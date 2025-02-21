https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/halk-ekmekte-ramazan-pidesinin-fiyati-belli-oldu-1093860611.html

Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayına özel olarak üretilecek 350 gramlık ramazan pidesinin 15 TL'den satılacağını duyurdu... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

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ekonomi

halk ekmek

pide

ekrem imamoğlu

ramazan pidesi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından üretilecek ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Halk Ekmek, İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan İmamoğlu, pidenin 350 gram ağırlığında ve 15 TL fiyatla satışa sunulacağını belirtti.Halk Ekmek tarafından geçen yıl 10 TL’ye satılan ramazan pidesi, bu yıl yüzde 50 zamla 15 TL’ye çıkmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akomdan-istanbula-bugun-ve-yarin-icin-yogun-kar-yagisi-alarmi-ekrem-imamoglu-saat-verdi-en-sert-1093859049.html

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halk ekmek, pide, ekrem imamoğlu, ramazan pidesi