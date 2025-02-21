Fenerbahçe tur atladı, Galatasaray veda etti: UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yabancı hakem tartışması siyasete sıçradı
09:06
120 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/fenerbahce-tur-atladi-galatasaray-veda-etti-uefa-ulke-puani-guncellendi-turkiye-kacinci-sirada-1093858635.html
Fenerbahçe tur atladı, Galatasaray veda etti: UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe tur atladı, Galatasaray veda etti: UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’nin tur atlaması ve Galatasaray’ın Avrupa’ya veda etmesi sonrası Türkiye kaçıncı sırada? Çekya ile fark kapandı mı? UEFA ülke puanı nasıl hesaplanıyor?
2025-02-21T08:59+0300
2025-02-21T08:59+0300
uefa
spor
çekya
belçika
fenerbahçe
galatasaray
liste
sıralama
puan
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_0:9:496:288_1920x0_80_0_0_48598483baac26acf0a3e4f2e5dca74e.jpg
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda sahaya çıktı.📌 Galatasaray, ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı rövanşta 2-2’lik skorla geçemedi ve Avrupa’ya veda etti.📌 Fenerbahçe, deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.UEFA ülke puanı güncellendiTemsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.📌 Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aldığı beraberlikler ülke puanına 0.200’er puan kazandırdı.📌 Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla Türkiye hanesine 0.200 ek bonus puan daha yazıldı.📌 Toplamda Türkiye, ülke puanına 0.600 puan katkıda bulunmuş oldu.Çekya puan farkını koruduTürkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en büyük rakibi Çekya, temsilcisi Viktoria Plzen’in başarısıyla avantajını sürdürdü.📌 Plzen, ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 kazanarak tur atladı.📌 Bu galibiyetle Çekya hanesine 0.600 puan ekledi.📌 Türkiye, Çekya ile arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı.Güncel UEFA ülke puanı sıralaması📌 1. İngiltere – 105.625 puan📌 2. İtalya – 93.045 puan📌 3. İspanya – 88.599 puan📌 4. Almanya – 83.269 puan📌 5. Fransa – 69.453 puan📌 6. Hollanda – 65.817 puan📌 7. Portekiz – 61.667 puan📌 8. Belçika – 56.050 puan📌 9. Çekya – 43.700 puan📌 10. Türkiye – 43.300 puan📌 11. Yunanistan – 37.938 puan
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-son-16da-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1093854580.html
çekya
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_49:0:449:300_1920x0_80_0_0_6d8a1128026f6fe16d5ed4a5c7be2ee4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uefa ülke puanı sıralaması 2025, türkiye uefa ülke puanı kaçıncı sırada, uefa ülke puanı güncel liste, fenerbahçe uefa ülke puanına kaç puan kazandırdı, galatasaray ülke puanına katkı sağladı mı, uefa ülke puanı hesaplama, çekya türkiye uefa ülke puanı farkı, uefa ülke puanı nasıl hesaplanır, türkiye avrupa kupalarında kaç puan topladı, uefa ülke puanı sıralaması canlı, en yüksek uefa ülke puanı hangi ülkede, türkiye kaç puanla 10. sırada, uefa ülke sıralamasında ilk 10, uefa ülke puanı türkiye kaçıncı, fenerbahçe ve galatasaray uefa puanı, uefa ülke puanı sıralaması güncellendi, türkiye çeyrek finale çıkarsa ülke puanı artar mı, uefa ülke puanı neden önemli, avrupa kupaları ülke puanı etkisi, uefa ülke puanı 2025 tahmini
uefa ülke puanı sıralaması 2025, türkiye uefa ülke puanı kaçıncı sırada, uefa ülke puanı güncel liste, fenerbahçe uefa ülke puanına kaç puan kazandırdı, galatasaray ülke puanına katkı sağladı mı, uefa ülke puanı hesaplama, çekya türkiye uefa ülke puanı farkı, uefa ülke puanı nasıl hesaplanır, türkiye avrupa kupalarında kaç puan topladı, uefa ülke puanı sıralaması canlı, en yüksek uefa ülke puanı hangi ülkede, türkiye kaç puanla 10. sırada, uefa ülke sıralamasında ilk 10, uefa ülke puanı türkiye kaçıncı, fenerbahçe ve galatasaray uefa puanı, uefa ülke puanı sıralaması güncellendi, türkiye çeyrek finale çıkarsa ülke puanı artar mı, uefa ülke puanı neden önemli, avrupa kupaları ülke puanı etkisi, uefa ülke puanı 2025 tahmini

Fenerbahçe tur atladı, Galatasaray veda etti: UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?

08:59 21.02.2025
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe bir üst tura yükselirken, Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Türkiye, Çekya ile arasındaki puan farkını kapatmaya çalışıyor. İşte güncel sıralama ve detaylar…
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda sahaya çıktı.
📌 Galatasaray, ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı rövanşta 2-2’lik skorla geçemedi ve Avrupa’ya veda etti.
📌 Fenerbahçe, deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

UEFA ülke puanı güncellendi

Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
📌 Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aldığı beraberlikler ülke puanına 0.200’er puan kazandırdı.
📌 Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla Türkiye hanesine 0.200 ek bonus puan daha yazıldı.
📌 Toplamda Türkiye, ülke puanına 0.600 puan katkıda bulunmuş oldu.

Çekya puan farkını korudu

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en büyük rakibi Çekya, temsilcisi Viktoria Plzen’in başarısıyla avantajını sürdürdü.
📌 Plzen, ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 kazanarak tur atladı.
📌 Bu galibiyetle Çekya hanesine 0.600 puan ekledi.
📌 Türkiye, Çekya ile arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması

📌 1. İngiltere105.625 puan
📌 2. İtalya93.045 puan
📌 3. İspanya88.599 puan
📌 4. Almanya83.269 puan
📌 5. Fransa69.453 puan
📌 6. Hollanda65.817 puan
📌 7. Portekiz61.667 puan
📌 8. Belçika56.050 puan
📌 9. Çekya43.700 puan
📌 10. Türkiye43.300 puan
📌 11. Yunanistan37.938 puan
Fenerbahçe ile Anderlecht - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
SPOR
Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig'inde son 16’da: Muhtemel rakibi belli oldu
07:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала