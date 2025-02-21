https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/tff-baskani-haciosmanoglu-hakemler-korkuyor-1093879219.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Hakemler korkuyor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Hakemler korkuyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T21:14+0300

2025-02-21T21:14+0300

2025-02-21T21:14+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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tff merkez hakem kurulu

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.Son dönemde Galatasaray yönetimiyle yaşanan tartışmalar hakkında TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ''Galatasaray'la bir düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la hiçbir zaman bir problemim olmadı ve olmayacak. Kişilerle kurumları birbirinden ayırıyoruz. Eğer imtiyaz bekleyenler rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz her zaman eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle düşünüyorum. Benim geçmişe dair bir bagajım yok, kafamın arkasında gizli planlar yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! İster Fenerbahçe, ister başka bir takım olsun... Benim bünyem bunu kabul etmez! Allah bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar! Herkese eşit mesafedeyiz! Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum'' dedi.Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında Başkan Hacıosmanoğlu ''İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya çıkarmak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu görünüyordu, 5.9 milyondu. Ancak sonra fark ettik ki durum öyle değil! Orada bir manipülasyon var. Rakamlarla oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istenmiş. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporlar düzenlendi. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve şu an yargı süreci devam ediyor. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz'' açıklamasında bulundu."Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne diyeceksiniz?" diye sorulduğunda Başkan Hacıosmanoğlu "600 yıl dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız, maç mı yönetemeyeceğiz? dedim. İnsani hataları kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde durumu anlıyorum. VAR'da hata kabul etmem, ancak VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı hakem gelmedi. Devre arası seminerde, "Size sahip çıktım, gelirlerinizi artırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek" dedim. Bunu devre arasında söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere açıkça söyledim'' şeklinde konuştu.'Hakemler korkuyor'Türk hakemleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:'Hakem veremiyoruz dedi'Süper Lig'de yabancı hakem görevlendirilmesi hakkında konuşan Başkan Hacıosmanoğlu ''UEFA Hakem Kurulu Başkanı, daha önce bizde de çalışmıştı... 'Bu ayrılan hakemlerde tecrübeli isimler var' dedi. Ben de, 'İşimize karışma! En iyi arkadaşınız Cüneyt Çakır, Avrupa'da top model ama Türkiye'de güce göre hareket ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçında Denayer voleybol oynar gibi müdahale etti, 'Yürü, yürü' dedi. O yüzden karışma' dedim ve sonra durdu. Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara atamaları verdik, hâlâ alacaklar. Hakemler, 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedi. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut. İngiltere yurt dışına hakem vermediğini söyledi. Hollanda, hakem ile görüştü ve geleceğini söyledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konuştu. Hatta Hollanda Federasyon Başkanı bugün misafirimiz oldu. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve özür diledi'' açıklamasında bulundu.Derbi hakemi nasıl belirlendi?Galatasaray-Fenerbahçe hakeminin belirlenme süreci hakkında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/galatasaraydan-tff-aciklamasi-bir-kulubun-federasyonu-olmayi-birakin-1093810184.html

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