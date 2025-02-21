https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/selcuk-universitesinde-dekan-yardimcisini-vuran-ogrenci-hayatini-kaybetti-1093867473.html

Selçuk Üniversitesi'nde dekan yardımcısını vuran öğrenci hayatını kaybetti

Selçuk Üniversitesi'nde dekan yardımcısını vuran öğrenci hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı odasında silahla yaralayan öğrenci Bestami Serdar Ergüder... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T13:32+0300

2025-02-21T13:32+0300

2025-02-21T13:32+0300

türki̇ye

selçuk üniversitesi

silahlı saldırı

öğrenci

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Selçuk Üniversitesi’nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 17 Şubat’ta gerçekleşen olayda yaralanan ve hastanede tedavi gören öğrenci Bestami Serdar Ergüder’in hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, “Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ın sağlık durumu iyiye gitmektedir.” ifadelerine yer verildi.Organları nakledilecekErgüder’in ailesi, karaciğer, böbrekler ve kalbinin organ nakli bekleyen hastalara bağışlanması yönünde karar aldı. Üniversite yönetimi, bu kararın birçok hastaya umut olacağını belirterek aileye teşekkür etti.Açıklamada, “Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.Ne olmuştu?🔹 17 Şubat’ta Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde meydana gelen olayda, öğrenci Bestami Serdar Ergüder, Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal’ın odasına girerek silahla ateş açtı.🔹 Yeşildal yaralanırken, Ergüder aynı silahla intihar girişiminde bulundu.🔹 Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki ismi de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.🔹 Yoğun bakımda tedavi gören Ergüder, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/selcuk-universitesinde-silahli-saldiri-2-yarali-1093737207.html

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selçuk üniversitesi, silahlı saldırı, öğrenci