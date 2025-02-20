https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/anderlecht-fenerbahce-maci-durduruldu-1093851368.html

Tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle duran Anderlecht-Fenerbahçe maçı 7. dakikadan devam etti: Skor 1-1

Tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle duran Anderlecht-Fenerbahçe maçı 7. dakikadan devam etti: Skor 1-1

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşması tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durmasının ardından 7. dakikadan devam etti. Karşılaşmanın ilk... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T23:21+0300

2025-02-20T23:21+0300

2025-02-21T00:20+0300

spor

anderlecht

fenerbahçe

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093851465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c9bf72f4a3260a2bb0a722fe1eb6211.jpg

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.Anderlecht Stadı'ndaki müsabakanın hakeminin 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı. Stat ekranlarında bu sırada şu açıklama yer aldı:Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdiKarşılaşmada 4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda topu uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Santrfor topu boş kaleye gönderdi: 0-1.19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1093850199.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anderlecht fenerbahçe, trt 1 canlı, fenerbahçe, trt1, anderlecht, fb, trt 1, trt, trt1 canlı izle, trt 1 canli, fenerbahçe maçı, fenerbahçe anderlecht maçı, trt 1 izle, fb maçı, trt 1 canli maç izle, trt 1 canlı yayın, trt canlı izle, trt 1 canli yayin akişi, fenerbahçe maçı hangi kanalda, anderlecht - fenerbahçe nerede izlenir, fenerbahçe anderlecht, trt 1 canli izle, anderlecht vs fenerbahçe, trt 1 canlı maç izle, trt1 canli maç izle, trt1 canli izle, fenerbahce, trt1 canlı yayın, belçika, fenerbahce anderlecht, anderlecht fenerbahçe, fb maçı hangi kanalda, trt 1 canlı tabii, trt 1 canli yayın, fenerbahçe anderlecht maçı izle, fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, trt 1 canlı yayın izle, fenerbahçe maçı izle, fenerbahçe hangi kanalda, trt 1 canli yayin, fenerbahçe maç, anderlecht - fenerbahçe neden yarıda kaldı, osayi samuel, anderlecht teknik direktörü, fb maci, livakovic, fenerbahçe maçı canli izle, anderlecht teknik direktör, fenerbahçe maçı neden durdu, fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, fenerbahçe son dakika, lotto park,