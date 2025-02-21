İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
SONAR'ın son anket sonuçları ne gösteriyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sağlıklı Ramazan’ menüsü enflasyonu aştı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TMMOB Raporu: ‘Grand Kartal Otel’in dış cephe kaplamasında yanıcı madde kullanılmış’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu.
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-kuvvetli-kar-yagisi-alarmi-vali-gul-yeni-karari-acikladi-hafta-sonu-kurslar-yapilmayacak-1093874753.html
İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak
İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, hafta sonu bilim ve sanat merkezleri, destekleme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ve özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, ehliyet sınavı iptal mi?
2025-02-21T16:57+0300
2025-02-21T17:24+0300
türki̇ye
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
sürücü kursu sınavı
ehliyet
i̇stanbul
sibirya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093829550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a36d85123a3119e7bf77609edb941bd.jpg
Dün gece başlayan kar yağışı, gün içinde aralıklarla etkisini kaybetse de akşam saatlerinden itibaren yeniden kuvvetlendi. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi beklenirken, hafta sonunun en soğuk gecelerden biri olacağı tahmin ediliyor.📌 Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.📌 Hafta sonu boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor.📌 Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak.Vali Gül: Çeşitli merkez ve kursların sınav ile eğitim faaliyetlerine ara verildiİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları nedeniyle kursların ve sınavların iptal edildiğini duyurdu.📢 Vali Gül’ün açıklaması şöyle:🗣️ "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-yogun-kar-yagisi-vapur-seferleri-ikinci-duyuruya-kadar-iptal-edildi-1093873804.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
i̇stanbul
sibirya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093829550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71f29cb6bd32e095ad00fa90ccefbb98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul kar tatili, vali davut gül açıklama, istanbul hava durumu, 22-23 şubat kar yağışı, istanbul kurslar iptal mi, bilim ve sanat merkezleri tatil mi, destekleme kursları iptal edildi mi, sürücü kursu sınavları iptal mi, özel öğretim kursları tatil mi, istanbul’da okullar tatil mi, mtsk sınavları ertelendi mi, istanbul’da hafta sonu hava durumu, istanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, istanbul’da trafik son durum, buzlanma ve don uyarısı, vali davut gül son dakika, istanbul’da eğitime ara verildi, hafta sonu kurslar iptal mi, 22-23 şubat istanbul tatil, istanbul yoğun kar yağışı, istanbul kar fırtınası, kar yağışı ne zaman bitecek,
istanbul kar tatili, vali davut gül açıklama, istanbul hava durumu, 22-23 şubat kar yağışı, istanbul kurslar iptal mi, bilim ve sanat merkezleri tatil mi, destekleme kursları iptal edildi mi, sürücü kursu sınavları iptal mi, özel öğretim kursları tatil mi, istanbul’da okullar tatil mi, mtsk sınavları ertelendi mi, istanbul’da hafta sonu hava durumu, istanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, istanbul’da trafik son durum, buzlanma ve don uyarısı, vali davut gül son dakika, istanbul’da eğitime ara verildi, hafta sonu kurslar iptal mi, 22-23 şubat istanbul tatil, istanbul yoğun kar yağışı, istanbul kar fırtınası, kar yağışı ne zaman bitecek,

İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı, Vali Gül yeni kararı açıkladı: Hafta sonu kurs ve sınavları yapılmayacak

16:57 21.02.2025 (güncellendi: 17:24 21.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Dün gece başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olurken, hafta sonu boyunca şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri kursların iptal edildiğini açıkladı.
Dün gece başlayan kar yağışı, gün içinde aralıklarla etkisini kaybetse de akşam saatlerinden itibaren yeniden kuvvetlendi. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi beklenirken, hafta sonunun en soğuk gecelerden biri olacağı tahmin ediliyor.
📌 Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.
📌 Hafta sonu boyunca kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
📌 Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak.

Vali Gül: Çeşitli merkez ve kursların sınav ile eğitim faaliyetlerine ara verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları nedeniyle kursların ve sınavların iptal edildiğini duyurdu.
📢 Vali Gül’ün açıklaması şöyle:

🗣️ "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi
16:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала