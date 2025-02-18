https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/abde-ehliyete-ilk-kez-ust-yas-siniri-geliyor-75-yas-ustu-direksiyon-basina-gecemeyecek-1093779668.html
AB'de ehliyete ilk kez 'üst yaş' sınırı geliyor: 75 yaş üstü direksiyon başına geçemeyecek
AB'de ehliyete ilk kez 'üst yaş' sınırı geliyor: 75 yaş üstü direksiyon başına geçemeyecek
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, ilk kez ehliyetler için üst yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Belirlenen yaşın üstündeki sürücüler sağlık kontrolünden geçse bile araç... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T18:45+0300
2025-02-18T18:45+0300
2025-02-18T18:45+0300
yaşam
avrupa birliği
yaşlı
yaşlı nüfus
75 yaş üstü sürücü
trafik
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Avrupa Birliği (AB), yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmak amacıyla tarihinde ilk kez ehliyette üst yaş sınırı uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle ehliyet sahipleri yalnızca 75 yaşına kadar direksiyon başına geçebilecek. Gerekçe olarak ise yaşlı sürücülerin yaşadığı refleks kaybının trafik kazalarına yol açabileceği gösterildi. Avrupa Birliği'nin getirdiği yeni düzenlemenin Türkiye’de de benzer uygulamalara yol açıp açmayacağı sosyal medyanın gündemine oturdu. Refleks kaybı ve dikkat dağınıklığıAvrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla tarihi bir düzenlemeye imza atıyor. İlk kez hayata geçirilecek olan bu düzenleme ile 75 yaşını aşan sürücüler, sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Kararın gerekçesi, yaşın ilerlemesiyle birlikte refleks kaybı ve dikkat dağınıklığının artması nedeniyle trafik riskinin yükselmesi olarak gösteriliyor.Sosyal medyada tartışma başladıÜst yaş sınırı kararı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bir kısım bu kararın trafik güvenliği açısından doğru olduğunu savunurken, bazıları ise yaşlı insanların hareket özgürlüğünün kısıtlanacağını belirtiyor.Türkiye'de durum nasıl?Türkiye’de şu an yürürlükte olan mevzuata göre, 70 yaşını geçen sürücüler 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Sağlık raporunun alınamaması durumunda ehliyetler iptal ediliyor. Ayrıca, 65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme şartı bulunurken, 80 yaş ve üzerindeki bireyler ise yalnızca 2 yıl geçerli sağlık raporuyla direksiyon başına geçebiliyor. Japonya'da araçlara özel işaret yapıştırılıyorJaponya’da, 75 yaş ve üzerindeki sürücülerin araçlarına "Koreija" adı verilen ve "yaşlı sürücü" anlamına gelen bir işaret yapıştırmaları zorunlu hale getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trafik-cezalari-artiriliyor-bunlari-yapanlar-yandi-yeni-donemde-ehliyet-iptali-ve-hapis-cezasi-1093553842.html
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avrupa birliği, yaşlı, yaşlı nüfus, 75 yaş üstü sürücü, trafik
avrupa birliği, yaşlı, yaşlı nüfus, 75 yaş üstü sürücü, trafik
AB'de ehliyete ilk kez 'üst yaş' sınırı geliyor: 75 yaş üstü direksiyon başına geçemeyecek
Avrupa Birliği, ilk kez ehliyetler için üst yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Belirlenen yaşın üstündeki sürücüler sağlık kontrolünden geçse bile araç kullanamayacak.
Avrupa Birliği (AB), yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmak amacıyla tarihinde ilk kez ehliyette üst yaş sınırı uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle ehliyet sahipleri yalnızca 75 yaşına kadar direksiyon başına geçebilecek. Gerekçe olarak ise yaşlı sürücülerin yaşadığı refleks kaybının trafik kazalarına yol açabileceği gösterildi. Avrupa Birliği'nin getirdiği yeni düzenlemenin Türkiye’de de benzer uygulamalara yol açıp açmayacağı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Refleks kaybı ve dikkat dağınıklığı
Avrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla tarihi bir düzenlemeye imza atıyor. İlk kez hayata geçirilecek olan bu düzenleme ile 75 yaşını aşan sürücüler, sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Kararın gerekçesi, yaşın ilerlemesiyle birlikte refleks kaybı ve dikkat dağınıklığının artması nedeniyle trafik riskinin yükselmesi olarak gösteriliyor.
Sosyal medyada tartışma başladı
Üst yaş sınırı kararı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bir kısım bu kararın trafik güvenliği açısından doğru olduğunu savunurken, bazıları ise yaşlı insanların hareket özgürlüğünün kısıtlanacağını belirtiyor.
Türkiye’de şu an yürürlükte olan mevzuata göre, 70 yaşını geçen sürücüler 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Sağlık raporunun alınamaması durumunda ehliyetler iptal ediliyor. Ayrıca, 65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme şartı bulunurken, 80 yaş ve üzerindeki bireyler ise yalnızca 2 yıl geçerli sağlık raporuyla direksiyon başına geçebiliyor.
Japonya'da araçlara özel işaret yapıştırılıyor
Japonya’da, 75 yaş ve üzerindeki sürücülerin araçlarına "Koreija" adı verilen ve "yaşlı sürücü" anlamına gelen bir işaret yapıştırmaları zorunlu hale getirilmişti.