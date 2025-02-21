https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-yogun-kar-yagisi-vapur-seferleri-ikinci-duyuruya-kadar-iptal-edildi-1093873804.html

İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi

İstanbul'da yoğun kar yağışı: Vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları vapur seferleri iptal edildi! Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu açıklandı. İşte sefer iptaliyle ilgili detaylar

2025-02-21T16:34+0300

2025-02-21T16:34+0300

2025-02-21T17:11+0300

türkiye

vapur seferleri

istanbul

beykoz

avrupa yakası

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

şehir hatları

beşiktaş

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İstanbul’da gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Gün içinde kısa süreli güneşli hava görülse de kar örtüsü, yeni yağışlarla birlikte yeniden oluştu.📌 Anadolu Yakası'nda: Ümraniye ve Beykoz’da kar yağışı yoğun olarak etkili oldu.📌 Avrupa Yakası'nda: Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih’te kısa süreli tipi şeklinde kar yağışı görüldü.📌 Silivri'de: Kar yağışı hafif şekilde, aralıklarla devam etti.İstanbul trafiğinde son durumOkulların tatil olması ve vatandaşların toplu taşımaya yönelmesi nedeniyle şehir genelinde ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Ancak, bazı bölgelerde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlendi.📌 İBB Cep Trafik haritasına göre, saat 16.15 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 olarak kaydedildi.Şehir Hatları Seferleri durdurulduİstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları ve yoğun tipi nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.📢 Şehir Hatları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html

türkiye

istanbul

beykoz

avrupa yakası

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