https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/moldova-sputnik-moldovanin-telegram-kanalina-erisimi-engelledi-1093880656.html
Moldova, Sputnik Moldova'nın Telegram kanalına erişimi engelledi
Moldova, Sputnik Moldova'nın Telegram kanalına erişimi engelledi
Sputnik Türkiye
Moldova'da Sputnik Moldova'nın Telegram kanalı erişime kapatıldı. Moldovalı yetkililerden konuya ilişkin açıklama getirilmedi. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T23:12+0300
2025-02-21T23:12+0300
2025-02-21T23:12+0300
dünya
moldova
sputnik
telegram
erişim engeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087730335_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_62976b482380357e1568e8c7e4a4f777.jpg
Sputnik Moldova'nın Telegram kanalı Moldova'da erişime engellendi.Moldova'daki yetkililerden henüz söz konusu erişim engeline dair bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/etiyopyada-sputnik-yayin-merkez-acildi-1093813895.html
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moldova, sputnik, telegram, erişim engeli
moldova, sputnik, telegram, erişim engeli
Moldova, Sputnik Moldova'nın Telegram kanalına erişimi engelledi
Moldova'da Sputnik Moldova'nın Telegram kanalı erişime kapatıldı. Moldovalı yetkililerden konuya ilişkin açıklama getirilmedi.
Sputnik Moldova'nın Telegram kanalı Moldova'da erişime engellendi.
Moldova'daki yetkililerden henüz söz konusu erişim engeline dair bir açıklama yapılmadı.