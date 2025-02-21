https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/spkdan-olaganustu-fiyat-hareketlerine-inceleme-maksatli-ve-yaniltici-haberlere-hukuki-islem-1093880010.html

SPK'dan olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme: 'Maksatlı ve yanıltıcı haberlere hukuki işlem başlatılmıştır'

SPK'dan olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme: 'Maksatlı ve yanıltıcı haberlere hukuki işlem başlatılmıştır'

Sputnik Türkiye

SPK, BİST pay piyasasının 'güven, açıklık ve istikrar' halinde işlemesine engel oluşturacak eylemlerin tespiti halinde idari ve cezai işlem başlatmak üzere... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T22:39+0300

2025-02-21T22:39+0300

2025-02-21T22:39+0300

ekonomi̇

türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

bi̇st

borsa i̇stanbul

inceleme

i̇nceleme

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını açıkladı. Kurul tarafından yapılan açıklamadan Borsa İstanbul (BİST) pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlenmeleri hakkında SPK ve BİST A. Ş. tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.Sermaye piyasasının 'güven, açıklık ve istikrar' içerisinde işlemesine engel olacak tüm eylemler hakkında SPK kanunu hükümleri çerçevesinde eylemlerin tespiti halinde idari veya cezai işlem başlatılacağı kaydedildi.Konuya ilişkin SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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