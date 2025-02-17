https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/selcuk-universitesinde-silahli-saldiri-2-yarali-1093737207.html

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 2 yaralı

Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde silah sesleri duyuldu. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu. 2... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T15:25+0300

2025-02-17T15:25+0300

2025-02-17T15:53+0300

türkiye

selçuk üniversitesi

silahlı saldırı

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Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, şok edici bir saldırıya sahne oldu. Henüz kimliği açıklanmayan bir öğrenci, fakültenin dekan yardımcısını silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.İddiaya göre, B.S.E. isimli öğrenci, fakülte binasında Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ın odasına girdi. Henüz bilinmeyen bir sebeple yanında getirdiği silahı çıkaran öğrenci, Yeşildal’a ateş etti.Saldırgan öğrenci, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan fakülte çalışanları ve öğrenciler, hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralılar Hastaneye KaldırıldıOlay yerine kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Dekan yardımcısı ve saldırgan öğrenci, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Yetkililerden alınan bilgiye göre, her iki yaralının da sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

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selçuk üniversitesi, silahlı saldırı