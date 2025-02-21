https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/uefa-avrupa-liginde-son-16-tura-kalan-takimlar-belli-oldu-1093852858.html
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde pay-off turunu geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax ligin son 16 turuna kalan son 4 takım oldu. Son 16 tur kura çekimi... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T02:07+0300
2025-02-21T02:07+0300
2025-02-21T02:08+0300
spor
olympiakos
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax oldu.Fenerbahçe, 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı.Play-off etabında TSİ 23.00'te oynanan rövanş maçlarında son 16 tura yükselen takımlar ve maç sonuçları şöyle:Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.Ligde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.Son 16 turu maçları ise 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/anderlecht-fenerbahce-maci-durduruldu-1093851368.html
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rangersrangers fc, yusuf akçiçek, yusuf akçiçek galatasaray, yusuf akcicek
rangersrangers fc, yusuf akçiçek, yusuf akçiçek galatasaray, yusuf akcicek
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu
02:07 21.02.2025 (güncellendi: 02:08 21.02.2025)
UEFA Avrupa Ligi'nde pay-off turunu geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax ligin son 16 turuna kalan son 4 takım oldu. Son 16 tur kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax oldu.
Fenerbahçe, 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Play-off etabında TSİ 23.00'te oynanan rövanş maçlarında son 16 tura yükselen takımlar ve maç sonuçları şöyle:
Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan): 3-0 (0-1)
Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2 (Uzatmalarda) (2-0)
Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka): 5-2 (2-1)
Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe: 2-2 (0-3)
Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.
Ligde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.
Son 16 turu maçları ise 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.