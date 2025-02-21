https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/motorine-buyuk-zam-geliyor-bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-1093860056.html
Motorine büyük zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Motorine büyük zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Bu gece yarısından itibaren... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T10:13+0300
2025-02-21T10:13+0300
2025-02-21T10:13+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Son yapılan hesaplamalara göre, 21 Şubat 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam gelecek.Zam sonrası İstanbul'da motorin fiyatı 48 TL seviyesini aşacak. Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.Zamlı fiyatların ardından İstanbul'daki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde olacak:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Güncel akaryakıt fiyatlarıAvrupa YakasıBenzin: 46.43 TL/LTMotorin: 46.56 TL/LTLPG: 27.59 TL/LTAnadolu YakasıBenzin: 46.27 TL/LTMotorin: 46.44 TL/LTLPG: 26.99 TL/LTAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin: 46.97 TL/LTMotorin: 47.26 TL/LTLPG: 27.49 TL/LTİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin: 47.35 TL/LTMotorin: 47.63 TL/LTLPG: 27.34 TL/LT
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Motorine büyük zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam yapılması bekleniyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Son yapılan hesaplamalara göre, 21 Şubat 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam gelecek.
Zam sonrası İstanbul'da motorin fiyatı 48 TL seviyesini aşacak. Bugün benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
Zamlı fiyatların ardından İstanbul'daki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde olacak:
Motorin (Zam sonrası):
48.01 TL/LT
Motorin (Zam sonrası):
47.89 TL/LT
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 46.56 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Benzin: 46.27 TL/LT
Motorin: 46.44 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 47.26 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 47.63 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT