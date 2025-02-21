https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/yagmur-ve-kar-yagisi-barajlari-doldurdu-iski-acikladi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-ne-kadar-1093861134.html
Yağmur ve kar yağışı barajları doldurdu, İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar?
Yağmur ve kar yağışı barajları doldurdu, İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da hafta sonundan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışı, baraj doluluk oranlarını artırdı. İSKİ verilerine göre, barajların ortalama doluluk... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T10:39+0300
2025-02-21T10:39+0300
2025-02-21T10:39+0300
türkiye
türkiye
istanbul
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
baraj
baraj doluluk
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı, su kaynaklarına olumlu yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçtiğimiz yıl yüzde 27.49’a kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışlarla birlikte hızla yükseldi.Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olmasıyla su seviyelerinde belirgin bir artış yaşandı. Son bir haftada barajların doluluk oranı yüzde 10.23 artarak yüzde 70.05’e ulaştı.İstanbul’un barajlarında güncel doluluk oranlarıİSKİ tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akomdan-istanbula-bugun-ve-yarin-icin-yogun-kar-yagisi-alarmi-ekrem-imamoglu-saat-verdi-en-sert-1093859049.html
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türkiye, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, baraj doluluk
türkiye, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, baraj doluluk
Yağmur ve kar yağışı barajları doldurdu, İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar?
İstanbul’da hafta sonundan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışı, baraj doluluk oranlarını artırdı. İSKİ verilerine göre, barajların ortalama doluluk seviyesi yüzde 70'i seviyesini geçti. Bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Peki, İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar?
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı, su kaynaklarına olumlu yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçtiğimiz yıl yüzde 27.49’a kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışlarla birlikte hızla yükseldi.
Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olmasıyla su seviyelerinde belirgin bir artış yaşandı. Son bir haftada barajların doluluk oranı yüzde 10.23 artarak yüzde 70.05’e ulaştı.
İstanbul’un barajlarında güncel doluluk oranları
İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı:
Yüzde 57.06
Büyükçekmece Barajı:
Yüzde 66.48
Darlık Barajı:
Yüzde 65.44
Elmalı Barajı:
Yüzde 91.71
Istrancalar Barajı:
Yüzde 99.12
Kazandere Barajı:
Yüzde 77.36
Pabuçdere Barajı:
Yüzde 74.88
Sazlıdere Barajı:
Yüzde 52.41
Terkos Barajı:
Yüzde 72.1
Ömerli Barajı:
Yüzde 74.43