En büyük kripto para borsalarından birine saldırı: 1.5 milyar dolar değerinde kayıp

Bybit, ETH soğuk cüzdanlarımızdan birini içeren yetkisiz bir etkinlik tespit etti. Olay, ETH çoklu imzalı soğuk cüzdanımız sıcak cüzdanımıza bir transfer gerçekleştirdiğinde meydana geldi. Ne yazık ki, bu işlem imzalama arayüzünü maskeleyen, doğru adresi görüntülerken altta yatan akıllı sözleşme mantığını değiştiren karmaşık bir saldırı yoluyla manipüle edildi. Sonuç olarak, saldırgan etkilenen ETH soğuk cüzdanının kontrolünü ele geçirebildi ve varlıklarını kimliği belirsiz bir adrese aktarabildi.

Güvenlik ekibimiz, önde gelen blockchain adli uzmanları ve ortaklarıyla birlikte olayı aktif olarak araştırıyor. Blockchain analitiği ve fon kurtarma konusunda uzmanlığı olan ve bu varlıkların izlenmesine yardımcı olabilecek tüm ekipler bizimle iş birliği yapmaya davetlidir.

Kullanıcılarımıza ve ortaklarımıza diğer tüm Bybit soğuk cüzdanlarının tamamen güvenli kaldığına dair güvence vermek istiyoruz. Tüm müşteri fonları güvendedir ve operasyonlarımız herhangi bir kesinti olmadan her zamanki gibi devam etmektedir. Şeffaflık ve güvenlik en önemli önceliklerimiz olmaya devam ediyor ve en kısa sürede güncellemeler sağlayacağız.