https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/sabiha-gokcen-icin-yeni-karar-daha-fazla-ucus-iptal-edilebilir-1093875608.html
Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir
Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T17:19+0300
2025-02-21T17:19+0300
2025-02-21T17:32+0300
türki̇ye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
istanbul hava durumu
hava durumu
kar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875452_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9fb25d99915cdaf4a1e04e448d962cce.jpg
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildiSabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-kuvvetli-kar-yagisi-alarmi-vali-gul-yeni-karari-acikladi-hafta-sonu-kurslar-yapilmayacak-1093874753.html
türki̇ye
sabiha gökçen havaalanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875452_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_17d80b94bcfe590e67e9b28f2acf3983.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sabiha gökçen, sabiha gökçen sefer iptalleri, istanbul uçuş iptalleri
sabiha gökçen, sabiha gökçen sefer iptalleri, istanbul uçuş iptalleri
Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir
17:19 21.02.2025 (güncellendi: 17:32 21.02.2025)
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.