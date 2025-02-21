https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/emekliye-rekor-promosyon-bankalar-ne-kadar-odeme-yapiyor-1093856106.html

Emekliye rekor promosyon: Bankalar ne kadar ödeme yapıyor?

Emekliye rekor promosyon: Bankalar ne kadar ödeme yapıyor?

Sputnik Türkiye

Emekli promosyonları rekor seviyelere ulaştı! SGK ile bankalar arasında yeni promosyon anlaşması olacak mı? 2024 emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren bankalar ve güncel ödeme tutarları burada

2025-02-21T07:51+0300

2025-02-21T07:51+0300

2025-02-21T07:51+0300

ekonomi

tl

sgk

bağ-kur

emekli

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

promosyon

emekli banka promosyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmasının ardından, emekliler ek gelir sağlamak için banka promosyonlarını araştırmaya başladı.Özellikle Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir anlaşma yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak son gelişmelere göre, SGK'nın bu yıl yeni bir protokol imzalamayacağı konuşuluyor. Bu durumda her banka kendi kampanyasını belirleyerek emeklilere promosyon sunmaya devam edecek.Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?SGK ile yeni bir protokol imzalanmasa da özel bankalar promosyon tutarlarını yükseltti. Şu anda emeklilere verilen promosyonlar 20 bin TL’yi aşarken, en yüksek ödeme 25 bin - 27 bin TL seviyelerine çıktı.📌 Mevcut promosyon tutarları:Mart ayında yeni promosyon anlaşması olur mu?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında başlatılan banka promosyonu uygulamasının 2022’de revize edildiğini ve 2024’te artırıldığını hatırlatarak, Mart ayında yeni bir protokol imzalanıp imzalanmayacağını SGK ve ilgili bakanlığın duyuracağını belirtti.📌 Eğer yeni bir anlaşma olursa:Ancak SGK ile yeni bir anlaşma olmasa bile bankalar promosyon tutarlarını artırmaya devam edecek.Yeni promosyon anlaşması olursa ödemeler ne kadar artar?2024 yılı Mart ayında en düşük emekli maaşı 10.000 TL seviyesindeydi. Günümüzde bu rakam 14.469 TL’ye yükseldi. Bu artış oranı yüzde 45’e denk geliyor.📌 Eğer promosyonlara da aynı oran yansıtılırsa:SGK ile yeni anlaşma olmasa bile promosyonlar artar mı?Evet! SGK’nın yeni bir anlaşma yapmaması, bankaların promosyonlarını artırmasına engel değil. Bankalar, rekabet ortamında daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyonlarını yükseltmeye devam edecek.📌 Eğer SGK yeni bir protokol imzalarsa:📌 Eğer SGK yeni bir protokol imzalamazsa:Bu nedenle emekliler için en iyi promosyon fırsatlarını takip etmek önemli.Emekliler yeni promosyon i̇çin mart ayını beklemeli mi?Emekliler, bankalarla 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzaladığı için dilediği zaman cayma hakkını kullanabilir. Ancak Mart ayında yeni bir anlaşma olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.📌 Beklemenin avantajı:📌 Hemen başvurmanın avantajı:Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilerin en iyi promosyon fırsatlarını değerlendirebilmesi için süreci dikkatle takip etmelerini öneriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/altay-kar-firtinasi-turkiyeyi-vurdu-meteorolojiden-istanbul-dahil-pek-cok-sehre-turuncu-ve-sari-1093855451.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli promosyonu 2024, en yüksek emekli promosyonu, hangi banka en yüksek promosyon veriyor, emekli promosyon ödemeleri ne zaman, sgk emekli promosyon anlaşması, mart ayında emekli promosyonları artacak mı, emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır, emeklilere banka promosyonu ne kadar, en iyi emekli promosyonu veren bankalar, 2024 banka promosyon kampanyaları, emekliye 40 bin tl promosyon, emekli promosyonu iptal edilip tekrar alınabilir mi, sgk ile bankalar arasında yeni promosyon anlaşması var mı, hangi bankalar emeklilere promosyon veriyor, banka promosyonu nasıl alınır, en düşük emekli promosyonu kaç tl