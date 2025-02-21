https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/sabiha-gokcen-icin-yeni-karar-daha-fazla-ucus-iptal-edilebilir-1093875608.html

Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir

Sabiha Gökçen için yeni karar: Daha fazla uçuş iptal edilebilir

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T17:19+0300

2025-02-21T17:19+0300

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildiSabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-kuvvetli-kar-yagisi-alarmi-vali-gul-yeni-karari-acikladi-hafta-sonu-kurslar-yapilmayacak-1093874753.html

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