağışı barajları doldurdu, İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar?

Yağmur ve kar yağışı barajları doldurdu, İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da hafta sonundan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışı, baraj doluluk oranlarını artırdı. İSKİ verilerine göre, barajların ortalama doluluk... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T10:39+0300

2025-02-21T10:39+0300

2025-02-21T10:39+0300

türkiye

türkiye

istanbul

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

baraj

baraj doluluk

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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı, su kaynaklarına olumlu yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçtiğimiz yıl yüzde 27.49’a kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışlarla birlikte hızla yükseldi.Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olmasıyla su seviyelerinde belirgin bir artış yaşandı. Son bir haftada barajların doluluk oranı yüzde 10.23 artarak yüzde 70.05’e ulaştı.İstanbul’un barajlarında güncel doluluk oranlarıİSKİ tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akomdan-istanbula-bugun-ve-yarin-icin-yogun-kar-yagisi-alarmi-ekrem-imamoglu-saat-verdi-en-sert-1093859049.html

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türkiye, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, baraj doluluk