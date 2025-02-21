https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-yogun-kar-yagisi-vapur-seferleri-ikinci-duyuruya-kadar-iptal-edildi-1093873804.html
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi! Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu açıklandı. İşte sefer iptaliyle ilgili detaylar
2025-02-21T16:34+0300
2025-02-21T16:34+0300
2025-02-21T17:11+0300
türkiye
vapur seferleri
istanbul
beykoz
avrupa yakası
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
şehir hatları
beşiktaş
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İstanbul’da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Gün içinde kısa süreli güneşli hava görülse de kar örtüsü, yeni yağışlarla birlikte yeniden oluştu.📌 Anadolu Yakası'nda: Ümraniye ve Beykoz’da kar yağışı yoğun olarak etkili oldu.📌 Avrupa Yakası'nda: Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih’te kısa süreli tipi şeklinde kar yağışı görüldü.📌 Silivri'de: Kar yağışı hafif şekilde, aralıklarla devam etti.İstanbul trafiğinde son durumOkulların tatil olması ve vatandaşların toplu taşımaya yönelmesi nedeniyle şehir genelinde ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Ancak, bazı bölgelerde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlendi.📌 İBB Cep Trafik haritasına göre, saat 16.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 olarak kaydedildi.Şehir Hatları Seferleri durdurulduİstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları ve yoğun tipi nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.📢 Şehir Hatları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html
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İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi
16:34 21.02.2025 (güncellendi: 17:11 21.02.2025)
İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda Ümraniye ve Beykoz, Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ilçelerinde tipi şeklinde yağış görülüyor. İBB Şehir Hatları, yoğun tipi nedeniyle tüm seferleri ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı.
İstanbul’da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Gün içinde kısa süreli güneşli hava görülse de kar örtüsü, yeni yağışlarla birlikte yeniden oluştu.
📌 Anadolu Yakası'nda: Ümraniye ve Beykoz’da kar yağışı yoğun olarak etkili oldu.
📌 Avrupa Yakası'nda: Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih’te kısa süreli tipi şeklinde kar yağışı görüldü.
📌 Silivri'de: Kar yağışı hafif şekilde, aralıklarla devam etti.
İstanbul trafiğinde son durum
Okulların tatil olması ve vatandaşların toplu taşımaya yönelmesi nedeniyle şehir genelinde ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Ancak, bazı bölgelerde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlendi.
📌 İBB Cep Trafik haritasına göre, saat 16.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 olarak kaydedildi.
Şehir Hatları Seferleri durduruldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları ve yoğun tipi nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.
📢 Şehir Hatları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur."