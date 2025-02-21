https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/tarim-ve-orman-bakanligi-acikladi-10-peynir-markasinin-hileli-urunleri-paylasildi-1093862998.html

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 10 peynir markasının hileli ürünleri paylaşıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 10 peynir markasının hileli ürünleri paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. Son listede birçok peynir... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T11:41+0300

2025-02-21T11:41+0300

2025-02-21T11:42+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

peynir

taklit

taklit tağşiş listesi

taklit ürün

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, bazı peynir markalarının etikette belirtilenden düşük yağ oranına sahip olduğunu tespit etti. Bakanlık, yapılan analizler sonucunda bu markaları resmi internet sitesinden duyurdu.Açıklanan son listede özellikle Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey markasının 8 ürünüyle listeye girmesi dikkat çekti. Bu ürünlerde, etiketlerde belirtilen yağ oranının gerçekte daha düşük olduğu belirlendi.Hangi şehirlerde üretildi?Denetime takılan peynir markalarının üretim merkezleri de farklı şehirlerde yer alıyor. Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray gibi illerde üretilen bu peynirler, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.Güncel taklit ve tağşiş listesindeki peynir markalarıBakanlık tarafından açıklanan listede yer alan bazı peynir markaları ve detayları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakanlik-guncel-listesini-acikladi-bir-gidada-daha-domuz-eti-tespit-edildi-unlu-baharatcinin-urunu-1093841057.html

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tarım ve orman bakanlığı, peynir, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün