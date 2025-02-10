https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/altin-fiyatlari-bu-haftaya-da-rekorla-basladi-islam-memisten-ters-kose-uyarisi-1093521987.html

Altın fiyatları bu haftaya da rekorla başladı: İslam Memiş'ten ters köşe uyarısı

Altın fiyatları bu haftaya da rekorla başladı: İslam Memiş'ten ters köşe uyarısı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Geçtiğimiz hafta başından itibaren rekor seviyelerde gezinin altın bugün de açılışı rekorla yaptı. Piyasa uzmanı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:27+0300

2025-02-10T09:27+0300

2025-02-10T10:44+0300

ekonomi

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Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi açıklamasının ardından rekor seviyelere yükseldi.Altın fiyatları neden yükseliyor?Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.Ons altın fiyatlarıOns altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,81 artışla 2 bin 882 dolara yükseldi.Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 2 bin 886 dolar ile rekor kırmıştı.Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.Gram altın ne kadar?Gram altın, 3 bin 341 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Sabah saatlerinde 3 bin 350 liraya yükselerek gün içindeki rekorunu tazeledi.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 479 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.Öte yandan merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin beklentiler artıyor. Piyasalar, güçlü istihdam verilerine rağmen 2024 yılında ABD Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi bekliyor.Altın rekor kırarken İslam Memiş'ten 'gümüş' yorumuİslam Memiş altında rekor serisi sürerken gümüş fiyatlarına dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/hafta-basindan-beri-rekor-serisi-suruyor-kritik-veri-oncesinde-gram-altinda-yeni-zirve-goruldu-1093460911.html

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