https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-kuvvetli-kar-yagisi-alarmi-vali-gul-yeni-karari-acikladi-hafta-sonu-kurslar-yapilmayacak-1093874753.html

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, hafta sonu bilim ve sanat merkezleri, destekleme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ve özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, ehliyet sınavı iptal mi?

2025-02-21T16:57+0300

2025-02-21T16:57+0300

2025-02-21T17:24+0300

türki̇ye

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

sürücü kursu sınavı

ehliyet

i̇stanbul

sibirya

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Dün gece başlayan kar yağışı, gün içinde aralıklarla etkisini kaybetse de akşam saatlerinden itibaren yeniden kuvvetlendi. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi beklenirken, hafta sonunun en soğuk gecelerden biri olacağı tahmin ediliyor.📌 Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.📌 Hafta sonu boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor.📌 Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak.Vali Gül: Çeşitli merkez ve kursların sınav ile eğitim faaliyetlerine ara verildiİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları nedeniyle kursların ve sınavların iptal edildiğini duyurdu.📢 Vali Gül’ün açıklaması şöyle:🗣️ "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-yogun-kar-yagisi-vapur-seferleri-ikinci-duyuruya-kadar-iptal-edildi-1093873804.html

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i̇stanbul

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