https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/tff-tahkim-kurulu-galatasarayin-hakem-atamasiyla-ilgili-itirazini-reddetti-1093880139.html
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın hakem atamasıyla ilgili itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın hakem atamasıyla ilgili itirazını reddetti
Sputnik Türkiye
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. Merkez Hakem Kurulu’nun yabancı hakem atama... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T22:54+0300
2025-02-21T22:54+0300
2025-02-21T22:54+0300
spor
slavko vincic
merkez hakem kurulu (mhk)
tahkim kurulu
galatasaray
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
hakem
tff merkez hakem kurulu
hakem hataları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083547214_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fefe65301807a9e79aa5229252eedaed.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın 25. hafta derbisini yönetecek yabancı hakem Slavko Vincic’in atanmasına karşı yaptığı itirazı reddetti.Galatasaray, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemin yabancı olmasına itiraz ederek kararın iptal edilmesini talep etmişti. TFF Yönetim Kurulu’nun 12 Şubat 2025 tarihli toplantısında Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yabancı hakem atanması konusunda yetki verilmiş ve Vincic’in maçı yönetmesine karar verilmişti.TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını inceleyerek yaptığı açıklamada, TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın hukuka aykırı bir yönü bulunmadığını belirtti. Kurul, yapılan değerlendirme sonucunda itirazı oybirliğiyle reddetti. Ayrıca, Merkez Hakem Kurulu’nun yabancı hakem atama kararına yapılan itirazın, Tahkim Kurulu’nun yetki alanına girmediği gerekçesiyle oyçokluğuyla reddedildiği açıklandı. Bu karar doğrultusunda, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/tff-baskani-haciosmanoglu-hakemler-korkuyor-1093879219.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083547214_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f8531147e1f520fbbc2902e453f4d1b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slavko vincic, merkez hakem kurulu (mhk), tahkim kurulu, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları
slavko vincic, merkez hakem kurulu (mhk), tahkim kurulu, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın hakem atamasıyla ilgili itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. Merkez Hakem Kurulu’nun yabancı hakem atama kararına yapılan itiraz ise Tahkim Kurulu’nun yetki alanına girmediği gerekçesiyle oyçokluğuyla kabul edilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın 25. hafta derbisini yönetecek yabancı hakem Slavko Vincic’in atanmasına karşı yaptığı itirazı reddetti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemin yabancı olmasına itiraz ederek kararın iptal edilmesini talep etmişti. TFF Yönetim Kurulu’nun 12 Şubat 2025 tarihli toplantısında Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yabancı hakem atanması konusunda yetki verilmiş ve Vincic’in maçı yönetmesine karar verilmişti.
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını inceleyerek yaptığı açıklamada, TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın hukuka aykırı bir yönü bulunmadığını belirtti. Kurul, yapılan değerlendirme sonucunda itirazı oybirliğiyle reddetti. Ayrıca, Merkez Hakem Kurulu’nun yabancı hakem atama kararına yapılan itirazın, Tahkim Kurulu’nun yetki alanına girmediği gerekçesiyle oyçokluğuyla reddedildiği açıklandı. Bu karar doğrultusunda, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilecek.