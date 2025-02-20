https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/diyarbakirda-saglik-skandali-kirik-olmayan-kemiklere-platin-takildigi-ortaya-cikti--1093845652.html
Diyarbakır'da sağlık skandalı: Kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı
Diyarbakır'da sağlık skandalı: Kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı
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Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde en az 75 hastaya gereksiz yere platin takıldığı ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T18:04+0300
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Diyarbakır'da bir devlet hastanesinde en az 75 hastaya gereksiz yere platin takıldığı ortaya çıktı.Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde, bazı doktorların gereksiz ameliyatlar yaparak sağlam kemiklere platin taktığı ortaya çıktı. Hazar Dost'un haberine göre; Uzun süredir hastanede yapılan ameliyat sayısındaki artıştan şüphelenen bazı sağlık çalışanları, hastaların röntgenlerini inceleyerek en az 75 hastanın gereksiz platin uygulamasına maruz kaldığını belirledi.Hastanede yapılan incelemelerde, yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların, basit tedavi yöntemleriyle iyileşebileceği halde ameliyat edilerek kemiklerine platin yerleştirildiği belirlendi. Uzmanlar, bu tür gereksiz cerrahi müdahalelerin hem hastaların sağlığını riske attığını hem de sağlık sistemine büyük bir yük getirdiğini vurguladı.Olayı ortaya çıkaran bir doktor, hastanede görev yapan bazı doktorların medikal şirketlerle işbirliği içinde olduğunu ve gereksiz platin kullanımıyla maddi kazanç sağladıklarını iddia etti. Bu durumu ifşa eden doktor, çalışma arkadaşlarının baskısı ve mobbingine maruz kaldığını, hatta ameliyatlar için gerekli malzemelerin kendisine verilmediğini söyledi.Ortaya çıkan skandalın ardından Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı açıklansa da olayın detaylarına ilişkin herhangi bir ilerleme kaydedilmediği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, yaşananları 'insanlık suçu' olarak nitelendirdi ve partinin, mağdur hastaların röntgen kayıtlarıyla birlikte suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/hastanede-fiyat-pazarligi-yapan-muhasebeci-tutuklandi-1093781109.html
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diyarbakır, hastane, özel hastane, röntgen, röntgen filmi, doktor, doktor raporu, sahte doktor, uzman doktor, doktor saldırı, mahkeme, mahkeme kararı, platin, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı
Diyarbakır'da sağlık skandalı: Kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde en az 75 hastaya gereksiz yere platin takıldığı ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran doktor, medikal şirketlerle işbirliği yapıldığını öne sürerken, durumu ifşa ettiği için mobbinge maruz kaldığını belirtti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Diyarbakır'da bir devlet hastanesinde en az 75 hastaya gereksiz yere platin takıldığı ortaya çıktı.
Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde, bazı doktorların gereksiz ameliyatlar yaparak sağlam kemiklere platin taktığı ortaya çıktı. Hazar Dost'un haberine göre; Uzun süredir hastanede yapılan ameliyat sayısındaki artıştan şüphelenen bazı sağlık çalışanları, hastaların röntgenlerini inceleyerek en az 75 hastanın gereksiz platin uygulamasına maruz kaldığını belirledi.
Hastanede yapılan incelemelerde, yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların, basit tedavi yöntemleriyle iyileşebileceği halde ameliyat edilerek kemiklerine platin yerleştirildiği belirlendi. Uzmanlar, bu tür gereksiz cerrahi müdahalelerin hem hastaların sağlığını riske attığını hem de sağlık sistemine büyük bir yük getirdiğini vurguladı.
Olayı ortaya çıkaran bir doktor, hastanede görev yapan bazı doktorların medikal şirketlerle işbirliği içinde olduğunu ve gereksiz platin kullanımıyla maddi kazanç sağladıklarını iddia etti. Bu durumu ifşa eden doktor, çalışma arkadaşlarının baskısı ve mobbingine maruz kaldığını, hatta ameliyatlar için gerekli malzemelerin kendisine verilmediğini söyledi.
Ortaya çıkan skandalın ardından Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı açıklansa da olayın detaylarına ilişkin herhangi bir ilerleme kaydedilmediği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, yaşananları 'insanlık suçu' olarak nitelendirdi ve partinin, mağdur hastaların röntgen kayıtlarıyla birlikte suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.