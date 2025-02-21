https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-kuvvetli-kar-yagisi-alarmi-vali-gul-yeni-karari-acikladi-hafta-sonu-kurslar-yapilmayacak-1093874753.html
İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak
İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, hafta sonu bilim ve sanat merkezleri, destekleme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ve özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, ehliyet sınavı iptal mi?
2025-02-21T16:57+0300
2025-02-21T16:57+0300
2025-02-21T17:24+0300
türki̇ye
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
sürücü kursu sınavı
ehliyet
i̇stanbul
sibirya
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Dün gece başlayan kar yağışı, gün içinde aralıklarla etkisini kaybetse de akşam saatlerinden itibaren yeniden kuvvetlendi. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi beklenirken, hafta sonunun en soğuk gecelerden biri olacağı tahmin ediliyor.📌 Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.📌 Hafta sonu boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor.📌 Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak.Vali Gül: Çeşitli merkez ve kursların sınav ile eğitim faaliyetlerine ara verildiİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları nedeniyle kursların ve sınavların iptal edildiğini duyurdu.📢 Vali Gül’ün açıklaması şöyle:🗣️ "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-yogun-kar-yagisi-vapur-seferleri-ikinci-duyuruya-kadar-iptal-edildi-1093873804.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
i̇stanbul
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istanbul kar tatili, vali davut gül açıklama, istanbul hava durumu, 22-23 şubat kar yağışı, istanbul kurslar iptal mi, bilim ve sanat merkezleri tatil mi, destekleme kursları iptal edildi mi, sürücü kursu sınavları iptal mi, özel öğretim kursları tatil mi, istanbul’da okullar tatil mi, mtsk sınavları ertelendi mi, istanbul’da hafta sonu hava durumu, istanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, istanbul’da trafik son durum, buzlanma ve don uyarısı, vali davut gül son dakika, istanbul’da eğitime ara verildi, hafta sonu kurslar iptal mi, 22-23 şubat istanbul tatil, istanbul yoğun kar yağışı, istanbul kar fırtınası, kar yağışı ne zaman bitecek,
İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak
16:57 21.02.2025 (güncellendi: 17:24 21.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Dün gece başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olurken, hafta sonu boyunca şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri kursların iptal edildiğini açıkladı.
Dün gece başlayan kar yağışı, gün içinde aralıklarla etkisini kaybetse de akşam saatlerinden itibaren yeniden kuvvetlendi. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi beklenirken, hafta sonunun en soğuk gecelerden biri olacağı tahmin ediliyor.
📌 Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.
📌 Hafta sonu boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
📌 Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak.
Vali Gül: Çeşitli merkez ve kursların sınav ile eğitim faaliyetlerine ara verildi
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları nedeniyle kursların ve sınavların iptal edildiğini duyurdu.
📢 Vali Gül’ün açıklaması şöyle:
🗣️ "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."