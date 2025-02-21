https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/istanbulda-hafta-sonu-yapilacak-direksiyon-sinavlari-ertelendi-1093876559.html
İstanbul'da hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları ertelendi
İstanbul'da hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları ertelendi
Sputnik Türkiye
Soğuk hava koşulları nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edilirken, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) direksiyon sınavlarının da ertelendiği duyuruldu... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T18:00+0300
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direksiyon sınavı
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta yapılması planlanan direksiyon sınavları 1-2 Mart tarihlerine ertelendi.Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edilirken, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) direksiyon sınavlarının da ertelendiği duyuruldu.22-23 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan direksiyon sınavları, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 1-2 Mart tarihlerine ertelendi. Valilikler tarafından yapılan açıklamada, sürücü adaylarının mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığı ve yeni sınav tarihlerinin ilgili kurumlarca duyurulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/abde-ehliyete-ilk-kez-ust-yas-siniri-geliyor-75-yas-ustu-direksiyon-basina-gecemeyecek-1093779668.html
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İstanbul'da hafta sonu yapılacak direksiyon sınavları ertelendi
Soğuk hava koşulları nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edilirken, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) direksiyon sınavlarının da ertelendiği duyuruldu. 22-23 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan sınavlar, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 1-2 Mart tarihlerine ertelendi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta yapılması planlanan direksiyon sınavları 1-2 Mart tarihlerine ertelendi.
Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edilirken, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) direksiyon sınavlarının da ertelendiği duyuruldu.
22-23 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan direksiyon sınavları, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 1-2 Mart tarihlerine ertelendi. Valilikler tarafından yapılan açıklamada, sürücü adaylarının mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığı ve yeni sınav tarihlerinin ilgili kurumlarca duyurulduğu belirtildi.