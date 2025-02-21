UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/uefa-avrupa-liginde-son-16-tura-kalan-takimlar-belli-oldu-1093852858.html
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde pay-off turunu geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax ligin son 16 turuna kalan son 4 takım oldu. Son 16 tur kura çekimi... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T02:07+0300
2025-02-21T02:08+0300
spor
olympiakos
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093852701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd9f861c36e0a82efb9420c902a0a7db.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax oldu.Fenerbahçe, 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı.Play-off etabında TSİ 23.00'te oynanan rövanş maçlarında son 16 tura yükselen takımlar ve maç sonuçları şöyle:Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.Ligde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.Son 16 turu maçları ise 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/anderlecht-fenerbahce-maci-durduruldu-1093851368.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093852701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66b8273b5df398cfe0bd181231ad0bf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rangersrangers fc, yusuf akçiçek, yusuf akçiçek galatasaray, yusuf akcicek
rangersrangers fc, yusuf akçiçek, yusuf akçiçek galatasaray, yusuf akcicek

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar belli oldu

02:07 21.02.2025 (güncellendi: 02:08 21.02.2025)
© AA / Mustafa YalçınUEFA Avrupa Ligi play-off turu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde pay-off turunu geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax ligin son 16 turuna kalan son 4 takım oldu. Son 16 tur kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax oldu.
Fenerbahçe, 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Play-off etabında TSİ 23.00'te oynanan rövanş maçlarında son 16 tura yükselen takımlar ve maç sonuçları şöyle:
Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan): 3-0 (0-1)
Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2 (Uzatmalarda) (2-0)
Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka): 5-2 (2-1)
Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe: 2-2 (0-3)
Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.
Ligde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.
Son 16 turu maçları ise 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.
Fenerbahçe ile Anderlecht - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
SPOR
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde son 16'da
Dün, 23:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала