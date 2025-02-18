AB'de ehliyete ilk kez 'üst yaş' sınırı geliyor: 75 yaş üstü direksiyon başına geçemeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Teğmenlerden ilk itiraz davası
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Futbolun Tarihçesi ve Futbol Nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Patoloji ve yapay zekanın buluşması
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK: Evli bireyler daha mutlu
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Avukat Nusret Senem: ‘Eşref Bitlis Paşa, Amerika’nın PKK’ya silah desteğinde bulunduğunu saptadı’
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Moldova’dan demokrasi dersi: USAID’in mali akışlarının araştırılması talep edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Adli Tıp, Zehra Kınık’ın kusurlu buldu’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜİK 2024 yılı ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ yayımlandı: Mutluluk Oranı Düşüşte
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkmasıyla başlayan yeni dönemde Msokova ve Washington arasındaki ilk yüz yüze temas gerçekleşti.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
SESLİ HABER
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HAVA DURUMU
Kuvvetli kar yağışı geliyor
20:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/abde-ehliyete-ilk-kez-ust-yas-siniri-geliyor-75-yas-ustu-direksiyon-basina-gecemeyecek-1093779668.html
AB'de ehliyete ilk kez 'üst yaş' sınırı geliyor: 75 yaş üstü direksiyon başına geçemeyecek
AB'de ehliyete ilk kez 'üst yaş' sınırı geliyor: 75 yaş üstü direksiyon başına geçemeyecek
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, ilk kez ehliyetler için üst yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Belirlenen yaşın üstündeki sürücüler sağlık kontrolünden geçse bile araç... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T18:45+0300
2025-02-18T18:45+0300
yaşam
avrupa birliği
yaşlı
yaşlı nüfus
75 yaş üstü sürücü
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088151386_0:273:2730:1809_1920x0_80_0_0_5bb40ee31abea4d32afb232de52dd9e2.jpg
Avrupa Birliği (AB), yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmak amacıyla tarihinde ilk kez ehliyette üst yaş sınırı uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle ehliyet sahipleri yalnızca 75 yaşına kadar direksiyon başına geçebilecek. Gerekçe olarak ise yaşlı sürücülerin yaşadığı refleks kaybının trafik kazalarına yol açabileceği gösterildi. Avrupa Birliği'nin getirdiği yeni düzenlemenin Türkiye’de de benzer uygulamalara yol açıp açmayacağı sosyal medyanın gündemine oturdu. Refleks kaybı ve dikkat dağınıklığıAvrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla tarihi bir düzenlemeye imza atıyor. İlk kez hayata geçirilecek olan bu düzenleme ile 75 yaşını aşan sürücüler, sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Kararın gerekçesi, yaşın ilerlemesiyle birlikte refleks kaybı ve dikkat dağınıklığının artması nedeniyle trafik riskinin yükselmesi olarak gösteriliyor.Sosyal medyada tartışma başladıÜst yaş sınırı kararı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bir kısım bu kararın trafik güvenliği açısından doğru olduğunu savunurken, bazıları ise yaşlı insanların hareket özgürlüğünün kısıtlanacağını belirtiyor.Türkiye'de durum nasıl?Türkiye’de şu an yürürlükte olan mevzuata göre, 70 yaşını geçen sürücüler 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Sağlık raporunun alınamaması durumunda ehliyetler iptal ediliyor. Ayrıca, 65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme şartı bulunurken, 80 yaş ve üzerindeki bireyler ise yalnızca 2 yıl geçerli sağlık raporuyla direksiyon başına geçebiliyor. Japonya'da araçlara özel işaret yapıştırılıyorJaponya’da, 75 yaş ve üzerindeki sürücülerin araçlarına "Koreija" adı verilen ve "yaşlı sürücü" anlamına gelen bir işaret yapıştırmaları zorunlu hale getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trafik-cezalari-artiriliyor-bunlari-yapanlar-yandi-yeni-donemde-ehliyet-iptali-ve-hapis-cezasi-1093553842.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088151386_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4164889625f413fda963f51d4cb197f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, yaşlı, yaşlı nüfus, 75 yaş üstü sürücü, trafik
avrupa birliği, yaşlı, yaşlı nüfus, 75 yaş üstü sürücü, trafik

AB'de ehliyete ilk kez 'üst yaş' sınırı geliyor: 75 yaş üstü direksiyon başına geçemeyecek

18:45 18.02.2025
© İHA / SERCAN KURBAN-AW289609Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© İHA / SERCAN KURBAN-AW289609
Abone ol
Avrupa Birliği, ilk kez ehliyetler için üst yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Belirlenen yaşın üstündeki sürücüler sağlık kontrolünden geçse bile araç kullanamayacak.
Avrupa Birliği (AB), yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmak amacıyla tarihinde ilk kez ehliyette üst yaş sınırı uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle ehliyet sahipleri yalnızca 75 yaşına kadar direksiyon başına geçebilecek. Gerekçe olarak ise yaşlı sürücülerin yaşadığı refleks kaybının trafik kazalarına yol açabileceği gösterildi. Avrupa Birliği'nin getirdiği yeni düzenlemenin Türkiye’de de benzer uygulamalara yol açıp açmayacağı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Refleks kaybı ve dikkat dağınıklığı

Avrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla tarihi bir düzenlemeye imza atıyor. İlk kez hayata geçirilecek olan bu düzenleme ile 75 yaşını aşan sürücüler, sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Kararın gerekçesi, yaşın ilerlemesiyle birlikte refleks kaybı ve dikkat dağınıklığının artması nedeniyle trafik riskinin yükselmesi olarak gösteriliyor.

Sosyal medyada tartışma başladı

Üst yaş sınırı kararı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bir kısım bu kararın trafik güvenliği açısından doğru olduğunu savunurken, bazıları ise yaşlı insanların hareket özgürlüğünün kısıtlanacağını belirtiyor.

Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye’de şu an yürürlükte olan mevzuata göre, 70 yaşını geçen sürücüler 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Sağlık raporunun alınamaması durumunda ehliyetler iptal ediliyor. Ayrıca, 65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme şartı bulunurken, 80 yaş ve üzerindeki bireyler ise yalnızca 2 yıl geçerli sağlık raporuyla direksiyon başına geçebiliyor.

Japonya'da araçlara özel işaret yapıştırılıyor

Japonya’da, 75 yaş ve üzerindeki sürücülerin araçlarına "Koreija" adı verilen ve "yaşlı sürücü" anlamına gelen bir işaret yapıştırmaları zorunlu hale getirilmişti.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
TÜRKİYE
Trafik cezaları artırılıyor, bunları yapanlar yandı: Yeni dönemde ehliyet iptali ve hapis cezası geliyor
11 Şubat, 07:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала