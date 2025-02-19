https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/etiyopyada-sputnik-yayin-merkez-acildi-1093813895.html

Etiyopya'da Sputnik çok işlevli bilgi merkezi açıldı

Etiyopya'da Sputnik çok işlevli bilgi merkezi açıldı

Sputnik Türkiye

Sputnik'in çok işlevli bilgi merkezinin açılışı Etiyopya'da gerçekleştirildi. Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev, söz konusu merkezin bir haber... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T22:05+0300

2025-02-19T22:05+0300

2025-02-19T22:26+0300

dünya

etiyopya

sputnik

ria novosti

addis ababa

rossiya segodnya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093816070_0:0:2173:1222_1920x0_80_0_0_396d72fc4d34c5fee5b2276c5d70cb3b.jpg

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Sputnik'in yayın merkezi açıldı. Merkezin işlevini anlatan Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev şunları söyledi:Kiselev, yeni yayın merkezinin 'Etiyopya'nın alacağı dünyanın bilgi resmini zenginleştireceğini' de belirtti. Kiselev, Etiyopyalıların dünyada olup bitenlere ilişkin 'farklı bakış açıları edinmelerinin önemli' olduğunu da söyledi.Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev, “Etiyopya vatandaşları arasında bu farklı bakış açılarına yönelik talep kesinlikle var, bunu hissediyoruz. Şu ana kadar burada çalışan 12 yerel gazetecimiz var, bu sayıyı iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Bugün itibariyle Amharca dilinde bir Telegram kanalı ve yine Amharca dilinde bir internet uygulaması başlattık. Radyo stüdyosunda radyo yayınına başlamayı planlıyoruz. Bugün ilk konuğumuz Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Başkanı Valentina İvanovna Matviyenko oldu ve ilk röportajını verdi. Harika” açıklamasında da bulundu. Matviyenko ise yeni yayın merkezinin başarısı konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söyleyerek "Dmitriy Konstantinoviç üstlendiği her şeyi zekice yapıyor" dedi.Matviyenko, yayın merkezinin Addis Ababa'da kurulmasının nedenini "Rusya ve Etiyopya'nın çok taraflı platformlardaki birçok konudaki tutumlarının ve halkların manevi ve kültürel yakınlığı" ifadeleriyle açıkladı.Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko “Bu yakınlığın en iyi bilinen sembolü büyük dünya şairimiz Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'dir. Tarih bu şekilde gelişti, kader bu şekilde gelişti” dedi.Kiselev: Afrika'nın Sesi dünyaya duyurulmalı Sputnik, Etiyopya'da bir yayın merkezi açarak Amharca dilinde yayın yapan ilk Rus medya kuruluşu olma özelliğini kazandı. Addis Ababa'daki temsilciliğin açılış törenine Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Etiyopya Federasyon Konseyi Başkanı Agyenyehu Teşager, Sputnik'i de bünyesinde barındıran Rossiya Segodnya medya grubunun CEO'su Dmitriy Kiselev ve diğer üst düzey Rus ve Etiyopyalı siyasetçiler katıldı. Valentina Matviyenko, “Geniş çaplı Rus-Etiyopya ve Rus-Afrika işbirliğini güçlendirme yolunda büyük bir adım atıyoruz. Afrika ülkelerinin çıkarlarının dikkate alınacağı, adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşması için bilgi işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyebilirim” dedi. Etiyopya'daki Sputnik ofisi, Rus medyasının bu ölçekteki ilk çok işlevli yayın merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Radyo, web sitesi, sosyal medya ve uygulamalar için Amharca ve İngilizce içerik üretimi ve Afrika Birliği gibi kuruluşlarla muhabirlik çalışmaları yürütülmesi planlanmaktadır. Amharca dilinde çeşitli projeler halihazırda başlatılmıştır. Etiyopya Danıştay Başkanı Agyenyehu Teşager, Sputnik'in faaliyetlerinin Etiyopya ile Rusya arasındaki diplomatik bağların güçlenmesine katkıda bulunacağını belirterek, “Sputnik'in hedeflerine ulaşacağına inanıyorum” diye ekledi. Sputnik, Afrika kıtasında aktif olarak varlığını geliştiriyor. İngilizce ve Fransızca radyo programları, Nijerya, Botsvana, Kamerun, Nijer, Mali, Gine, Zambiya gibi ülkelerdeki radyo istasyonlarında yayınlanıyor. Sputnik, Afrika Yayın Birliği'nin bir üyesidir ve radyo ödüllerinin sahibidir. Sputnik gazetecileri, Afrika devletlerinin üst düzey yetkilileriyle düzenli olarak röportajlar yapmaktadır. Rossiya Segodnya uluslararası medya grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, “Afrika'nın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sesi dünyada duyulmalı. Burada alacağımız röportajlar ve bilgi kaynakları, dünya genelinde 32 dilde de yer alacak. Etiyopya, böylece yeni 32 sese kavuşmuş olacak. Etiyopya'nın dünyadaki sesi önemli ölçüde güçlenecek” dedi.Sputnik'in çok işlevli yayın merkezi Amharca ve İngilizce dillerinde radyo, web sitesi, sosyal ağlar ve uygulamalar için içerik oluşturmanın yanı sıra Afrika Birliği (Birliğin merkezi Addis Ababa'da bulunuyor) için de muhabirlik çalışmaları yapacak. Bu arada, Etiyopya'nın resmi dili olan Amharca'da bir Telegram kanalı ve yerel Telekom paketine dahil edilme sürecinde olan bir mobil uygulama da dahil olmak üzere çeşitli projeler başlatıldı. Etiyopya'daki yeni Sputnik bilgi merkezi, 30 ila 40 çalışanı ile Amharca yayın yapan Rus medyasının ilk şubesi olacak.Sputnik'in Etiyopya'nın başkentindeki yayın merkezinin açılışını kutlamak üzere, üzerinde medya sembolleri bulunan bir şehir otobüsü de hizmete sunulacak.Sputnik, merkezi Moskova'da bulunan uluslararası bir multimedya haber ajansı ve radyo istasyonudur. Sputnik Radyo'nun dünya çapında yaklaşık 200 milyon dinleyicisi bulunmaktadır.Afrika, Sputnik'in son yıllardaki kalkınma önceliklerinden biri oldu. Şu anda Sputnik Afrika radyo programları Fransızca ve İngilizce olarak Nijerya, Kamerun, Nijer, Mali, Gine, Botsvana, Malavi ve Zambiya'da yayınlanmaktadır. Afrika Yayın Birliği'nin bir üyesi olan Sputnik Africa, kısa süre önce Afrika Yayın Birliği'nin Afrika hakkında en iyi radyo podcasti için düzenlediği medya yarışmasını kazandı. Sputnik Afrika düzenli olarak Afrika kıtasının devlet başkanları, bakanları ve diğer siyasi ve kamusal figürleriyle özel röportajlar yayınlamaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-dunya-hizla-cok-kutuplu-duzene-dogru-ilerliyor-1093815620.html

etiyopya

addis ababa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

etiyopya, sputnik, ria novosti, addis ababa, rossiya segodnya