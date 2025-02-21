https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/filistinli-bir-kisinin-evine-baskin-duzenlendi-israil-basbakani-netanyahu-bizzat-operasyona-katildi-1093878818.html
Filistinli bir kişinin evine baskın düzenlendi: İsrail Başbakanı Netanyahu bizzat operasyona katıldı
Filistinli bir kişinin evine baskın düzenlendi: İsrail Başbakanı Netanyahu bizzat operasyona katıldı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek saha... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T20:38+0300
2025-02-21T20:38+0300
2025-02-21T20:38+0300
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israil-filistin
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ortadoğu
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskına katıldı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenledi. İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan fotoğraflarda, Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte mülteci kampında saha turu yaptığı görüldü. Fotoğraf, "Netanyahu, dün Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor" ifadeleriyle paylaşıldı.Netanyahu, Batı Şeria'ya en son Eylül 2024'te Ürdün sınırını ziyaret etmişti. Bu son ziyaretinde ise bölgedeki operasyonları yoğunlaştırma kararı aldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da daha önce Tulkerim Mülteci Kampı'nda benzer bir baskın gerçekleştirmişti. Netanyahu, X (eski adıyla Twitter) hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Batı Şeria'ya yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini duyurdu.Netanyahu, "Çok kritik bir çalışma yürüttüklerini" belirterek, dün Bat-Yam'da otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Batı Şeria'ya takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/israil-basbakani-netanyahu-cumartesi-oglene-kadar-rehinelerimiz-serbest-birakilmazsa-ateskes-sona-1093582795.html
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israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, batı şeria, tulkerim mülteci kampı, benyamin netahyahu
israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, batı şeria, tulkerim mülteci kampı, benyamin netahyahu
Filistinli bir kişinin evine baskın düzenlendi: İsrail Başbakanı Netanyahu bizzat operasyona katıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek saha turu gerçekleştirdi. Netanyahu, Bat-Yam'da yaşanan otobüs patlamalarının ardından bölgeye takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskına katıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenledi. İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan fotoğraflarda, Netanyahu'nun İsrail ordusundan bazı subaylarla birlikte mülteci kampında saha turu yaptığı görüldü. Fotoğraf, "Netanyahu, dün Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor" ifadeleriyle paylaşıldı.
Netanyahu, Batı Şeria'ya en son Eylül 2024'te Ürdün sınırını ziyaret etmişti. Bu son ziyaretinde ise bölgedeki operasyonları yoğunlaştırma kararı aldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da daha önce Tulkerim Mülteci Kampı'nda benzer bir baskın gerçekleştirmişti. Netanyahu, X (eski adıyla Twitter) hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Batı Şeria'ya yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini duyurdu.
Netanyahu, "Çok kritik bir çalışma yürüttüklerini" belirterek, dün Bat-Yam'da otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte Batı Şeria'ya takviye kuvvet gönderilmesi ve saldırıların artırılması talimatı verdiğini açıkladı.