https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/uefa-avrupa-liginde-son-16-tura-kalan-takimlar-belli-oldu-1093852858.html

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde pay-off turunu geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax ligin son 16 turuna kalan son 4 takım oldu. Son 16 tur kura çekimi... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

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spor

olympiakos

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax oldu.Fenerbahçe, 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı.Play-off etabında TSİ 23.00'te oynanan rövanş maçlarında son 16 tura yükselen takımlar ve maç sonuçları şöyle:Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.Ligde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.Son 16 turu maçları ise 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/anderlecht-fenerbahce-maci-durduruldu-1093851368.html

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