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Altın fiyatları bu haftaya da rekorla başladı: İslam Memiş'ten ters köşe uyarısı
Altın fiyatları bu haftaya da rekorla başladı: İslam Memiş'ten ters köşe uyarısı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Geçtiğimiz hafta başından itibaren rekor seviyelerde gezinin altın bugün de açılışı rekorla yaptı. Piyasa uzmanı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi açıklamasının ardından rekor seviyelere yükseldi.Altın fiyatları neden yükseliyor?Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.Ons altın fiyatlarıOns altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,81 artışla 2 bin 882 dolara yükseldi.Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 2 bin 886 dolar ile rekor kırmıştı.Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.Gram altın ne kadar?Gram altın, 3 bin 341 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Sabah saatlerinde 3 bin 350 liraya yükselerek gün içindeki rekorunu tazeledi.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 479 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.Öte yandan merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin beklentiler artıyor. Piyasalar, güçlü istihdam verilerine rağmen 2024 yılında ABD Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi bekliyor.Altın rekor kırarken İslam Memiş'ten 'gümüş' yorumuİslam Memiş altında rekor serisi sürerken gümüş fiyatlarına dikkat çekti:
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Altın fiyatları bu haftaya da rekorla başladı: İslam Memiş'ten ters köşe uyarısı

09:27 10.02.2025 (güncellendi: 10:44 10.02.2025)
© AAçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Geçtiğimiz hafta başından itibaren rekor seviyelerde gezinin altın bugün de açılışı rekorla yaptı. Piyasa uzmanı İslam Memiş ise altının yükseldiğini ancak asıl sıçramanın gümüşte olacağına dikkat çekti.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi açıklamasının ardından rekor seviyelere yükseldi.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Ons altın fiyatları

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,81 artışla 2 bin 882 dolara yükseldi.
Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 2 bin 886 dolar ile rekor kırmıştı.

Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, 3 bin 341 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Sabah saatlerinde 3 bin 350 liraya yükselerek gün içindeki rekorunu tazeledi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 5 bin 479 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Öte yandan merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin beklentiler artıyor. Piyasalar, güçlü istihdam verilerine rağmen 2024 yılında ABD Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi bekliyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
EKONOMİ
Hafta başından beri rekor serisi sürüyor: Kritik veri öncesinde gram altında yeni zirve görüldü
7 Şubat, 12:42

Altın rekor kırarken İslam Memiş'ten 'gümüş' yorumu

İslam Memiş altında rekor serisi sürerken gümüş fiyatlarına dikkat çekti:
“Bizim yüzümüzü bu yıl ne borsa, ne döviz, ne kripto paralar, ne de altın güldürecek. Bizim yüzümüz bu yıl 2025 yılında altın-gümüş rasyosu güldürecek. Dikkat ederseniz açıkta değiliz, maldayız, malda durmaya devam ediyoruz. Altın-gümüş rasyosunda 88-26 seviyesinde elimizdeki altını rasyo 72 seviyesine geri deyince o döndüğümüz altınları yerine koyacağız. Aradaki makastaki kalan gümüşler de karımız olacak. O yüzden gümüş 2025 yılının şampiyonu olarak bizim hanemizde yazılmaya devam ediyor.”
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