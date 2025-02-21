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İstanbul’da vapurlara hava engeli: Şehir Hatları iptal edilen vapur seferleri listesini tek tek açıkladı
İstanbul’da vapurlara hava engeli: Şehir Hatları iptal edilen vapur seferleri listesini tek tek açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi! Şehir Hatları, 21 Şubat’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. Peki, hangi vapur hatları iptal edildi?
2025-02-21T08:04+0300
2025-02-21T08:07+0300
türki̇ye
şehir hatları
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
vapur
vapur seferleri
iptal
i̇ptal
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İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar, Şehir Hatları vapur seferlerinde aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 21 Şubat tarihi için bazı hatlarda iptaller yaşanacağını duyurdu.Yetkililer, hava koşullarının anlık değişebileceğini belirterek, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.İptal edilen vapur seferleriŞehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Şubat’ta iptal edilen seferler şunlar:📌 Bostancı - Moda - Karaköy - Kabataş Hattı📌 Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) Hattı📌 06.15 Beykoz - Eminönü Seferi📌 06.50 Beykoz - Eminönü Seferi📌 İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı📌 07.25 Çengelköy - İstinye Seferi📌 Üsküdar - Aşiyan HattıYetkililer, iptal edilen seferlerin hava koşullarına bağlı olarak güncellenebileceğini belirterek, yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.Sefer gecikmelerine karşı uyarıŞehir Hatları yetkilileri, bazı hatlarda sadece iptallerin değil, gecikmelerin de yaşanabileceğini ifade etti. Özellikle şiddetli rüzgar ve dalgaların etkili olduğu saatlerde seferlerin ertelenebileceği bildirildi.📌 İstanbul’da deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, hareket saatlerinden önce Şehir Hatları’nın resmi kanallarını takip etmesi öneriliyor.
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İstanbul’da vapurlara hava engeli: Şehir Hatları iptal edilen vapur seferleri listesini tek tek açıkladı

08:04 21.02.2025 (güncellendi: 08:07 21.02.2025)
© AFP 2023 / Bülent Kılıçİstanbul- Vapur- Boğaz- Şehir Hatları
İstanbul- Vapur- Boğaz- Şehir Hatları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AFP 2023 / Bülent Kılıç
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Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerini iptal etti. İstanbul’da deniz ulaşımını kullanacak yolcular için kritik uyarı yapıldı. İşte 21 Şubat’ta iptal edilen seferler ve detaylar…
İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar, Şehir Hatları vapur seferlerinde aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 21 Şubat tarihi için bazı hatlarda iptaller yaşanacağını duyurdu.
Yetkililer, hava koşullarının anlık değişebileceğini belirterek, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

İptal edilen vapur seferleri

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Şubat’ta iptal edilen seferler şunlar:
📌 Bostancı - Moda - Karaköy - Kabataş Hattı
📌 Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) Hattı
📌 06.15 Beykoz - Eminönü Seferi
📌 06.50 Beykoz - Eminönü Seferi
📌 İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
📌 07.25 Çengelköy - İstinye Seferi
📌 Üsküdar - Aşiyan Hattı
Yetkililer, iptal edilen seferlerin hava koşullarına bağlı olarak güncellenebileceğini belirterek, yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.

Sefer gecikmelerine karşı uyarı

Şehir Hatları yetkilileri, bazı hatlarda sadece iptallerin değil, gecikmelerin de yaşanabileceğini ifade etti. Özellikle şiddetli rüzgar ve dalgaların etkili olduğu saatlerde seferlerin ertelenebileceği bildirildi.
📌 İstanbul’da deniz ulaşımını kullanacak yolcuların, hareket saatlerinden önce Şehir Hatları’nın resmi kanallarını takip etmesi öneriliyor.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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