Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
SONAR'ın son anket sonuçları ne gösteriyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sağlıklı Ramazan’ menüsü enflasyonu aştı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TMMOB Raporu: ‘Grand Kartal Otel’in dış cephe kaplamasında yanıcı madde kullanılmış’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu.
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/sabiha-gokcen-icin-yeni-karar-daha-fazla-ucus-iptal-edilebilir-1093875608.html
Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir
Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T17:19+0300
2025-02-21T17:32+0300
türki̇ye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
istanbul hava durumu
hava durumu
kar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875452_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9fb25d99915cdaf4a1e04e448d962cce.jpg
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildiSabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-kuvvetli-kar-yagisi-alarmi-vali-gul-yeni-karari-acikladi-hafta-sonu-kurslar-yapilmayacak-1093874753.html
türki̇ye
sabiha gökçen havaalanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875452_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_17d80b94bcfe590e67e9b28f2acf3983.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sabiha gökçen, sabiha gökçen sefer iptalleri, istanbul uçuş iptalleri
sabiha gökçen, sabiha gökçen sefer iptalleri, istanbul uçuş iptalleri

Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir

17:19 21.02.2025 (güncellendi: 17:32 21.02.2025)
© AASabiha Gökçen
Sabiha Gökçen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak
16:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала