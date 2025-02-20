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Tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle duran Anderlecht-Fenerbahçe maçı 7. dakikadan devam etti: Skor 1-1
Tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle duran Anderlecht-Fenerbahçe maçı 7. dakikadan devam etti: Skor 1-1
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşması tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durmasının ardından 7. dakikadan devam etti. Karşılaşmanın ilk... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T23:21+0300
2025-02-20T23:21+0300
2025-02-21T00:20+0300
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.Anderlecht Stadı'ndaki müsabakanın hakeminin 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı. Stat ekranlarında bu sırada şu açıklama yer aldı:Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdiKarşılaşmada 4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda topu uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Santrfor topu boş kaleye gönderdi: 0-1.19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
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Tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle duran Anderlecht-Fenerbahçe maçı 7. dakikadan devam etti: Skor 1-1
23:21 20.02.2025 (güncellendi: 00:20 21.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşması tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durmasının ardından 7. dakikadan devam etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.
Anderlecht Stadı'ndaki müsabakanın hakeminin 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı. Stat ekranlarında bu sırada şu açıklama yer aldı:
"Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın."
Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti. Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi
Karşılaşmada 4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda topu uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Santrfor topu boş kaleye gönderdi: 0-1.
19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede topu ağlarla buluşturdu: 1-1.