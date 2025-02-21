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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 10 peynir markasının hileli ürünleri paylaşıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 10 peynir markasının hileli ürünleri paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. Son listede birçok peynir... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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tarım ve orman bakanlığı
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taklit tağşiş listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, bazı peynir markalarının etikette belirtilenden düşük yağ oranına sahip olduğunu tespit etti. Bakanlık, yapılan analizler sonucunda bu markaları resmi internet sitesinden duyurdu.Açıklanan son listede özellikle Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey markasının 8 ürünüyle listeye girmesi dikkat çekti. Bu ürünlerde, etiketlerde belirtilen yağ oranının gerçekte daha düşük olduğu belirlendi.Hangi şehirlerde üretildi?Denetime takılan peynir markalarının üretim merkezleri de farklı şehirlerde yer alıyor. Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray gibi illerde üretilen bu peynirler, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.Güncel taklit ve tağşiş listesindeki peynir markalarıBakanlık tarafından açıklanan listede yer alan bazı peynir markaları ve detayları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakanlik-guncel-listesini-acikladi-bir-gidada-daha-domuz-eti-tespit-edildi-unlu-baharatcinin-urunu-1093841057.html
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tarım ve orman bakanlığı, peynir, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün
tarım ve orman bakanlığı, peynir, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 10 peynir markasının hileli ürünleri paylaşıldı

11:41 21.02.2025 (güncellendi: 11:42 21.02.2025)
© AAPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. Son listede birçok peynir markası dikkat çekerken, bazı ürünlerde belirtilenden düşük yağ oranı tespit edildi. İşte listede yer alan markalar ve detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, bazı peynir markalarının etikette belirtilenden düşük yağ oranına sahip olduğunu tespit etti. Bakanlık, yapılan analizler sonucunda bu markaları resmi internet sitesinden duyurdu.
Açıklanan son listede özellikle Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey markasının 8 ürünüyle listeye girmesi dikkat çekti. Bu ürünlerde, etiketlerde belirtilen yağ oranının gerçekte daha düşük olduğu belirlendi.

Hangi şehirlerde üretildi?

Denetime takılan peynir markalarının üretim merkezleri de farklı şehirlerde yer alıyor. Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray gibi illerde üretilen bu peynirler, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Güncel taklit ve tağşiş listesindeki peynir markaları

Bakanlık tarafından açıklanan listede yer alan bazı peynir markaları ve detayları şu şekilde:
Yusra Süt Ürünleri – Tam Yağlı Tost Peynir (Yağ Oranı Düşük) – Elazığ
Ömür Süt Ürünleri – Tam Yağlı Taze Tost Peyniri (Yağ Oranı Düşük) – İzmir
Elmas Süt Ürünleri – Tam Yağlı Beyaz Peynir (Yağ Oranı Düşük) – Zonguldak
Aydınoğlu Gıda Katı – Tam Yağlı Beyaz Peynir (Yağ Oranı Düşük)
Devrek Süt Ürünleri – Tam Yağlı Beyaz Peynir (Yağ Oranı Düşük) – Zonguldak
Ünal Gıda ve İnşaat – Az Yağlı Eritme Peyniri (Yağ Oranı Düşük) – Kayseri
Erkon Süt Ürünleri – Tam Yağlı Kaşar Peyniri (Yağ Oranı Düşük) – Konya
Milkon Süt Ürünleri – Kahvaltılık Kaşar Peyniri (Yağ Oranı Düşük) – Konya
Çayırbağı Süt Ürünleri – Tam Yağlı Kaşar Peyniri (Yağ Oranı Düşük) – Konya
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