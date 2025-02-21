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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Hakemler korkuyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Hakemler korkuyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T21:14+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ibrahim hacıosmanoğlu
tff merkez hakem kurulu
tff 1. lig
tff 2. lig
tff 3. lig
galatasaray sk
galatasaray spor kulübü
galatasaray sportif aş
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.Son dönemde Galatasaray yönetimiyle yaşanan tartışmalar hakkında TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ''Galatasaray'la bir düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la hiçbir zaman bir problemim olmadı ve olmayacak. Kişilerle kurumları birbirinden ayırıyoruz. Eğer imtiyaz bekleyenler rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz her zaman eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle düşünüyorum. Benim geçmişe dair bir bagajım yok, kafamın arkasında gizli planlar yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! İster Fenerbahçe, ister başka bir takım olsun... Benim bünyem bunu kabul etmez! Allah bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar! Herkese eşit mesafedeyiz! Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum'' dedi.Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında Başkan Hacıosmanoğlu ''İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya çıkarmak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu görünüyordu, 5.9 milyondu. Ancak sonra fark ettik ki durum öyle değil! Orada bir manipülasyon var. Rakamlarla oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istenmiş. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporlar düzenlendi. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve şu an yargı süreci devam ediyor. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz'' açıklamasında bulundu."Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne diyeceksiniz?" diye sorulduğunda Başkan Hacıosmanoğlu "600 yıl dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız, maç mı yönetemeyeceğiz? dedim. İnsani hataları kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde durumu anlıyorum. VAR'da hata kabul etmem, ancak VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı hakem gelmedi. Devre arası seminerde, "Size sahip çıktım, gelirlerinizi artırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek" dedim. Bunu devre arasında söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere açıkça söyledim'' şeklinde konuştu.'Hakemler korkuyor'Türk hakemleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:'Hakem veremiyoruz dedi'Süper Lig'de yabancı hakem görevlendirilmesi hakkında konuşan Başkan Hacıosmanoğlu ''UEFA Hakem Kurulu Başkanı, daha önce bizde de çalışmıştı... 'Bu ayrılan hakemlerde tecrübeli isimler var' dedi. Ben de, 'İşimize karışma! En iyi arkadaşınız Cüneyt Çakır, Avrupa'da top model ama Türkiye'de güce göre hareket ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçında Denayer voleybol oynar gibi müdahale etti, 'Yürü, yürü' dedi. O yüzden karışma' dedim ve sonra durdu. Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara atamaları verdik, hâlâ alacaklar. Hakemler, 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedi. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut. İngiltere yurt dışına hakem vermediğini söyledi. Hollanda, hakem ile görüştü ve geleceğini söyledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konuştu. Hatta Hollanda Federasyon Başkanı bugün misafirimiz oldu. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve özür diledi'' açıklamasında bulundu.Derbi hakemi nasıl belirlendi?Galatasaray-Fenerbahçe hakeminin belirlenme süreci hakkında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/galatasaraydan-tff-aciklamasi-bir-kulubun-federasyonu-olmayi-birakin-1093810184.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, tff 2. lig, tff 3. lig, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü
türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, tff 2. lig, tff 3. lig, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Hakemler korkuyor

21:14 21.02.2025
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© TFF
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, yerli hakemlerin performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, adaletin sağlanmaması durumunda yabancı hakemlerin devreye girebileceğini belirtti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.
Son dönemde Galatasaray yönetimiyle yaşanan tartışmalar hakkında TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ''Galatasaray'la bir düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la hiçbir zaman bir problemim olmadı ve olmayacak. Kişilerle kurumları birbirinden ayırıyoruz. Eğer imtiyaz bekleyenler rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz her zaman eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle düşünüyorum. Benim geçmişe dair bir bagajım yok, kafamın arkasında gizli planlar yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! İster Fenerbahçe, ister başka bir takım olsun... Benim bünyem bunu kabul etmez! Allah bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar! Herkese eşit mesafedeyiz! Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum'' dedi.
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında Başkan Hacıosmanoğlu ''İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya çıkarmak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu görünüyordu, 5.9 milyondu. Ancak sonra fark ettik ki durum öyle değil! Orada bir manipülasyon var. Rakamlarla oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istenmiş. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporlar düzenlendi. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve şu an yargı süreci devam ediyor. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz'' açıklamasında bulundu.
"Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne diyeceksiniz?" diye sorulduğunda Başkan Hacıosmanoğlu "600 yıl dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız, maç mı yönetemeyeceğiz? dedim. İnsani hataları kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde durumu anlıyorum. VAR'da hata kabul etmem, ancak VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı hakem gelmedi. Devre arası seminerde, "Size sahip çıktım, gelirlerinizi artırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek" dedim. Bunu devre arasında söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere açıkça söyledim'' şeklinde konuştu.

'Hakemler korkuyor'

Türk hakemleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:
25 yılın birikintisi var, temizlik kolay değil. Bize önce üç ay biçtiler, sonra altı ay dediler ama biz hâlâ buradayız! Bir hakem, "Bunlar 2-3 ay sonra gider" diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar aidiyet duygusuyla bağlı oldukları kişilere güveniyorlar! Bizim kazanacağımızı zaten düşünmediler! "Bunlar gider, ağabeylerimiz gelir" diye düşünüyorlar herhalde. Eski sistemi bozuyoruz ve bu sancılı bir süreç. Yoksa o hakem arkadaş böyle konuşabilir mi? Geçen hafta seminerde, "O güvendiğiniz ağabeylerinize güvenmeyin" dedim. Onlar artık azınlıkta. Burada bizi genel kurul seçti, Allah canımızı almadığı sürece buradayız! Atamayla gelmedik, genel kurula kadar buradayız!" Hakemler korkuyor! Neden korktuklarını soruyorum! Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın? Allah'tan başka büyük yok! Camianın büyüklüğünden korkuyor, etkileşimden korkuyor! Aidiyet duygusu var, ondan çekiniyor! Çok önemli bir hakem, "Başkana göre hareket edeceğiz ama kalacaklar mı, gidecekler mi? Belli değil" diyor. Bunu söyleyen bir hakem! Bizden önceki federasyonlar, kendi iradeleriyle bu işi yönetmedi! Dışarıdan müdahaleler vardı. Hakemler de bu yüzden "Bunlar gidecek" diyor. Demek ki bir yerden bu gücü alabiliyorlar.

'Hakem veremiyoruz dedi'

Süper Lig'de yabancı hakem görevlendirilmesi hakkında konuşan Başkan Hacıosmanoğlu ''UEFA Hakem Kurulu Başkanı, daha önce bizde de çalışmıştı... 'Bu ayrılan hakemlerde tecrübeli isimler var' dedi. Ben de, 'İşimize karışma! En iyi arkadaşınız Cüneyt Çakır, Avrupa'da top model ama Türkiye'de güce göre hareket ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçında Denayer voleybol oynar gibi müdahale etti, 'Yürü, yürü' dedi. O yüzden karışma' dedim ve sonra durdu. Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara atamaları verdik, hâlâ alacaklar. Hakemler, 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedi. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut. İngiltere yurt dışına hakem vermediğini söyledi. Hollanda, hakem ile görüştü ve geleceğini söyledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konuştu. Hatta Hollanda Federasyon Başkanı bugün misafirimiz oldu. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve özür diledi'' açıklamasında bulundu.

Derbi hakemi nasıl belirlendi?

Galatasaray-Fenerbahçe hakeminin belirlenme süreci hakkında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:

MHK Başkanı, salı sabahı Bosnalı hakem ile Slovenya hakemin kaldığını söyledi. 'Bosnalı hakeme gidersek, Edin Dzeko var ve sıkıntı olabilir' dedim. Sonra Slovenyalı hakemi seçtik. İlk ziyaretimi başkan olduğumda Slovenya Federasyon Başkanı'na yapmıştım ve salı günü hemen görüştük. O da kabul etti. Aleksander Ceferin ile daha önce görüşüp, anlaşsak bu kadar yazışma yapar mıyız? Hollanda Federasyon Başkanı ile birlikte bile görüştük. Ceferin ile geçen hafta üç saat görüştük ama İstanbul'da açılacak temsilcilik için konuştuk. Nisan ayı gibi açılacak, ana konu bu. Ceferin, 'Türkiye'de bu kadar hakemleri neden eleştiriyorlar?' dedi. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. Enteresan bir şey, en az hata Türkiye'de! Rakamlar bunlar! Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz! Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerden biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi? Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin manası yok! TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta... Acun Ilıcalı, Slovenya'dan yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret! Herkesin herkesle resimleri var. Bu kadar büyük saçmalık olur mu? Herkes sağduyulu olmalı, kafamızın arkasında bir plan yok. Adil ve eşit bir şekilde devam edeceğiz. Galatasaray ile sorunum yok ve asla da olmaz. Herkes, Fenerbahçe ile sorunum olmasını bekledi. Benim tarzım farklıydı, her başkan gibi değildim. Ama başkan olduğumdan beri eski defterleri kapattık. Galatasaray'ı yönetenler, beni Fenerbahçe ile yakın göstermek istiyor. Diyarbakır'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, herkese aynı şekilde yakınız. Türk hakemlerle operasyon yapmadık, uluslararası operasyon yapıyoruz, öyle mi? İnsanda vicdan olur. Trabzon'da bana küfür ediliyor, operasyon yapsam, kendi takımıma yaparım. Ailemden ölmüş insanlara küfür ediliyor. Trabzonspor, 1-2 maç kazandı da küme düşme hattından uzaklaştı. Biz, herkese eşit mesafedeyiz. Trabzonspor ve Sivasspor'un hali ortada. Dokunmak istesek, onlara dokunurduk! Ama yapmayız, bizde Allah korkusu var!

Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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Galatasaray'dan TFF açıklaması: 'Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın'
19 Şubat, 17:22
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