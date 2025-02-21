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Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlam kemiğe platin' soruşturması: Ameliyatlar mercek altında
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlam kemiğe platin' soruşturması: Ameliyatlar mercek altında
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlara ilişkin soruşturma başlattı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T15:18+0300
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Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır'daki 'sağlam kemiğe platin' iddialarına ilişkin hareket getçi.Diyarbakır'da platin soruşturmasıBakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce 7 Ekim 2024'te muhakkik tayin edilerek, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.Paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 10 Ekim 2024'te konuyu tüm boyutlarıyla ele almak, adli, idari ve mali bulgularıyla ortaya koymak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılarak, uzman bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.Sürecin Bakanlık tarafından denetim seferberliği kapsamında yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/diyarbakirda-saglik-skandali-kirik-olmayan-kemiklere-platin-takildigi-ortaya-cikti--1093845652.html
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sağlık bakanlığı, platin, diyarbakır
sağlık bakanlığı, platin, diyarbakır

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlam kemiğe platin' soruşturması: Ameliyatlar mercek altında

15:18 21.02.2025
© AADoktor, röntgen
Doktor, röntgen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlara ilişkin soruşturma başlattı.
Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır'daki 'sağlam kemiğe platin' iddialarına ilişkin hareket getçi.

Diyarbakır'da platin soruşturması

Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce 7 Ekim 2024'te muhakkik tayin edilerek, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.
Paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 10 Ekim 2024'te konuyu tüm boyutlarıyla ele almak, adli, idari ve mali bulgularıyla ortaya koymak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılarak, uzman bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.
Sürecin Bakanlık tarafından denetim seferberliği kapsamında yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Nitekim yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır. Konunun bir basın organında yer alması üzerine Bakanlığın harekete geçtiğine dair sarf edilen ifadeler doğru değildir. 'Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine' ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti verilen tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim faaliyetlerimiz devam edecektir."
Doktor, röntgen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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Diyarbakır'da sağlık skandalı: Kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı
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