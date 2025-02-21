https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/fenerbahce-tur-atladi-galatasaray-veda-etti-uefa-ulke-puani-guncellendi-turkiye-kacinci-sirada-1093858635.html

Fenerbahçe tur atladı, Galatasaray veda etti: UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?

Fenerbahçe tur atladı, Galatasaray veda etti: UEFA ülke puanı güncellendi, Türkiye kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’nin tur atlaması ve Galatasaray’ın Avrupa’ya veda etmesi sonrası Türkiye kaçıncı sırada? Çekya ile fark kapandı mı? UEFA ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

2025-02-21T08:59+0300

2025-02-21T08:59+0300

2025-02-21T08:59+0300

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UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda sahaya çıktı.📌 Galatasaray, ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı rövanşta 2-2’lik skorla geçemedi ve Avrupa’ya veda etti.📌 Fenerbahçe, deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.UEFA ülke puanı güncellendiTemsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.📌 Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aldığı beraberlikler ülke puanına 0.200’er puan kazandırdı.📌 Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla Türkiye hanesine 0.200 ek bonus puan daha yazıldı.📌 Toplamda Türkiye, ülke puanına 0.600 puan katkıda bulunmuş oldu.Çekya puan farkını koruduTürkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en büyük rakibi Çekya, temsilcisi Viktoria Plzen’in başarısıyla avantajını sürdürdü.📌 Plzen, ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 kazanarak tur atladı.📌 Bu galibiyetle Çekya hanesine 0.600 puan ekledi.📌 Türkiye, Çekya ile arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı.Güncel UEFA ülke puanı sıralaması📌 1. İngiltere – 105.625 puan📌 2. İtalya – 93.045 puan📌 3. İspanya – 88.599 puan📌 4. Almanya – 83.269 puan📌 5. Fransa – 69.453 puan📌 6. Hollanda – 65.817 puan📌 7. Portekiz – 61.667 puan📌 8. Belçika – 56.050 puan📌 9. Çekya – 43.700 puan📌 10. Türkiye – 43.300 puan📌 11. Yunanistan – 37.938 puan

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