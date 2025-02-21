Meteoroloji uzmanı duyurdu: Havalar ne zaman ısınacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
SONAR'ın son anket sonuçları ne gösteriyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sağlıklı Ramazan’ menüsü enflasyonu aştı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TMMOB Raporu: ‘Grand Kartal Otel’in dış cephe kaplamasında yanıcı madde kullanılmış’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu.
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
HAVA DURUMU
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
20:30
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/meteoroloji-uzmani-duyurdu-havalar-ne-zaman-isinacak-1093877441.html
Meteoroloji uzmanı duyurdu: Havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji uzmanı duyurdu: Havalar ne zaman ısınacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası okulları tatil ettirirken meteoroloji uzmanları 25 Şubat Salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T18:56+0300
2025-02-21T18:56+0300
türkiye
meteoroloji
çevre
hava
sıcak hava
hava kirliliği
hava sıcaklığı
kar
kar yağışı
kar fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073667943_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_d3179db4f46582ac40dc31989a438660.jpg
Türkiye, şubat ayının sonuna kadar soğuk ve karlı havanın etkisi altında kalmaya devam edecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, hava durumuyla ilgili son değerlendirmeleri paylaşarak, soğuk havanın ne zaman biteceğine dair önemli bilgiler verdi. Acar, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olduğunu belirtti. 25 Şubat Salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini vurgulayan Acar, özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların eksi 10-15 dereceye kadar düşeceğini ifade etti. İstanbul'da sıcaklıkların eksi 2-3 derece, Ankara'da ise eksi 10-11 derece civarında olacağını tahmin etti. Kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde ise yoğun olarak devam edeceği belirtildi. İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, Ankara'da ise cumartesi günü hafif kar yağışı öngörüldü. Soğuk hava ne zaman bitecek? Murat Acar, soğuk havanın şubat sonuna kadar etkisini sürdüreceğini, ancak 25 Şubat Salı gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklıkların yavaş yavaş artmaya başlayacağını söyledi. Acar, mart ayının ilk haftasında ise daha ılık ve yağışlı bir hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-vapurlara-hava-engeli-sehir-hatlari-iptal-edilen-vapur-listesini-tek-tek-acikladi-1093856844.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073667943_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_d0cd9c3bd2cc5c01b19d824b15529e9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, çevre, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, sıcak, en sıcak yıl, sıcak hava
meteoroloji, çevre, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, sıcak, en sıcak yıl, sıcak hava

Meteoroloji uzmanı duyurdu: Havalar ne zaman ısınacak?

18:56 21.02.2025
© AADünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası okulları tatil ettirirken meteoroloji uzmanları 25 Şubat Salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini duyurdu. Uzmanlar, soğuk havanın şubat sonuna kadar etkili olacağını, mart ayının ilk haftasında ise yerini sıcak havaya bırakacağını belirtti.
Türkiye, şubat ayının sonuna kadar soğuk ve karlı havanın etkisi altında kalmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, hava durumuyla ilgili son değerlendirmeleri paylaşarak, soğuk havanın ne zaman biteceğine dair önemli bilgiler verdi. Acar, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava kütlesinin etkisi altında olduğunu belirtti. 25 Şubat Salı gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğini vurgulayan Acar, özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların eksi 10-15 dereceye kadar düşeceğini ifade etti. İstanbul'da sıcaklıkların eksi 2-3 derece, Ankara'da ise eksi 10-11 derece civarında olacağını tahmin etti.
Kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde ise yoğun olarak devam edeceği belirtildi. İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, Ankara'da ise cumartesi günü hafif kar yağışı öngörüldü.

Soğuk hava ne zaman bitecek?

Murat Acar, soğuk havanın şubat sonuna kadar etkisini sürdüreceğini, ancak 25 Şubat Salı gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklıkların yavaş yavaş artmaya başlayacağını söyledi. Acar, mart ayının ilk haftasında ise daha ılık ve yağışlı bir hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.
İstanbul- Vapur- Boğaz- Şehir Hatları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul’da vapurlara hava engeli: Şehir Hatları iptal edilen vapur seferleri listesini tek tek açıkladı
08:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала