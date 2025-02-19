https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/galatasaraydan-tff-aciklamasi-bir-kulubun-federasyonu-olmayi-birakin-1093810184.html
Galatasaray'dan TFF açıklaması: 'Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın'
Galatasaray'dan TFF açıklaması: 'Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yönelik sert bir açıklama yaparak yabancı hakem tartışmaları ve federasyonun tutarsız kararları... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T17:22+0300
2025-02-19T17:22+0300
2025-02-19T17:22+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
fenerbahçe
derbi
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Galatasaray, TFF'yi tutarsız kararlar almakla eleştirerek adalet çağrısında bulundu.Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, TFF’nin göreve geldiği günden bu yana çelişkili kararlar aldığı belirtilerek, “Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK’ya sevk edilmeyeceğini söyleyip daha sonra ceza yağdırmaya başlaması, yabancı hakem konusunda net bir duruş sergileyememesi ve kritik maçımıza 1 saat kala yapılan açıklamalar, federasyonun güvenilirliğini sorgulatmaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, TFF’nin kritik bir maç öncesinde Galatasaray’ın onayı alınmadan yaptığı davetin basına servis edilmesinin samimiyetsizlik göstergesi olduğu vurgulandı.Galatasaray’dan TFF’ye üç soruGalatasaray, TFF’ye üç net soru yöneltti:Sarı-kırmızılı kulüp, bu sorulara yanıt verilmeden yapılan hakem atamalarının taraflı olduğunu öne sürerek, “Bu tür organizasyonlarla Galatasaray’ın önüne engeller konulmak isteniyor” mesajını verdi.'Adalet yerini bulacak, iyiler kazanacak!'Galatasaray, taraftarlarına da çağrıda bulunarak provokasyonlara kapılmamalarını ve enerjilerini takıma destek olmak için harcamalarını istedi. Son olarak, TFF’ye sert bir mesaj veren Galatasaray, “Türk futbolunu daha fazla kaosa sürüklemekten vazgeçin. Bir kulübün federasyonu olmayın, tüm kulüpler için adaleti sağlayın” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/galatasaray---fenerbahce-derbisinde-surpriz-sonuc-yapay-zeka-macin-skorunu-tahmin-etti-sampiyonluk-1093797947.html
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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, fenerbahçe, derbi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, fenerbahçe, derbi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Galatasaray'dan TFF açıklaması: 'Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın'
Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yönelik sert bir açıklama yaparak yabancı hakem tartışmaları ve federasyonun tutarsız kararları konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF’nin kararlarını eleştirerek adaletin sağlanması çağrısında bulundu.
Galatasaray, TFF'yi tutarsız kararlar almakla eleştirerek adalet çağrısında bulundu.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, TFF’nin göreve geldiği günden bu yana çelişkili kararlar aldığı belirtilerek, “Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK’ya sevk edilmeyeceğini söyleyip daha sonra ceza yağdırmaya başlaması, yabancı hakem konusunda net bir duruş sergileyememesi ve kritik maçımıza 1 saat kala yapılan açıklamalar, federasyonun güvenilirliğini sorgulatmaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, TFF’nin kritik bir maç öncesinde Galatasaray’ın onayı alınmadan yaptığı davetin basına servis edilmesinin samimiyetsizlik göstergesi olduğu vurgulandı.
Galatasaray’dan TFF’ye üç soru
Galatasaray, TFF’ye üç net soru yöneltti:
1.
2024-2025 sezonunda görev alacak hakemlerin lisans ve vize işlemleri tamamlanmış mıdır?
2.
2 Ocak 2025’te açıklanan Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi’nde
yabancı bir hakem yer almakta mıdır?
3.
MHK Talimatı’na göre müsabakalarda görev alabilecek hakemlerin belirlenmesi için gerekli olan kurslara katılım sağlanmış mıdır?
Sarı-kırmızılı kulüp, bu sorulara yanıt verilmeden yapılan hakem atamalarının taraflı olduğunu öne sürerek, “Bu tür organizasyonlarla Galatasaray’ın önüne engeller konulmak isteniyor” mesajını verdi.
'Adalet yerini bulacak, iyiler kazanacak!'
Galatasaray, taraftarlarına da çağrıda bulunarak provokasyonlara kapılmamalarını ve enerjilerini takıma destek olmak için harcamalarını istedi. Son olarak, TFF’ye sert bir mesaj veren Galatasaray, “Türk futbolunu daha fazla kaosa sürüklemekten vazgeçin. Bir kulübün federasyonu olmayın, tüm kulüpler için adaleti sağlayın” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.