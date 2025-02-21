https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/motorine-buyuk-zam-geliyor-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1093860056.html

Motorine büyük zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Motorine büyük zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Bu gece yarısından itibaren... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T10:13+0300

2025-02-21T10:13+0300

2025-02-21T10:13+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Son yapılan hesaplamalara göre, 21 Şubat 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam gelecek.Zam sonrası İstanbul'da motorin fiyatı 48 TL seviyesini aşacak. Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.Zamlı fiyatların ardından İstanbul'daki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde olacak:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Güncel akaryakıt fiyatlarıAvrupa YakasıBenzin: 46.43 TL/LTMotorin: 46.56 TL/LTLPG: 27.59 TL/LTAnadolu YakasıBenzin: 46.27 TL/LTMotorin: 46.44 TL/LTLPG: 26.99 TL/LTAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin: 46.97 TL/LTMotorin: 47.26 TL/LTLPG: 27.49 TL/LTİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin: 47.35 TL/LTMotorin: 47.63 TL/LTLPG: 27.34 TL/LT

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