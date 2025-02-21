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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/pezeskiyandan-abdye-turkce-gonderme-gecme-namert-koprusunden-birak-alsin-sel-seni-1093853940.html
Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe gönderme: 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni'
Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe gönderme: 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakereye ilişkin ABD'ye Türkçe yanıt vererek, 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni, yatma... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da bir etkinlikte ABD ile nükleer müzakereye ilişkin konuştu. Konuşmasında Pezeşkiyan 'Türkçe bir şiirimiz var' diyerek ABD'ye Türkçe yanıt verdi.ABD'nin İran'a karşı 'azami baskı' politikasına işaret eden Pezeşkiyan, "Biz 'müzakere etmeyeceğiz' demedik en baştan müzakere istediğimizi söyledik ancak her şartta müzakere etmeyeceğiz. Yaptırım uygulayıp sonra füzeleriniz veya silahlarınız olmasın deyip sonra tekrar müzakerelerden bahsedemezler" dedi.'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni, yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni'Pezeşkiyan, müzakerelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:ABD ve İsrail'in tehditlerinden korkmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika onu destekliyor ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Toplumumuza böyle olmak yakışır. Allah'ın yardımıyla bütün sorunlarımızı çözeceğimize eminim fakat bu bir gecede olmayacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sorun-yok-iki-turkce-siir-okumaktan-sorun-cikmaz-1093716176.html
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i̇ran, abd, türkçe, mesud pezeşkiyan

Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe gönderme: 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni'

03:49 21.02.2025
© Sputnik / Сергей Бобылевİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakereye ilişkin ABD'ye Türkçe yanıt vererek, 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni, yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni' ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da bir etkinlikte ABD ile nükleer müzakereye ilişkin konuştu. Konuşmasında Pezeşkiyan 'Türkçe bir şiirimiz var' diyerek ABD'ye Türkçe yanıt verdi.
ABD'nin İran'a karşı 'azami baskı' politikasına işaret eden Pezeşkiyan, "Biz 'müzakere etmeyeceğiz' demedik en baştan müzakere istediğimizi söyledik ancak her şartta müzakere etmeyeceğiz. Yaptırım uygulayıp sonra füzeleriniz veya silahlarınız olmasın deyip sonra tekrar müzakerelerden bahsedemezler" dedi.

'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni, yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni'

Pezeşkiyan, müzakerelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Türkçe bir şiirimiz var. Bu şekilde alıştık biz. Diyor ki; 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni.' Yani onur ve özgürlük. Eğer insan tilkinin gölgesinde de uyusa sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Biz insanız ve saygılı bir şekilde konuşacağız ancak baskıya boyun eğmeyeceğiz."
ABD ve İsrail'in tehditlerinden korkmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika onu destekliyor ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Toplumumuza böyle olmak yakışır. Allah'ın yardımıyla bütün sorunlarımızı çözeceğimize eminim fakat bu bir gecede olmayacak" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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