https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/meteoroloji-uzmani-duyurdu-havalar-ne-zaman-isinacak-1093877441.html
Meteoroloji uzmanı duyurdu: Havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji uzmanı duyurdu: Havalar ne zaman ısınacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası okulları tatil ettirirken meteoroloji uzmanları 25 Şubat Salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T18:56+0300
2025-02-21T18:56+0300
2025-02-21T18:56+0300
türkiye
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hava
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Türkiye, şubat ayının sonuna kadar soğuk ve karlı havanın etkisi altında kalmaya devam edecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, hava durumuyla ilgili son değerlendirmeleri paylaşarak, soğuk havanın ne zaman biteceğine dair önemli bilgiler verdi. Acar, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olduğunu belirtti. 25 Şubat Salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini vurgulayan Acar, özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların eksi 10-15 dereceye kadar düşeceğini ifade etti. İstanbul'da sıcaklıkların eksi 2-3 derece, Ankara'da ise eksi 10-11 derece civarında olacağını tahmin etti. Kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde ise yoğun olarak devam edeceği belirtildi. İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, Ankara'da ise cumartesi günü hafif kar yağışı öngörüldü. Soğuk hava ne zaman bitecek? Murat Acar, soğuk havanın şubat sonuna kadar etkisini sürdüreceğini, ancak 25 Şubat Salı gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklıkların yavaş yavaş artmaya başlayacağını söyledi. Acar, mart ayının ilk haftasında ise daha ılık ve yağışlı bir hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-vapurlara-hava-engeli-sehir-hatlari-iptal-edilen-vapur-listesini-tek-tek-acikladi-1093856844.html
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meteoroloji, çevre, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, sıcak, en sıcak yıl, sıcak hava
meteoroloji, çevre, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, sıcak, en sıcak yıl, sıcak hava
Meteoroloji uzmanı duyurdu: Havalar ne zaman ısınacak?
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası okulları tatil ettirirken meteoroloji uzmanları 25 Şubat Salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini duyurdu. Uzmanlar, soğuk havanın şubat sonuna kadar etkili olacağını, mart ayının ilk haftasında ise yerini sıcak havaya bırakacağını belirtti.
Türkiye, şubat ayının sonuna kadar soğuk ve karlı havanın etkisi altında kalmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, hava durumuyla ilgili son değerlendirmeleri paylaşarak, soğuk havanın ne zaman biteceğine dair önemli bilgiler verdi. Acar, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olduğunu belirtti. 25 Şubat Salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini vurgulayan Acar, özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların eksi 10-15 dereceye kadar düşeceğini ifade etti. İstanbul'da sıcaklıkların eksi 2-3 derece, Ankara'da ise eksi 10-11 derece civarında olacağını tahmin etti.
Kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde ise yoğun olarak devam edeceği belirtildi. İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, Ankara'da ise cumartesi günü hafif kar yağışı öngörüldü.
Soğuk hava ne zaman bitecek?
Murat Acar, soğuk havanın şubat sonuna kadar etkisini sürdüreceğini, ancak 25 Şubat Salı gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklıkların yavaş yavaş artmaya başlayacağını söyledi. Acar, mart ayının ilk haftasında ise daha ılık ve yağışlı bir hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.