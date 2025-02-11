https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/israil-basbakani-netanyahu-cumartesi-oglene-kadar-rehinelerimiz-serbest-birakilmazsa-ateskes-sona-1093582795.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Cumartesi öğlene kadar rehinelerimiz serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek

İsrail Başbakanı Netanyahu: Cumartesi öğlene kadar rehinelerimiz serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a yönelik sert bir açıklama yaparak, Cumartesi öğlene kadar rehinelerin serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T20:31+0300

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İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes, rehinelerin durumu nedeniyle kritik bir aşamaya geldi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a yönelik sert bir açıklama yaparak, Cumartesi öğlene kadar rehinelerin serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin sona ereceğini duyurdu. Başbakan Netanyahu ''Cumartesi öğlene kadar rehinelerimiz serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek'' dedi.'Kıyamet kopacak'ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sürdürülebilmesi için Hamas'ın elindeki esirleri derhal serbest bırakması gerektiğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar esirler serbest bırakılmazsa, ateşkes iptal edilebilir ve kıyamet kopacak" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/hamas-cumartesi-gunu-yapilacak-rehine-takasi-bir-sonraki-duyuruya-kadar-ertelendi--1093545439.html

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hamas, ortadoğu, haberler, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil seçimleri, israil-filistin sorunu