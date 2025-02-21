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İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi! Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu açıklandı. İşte sefer iptaliyle ilgili detaylar
2025-02-21T16:34+0300
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türkiye
vapur seferleri
istanbul
beykoz
avrupa yakası
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
şehir hatları
beşiktaş
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İstanbul’da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Gün içinde kısa süreli güneşli hava görülse de kar örtüsü, yeni yağışlarla birlikte yeniden oluştu.📌 Anadolu Yakası'nda: Ümraniye ve Beykoz’da kar yağışı yoğun olarak etkili oldu.📌 Avrupa Yakası'nda: Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih’te kısa süreli tipi şeklinde kar yağışı görüldü.📌 Silivri'de: Kar yağışı hafif şekilde, aralıklarla devam etti.İstanbul trafiğinde son durumOkulların tatil olması ve vatandaşların toplu taşımaya yönelmesi nedeniyle şehir genelinde ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Ancak, bazı bölgelerde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlendi.📌 İBB Cep Trafik haritasına göre, saat 16.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 olarak kaydedildi.Şehir Hatları Seferleri durdurulduİstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları ve yoğun tipi nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.📢 Şehir Hatları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html
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şehir hatları sefer iptali, istanbul vapur seferleri iptal mi, şehir hatları son durum, vapur seferleri neden iptal, istanbul yoğun tipi, istanbul kar yağışı, şehir hatları duyuru, istanbul vapur seferleri son dakika, şehir hatları hava durumu, vapur iptal edildi mi, istanbul tipi nedeniyle ulaşım, şehir hatları vapur saatleri, ibb şehir hatları açıklama, istanbul kar yağışı ulaşımı etkiledi, vapur seferleri ne zaman başlayacak, istanbul ulaşım son durum, istanbul hava durumu son dakika, istanbul kar fırtınası, istanbul tipi hava durumu, şehir hatları iptal edilen seferler, ibb şehir hatları duyurusu, istanbul toplu taşıma hava durumu, istanbul deniz ulaşımı iptal, istanbul'da fırtına nedeniyle iptal edilen seferleri

İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi

16:34 21.02.2025 (güncellendi: 17:11 21.02.2025)
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda Ümraniye ve Beykoz, Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ilçelerinde tipi şeklinde yağış görülüyor. İBB Şehir Hatları, yoğun tipi nedeniyle tüm seferleri ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı.
İstanbul’da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Gün içinde kısa süreli güneşli hava görülse de kar örtüsü, yeni yağışlarla birlikte yeniden oluştu.
📌 Anadolu Yakası'nda: Ümraniye ve Beykoz’da kar yağışı yoğun olarak etkili oldu.
📌 Avrupa Yakası'nda: Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih’te kısa süreli tipi şeklinde kar yağışı görüldü.
📌 Silivri'de: Kar yağışı hafif şekilde, aralıklarla devam etti.

İstanbul trafiğinde son durum

Okulların tatil olması ve vatandaşların toplu taşımaya yönelmesi nedeniyle şehir genelinde ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Ancak, bazı bölgelerde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlendi.
📌 İBB Cep Trafik haritasına göre, saat 16.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 olarak kaydedildi.

Şehir Hatları Seferleri durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları ve yoğun tipi nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.
📢 Şehir Hatları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur."
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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