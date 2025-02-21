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SPK'dan olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme: 'Maksatlı ve yanıltıcı haberlere hukuki işlem başlatılmıştır'
SPK'dan olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme: 'Maksatlı ve yanıltıcı haberlere hukuki işlem başlatılmıştır'
Sputnik Türkiye
SPK, BİST pay piyasasının 'güven, açıklık ve istikrar' halinde işlemesine engel oluşturacak eylemlerin tespiti halinde idari ve cezai işlem başlatmak üzere... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını açıkladı. Kurul tarafından yapılan açıklamadan Borsa İstanbul (BİST) pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlenmeleri hakkında SPK ve BİST A. Ş. tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.Sermaye piyasasının 'güven, açıklık ve istikrar' içerisinde işlemesine engel olacak tüm eylemler hakkında SPK kanunu hükümleri çerçevesinde eylemlerin tespiti halinde idari veya cezai işlem başlatılacağı kaydedildi.Konuya ilişkin SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/en-buyuk-kripto-para-borsalarindan-birine-saldiri-15-milyar-dolar-degerinde-kayip-1093879831.html
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türkiye, sermaye piyasası kurulu (spk), bi̇st, borsa i̇stanbul, inceleme, i̇nceleme
türkiye, sermaye piyasası kurulu (spk), bi̇st, borsa i̇stanbul, inceleme, i̇nceleme

SPK'dan olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme: 'Maksatlı ve yanıltıcı haberlere hukuki işlem başlatılmıştır'

22:39 21.02.2025
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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SPK, BİST pay piyasasının 'güven, açıklık ve istikrar' halinde işlemesine engel oluşturacak eylemlerin tespiti halinde idari ve cezai işlem başlatmak üzere inceleme başlatıldığını açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını açıkladı.
Kurul tarafından yapılan açıklamadan Borsa İstanbul (BİST) pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlenmeleri hakkında SPK ve BİST A. Ş. tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Sermaye piyasasının 'güven, açıklık ve istikrar' içerisinde işlemesine engel olacak tüm eylemler hakkında SPK kanunu hükümleri çerçevesinde eylemlerin tespiti halinde idari veya cezai işlem başlatılacağı kaydedildi.
Konuya ilişkin SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır"
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