https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/halk-ekmekte-ramazan-pidesinin-fiyati-belli-oldu-1093860611.html
Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayına özel olarak üretilecek 350 gramlık ramazan pidesinin 15 TL'den satılacağını duyurdu... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T10:23+0300
2025-02-21T10:23+0300
2025-02-21T10:23+0300
ekonomi
halk ekmek
pide
ekrem imamoğlu
ramazan pidesi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından üretilecek ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Halk Ekmek, İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan İmamoğlu, pidenin 350 gram ağırlığında ve 15 TL fiyatla satışa sunulacağını belirtti.Halk Ekmek tarafından geçen yıl 10 TL’ye satılan ramazan pidesi, bu yıl yüzde 50 zamla 15 TL’ye çıkmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akomdan-istanbula-bugun-ve-yarin-icin-yogun-kar-yagisi-alarmi-ekrem-imamoglu-saat-verdi-en-sert-1093859049.html
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halk ekmek, pide, ekrem imamoğlu, ramazan pidesi
halk ekmek, pide, ekrem imamoğlu, ramazan pidesi
Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan ayına özel olarak üretilecek 350 gramlık ramazan pidesinin 15 TL'den satılacağını duyurdu. Halk Ekmek’te geçen yıl 10 TL olan pide fiyatı, bu yıl zamlanarak 15 TL olarak belirlendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından üretilecek ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Halk Ekmek, İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan İmamoğlu, pidenin 350 gram ağırlığında ve 15 TL fiyatla satışa sunulacağını belirtti.
Halk Ekmek tarafından geçen yıl 10 TL’ye satılan ramazan pidesi, bu yıl yüzde 50 zamla 15 TL’ye çıkmış oldu.