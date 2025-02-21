https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/pezeskiyandan-abdye-turkce-gonderme-gecme-namert-koprusunden-birak-alsin-sel-seni-1093853940.html

Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe gönderme: 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni'

Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe gönderme: 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni'

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakereye ilişkin ABD'ye Türkçe yanıt vererek, 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni, yatma... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T03:49+0300

2025-02-21T03:49+0300

2025-02-21T03:49+0300

dünya

i̇ran

abd

türkçe

mesud pezeşkiyan

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da bir etkinlikte ABD ile nükleer müzakereye ilişkin konuştu. Konuşmasında Pezeşkiyan 'Türkçe bir şiirimiz var' diyerek ABD'ye Türkçe yanıt verdi.ABD'nin İran'a karşı 'azami baskı' politikasına işaret eden Pezeşkiyan, "Biz 'müzakere etmeyeceğiz' demedik en baştan müzakere istediğimizi söyledik ancak her şartta müzakere etmeyeceğiz. Yaptırım uygulayıp sonra füzeleriniz veya silahlarınız olmasın deyip sonra tekrar müzakerelerden bahsedemezler" dedi.'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni, yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni'Pezeşkiyan, müzakerelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:ABD ve İsrail'in tehditlerinden korkmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika onu destekliyor ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Toplumumuza böyle olmak yakışır. Allah'ın yardımıyla bütün sorunlarımızı çözeceğimize eminim fakat bu bir gecede olmayacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sorun-yok-iki-turkce-siir-okumaktan-sorun-cikmaz-1093716176.html

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