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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/emekliye-rekor-promosyon-bankalar-ne-kadar-odeme-yapiyor-1093856106.html
Emekliye rekor promosyon: Bankalar ne kadar ödeme yapıyor?
Emekliye rekor promosyon: Bankalar ne kadar ödeme yapıyor?
Sputnik Türkiye
Emekli promosyonları rekor seviyelere ulaştı! SGK ile bankalar arasında yeni promosyon anlaşması olacak mı? 2024 emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren bankalar ve güncel ödeme tutarları burada
2025-02-21T07:51+0300
2025-02-21T07:51+0300
ekonomi
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emekli
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
promosyon
emekli banka promosyonu
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Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmasının ardından, emekliler ek gelir sağlamak için banka promosyonlarını araştırmaya başladı.Özellikle Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir anlaşma yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak son gelişmelere göre, SGK'nın bu yıl yeni bir protokol imzalamayacağı konuşuluyor. Bu durumda her banka kendi kampanyasını belirleyerek emeklilere promosyon sunmaya devam edecek.Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?SGK ile yeni bir protokol imzalanmasa da özel bankalar promosyon tutarlarını yükseltti. Şu anda emeklilere verilen promosyonlar 20 bin TL’yi aşarken, en yüksek ödeme 25 bin - 27 bin TL seviyelerine çıktı.📌 Mevcut promosyon tutarları:Mart ayında yeni promosyon anlaşması olur mu?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında başlatılan banka promosyonu uygulamasının 2022’de revize edildiğini ve 2024’te artırıldığını hatırlatarak, Mart ayında yeni bir protokol imzalanıp imzalanmayacağını SGK ve ilgili bakanlığın duyuracağını belirtti.📌 Eğer yeni bir anlaşma olursa:Ancak SGK ile yeni bir anlaşma olmasa bile bankalar promosyon tutarlarını artırmaya devam edecek.Yeni promosyon anlaşması olursa ödemeler ne kadar artar?2024 yılı Mart ayında en düşük emekli maaşı 10.000 TL seviyesindeydi. Günümüzde bu rakam 14.469 TL’ye yükseldi. Bu artış oranı yüzde 45’e denk geliyor.📌 Eğer promosyonlara da aynı oran yansıtılırsa:SGK ile yeni anlaşma olmasa bile promosyonlar artar mı?Evet! SGK’nın yeni bir anlaşma yapmaması, bankaların promosyonlarını artırmasına engel değil. Bankalar, rekabet ortamında daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyonlarını yükseltmeye devam edecek.📌 Eğer SGK yeni bir protokol imzalarsa:📌 Eğer SGK yeni bir protokol imzalamazsa:Bu nedenle emekliler için en iyi promosyon fırsatlarını takip etmek önemli.Emekliler yeni promosyon i̇çin mart ayını beklemeli mi?Emekliler, bankalarla 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzaladığı için dilediği zaman cayma hakkını kullanabilir. Ancak Mart ayında yeni bir anlaşma olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.📌 Beklemenin avantajı:📌 Hemen başvurmanın avantajı:Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilerin en iyi promosyon fırsatlarını değerlendirebilmesi için süreci dikkatle takip etmelerini öneriyor.
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emekli promosyonu 2024, en yüksek emekli promosyonu, hangi banka en yüksek promosyon veriyor, emekli promosyon ödemeleri ne zaman, sgk emekli promosyon anlaşması, mart ayında emekli promosyonları artacak mı, emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır, emeklilere banka promosyonu ne kadar, en iyi emekli promosyonu veren bankalar, 2024 banka promosyon kampanyaları, emekliye 40 bin tl promosyon, emekli promosyonu iptal edilip tekrar alınabilir mi, sgk ile bankalar arasında yeni promosyon anlaşması var mı, hangi bankalar emeklilere promosyon veriyor, banka promosyonu nasıl alınır, en düşük emekli promosyonu kaç tl
emekli promosyonu 2024, en yüksek emekli promosyonu, hangi banka en yüksek promosyon veriyor, emekli promosyon ödemeleri ne zaman, sgk emekli promosyon anlaşması, mart ayında emekli promosyonları artacak mı, emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır, emeklilere banka promosyonu ne kadar, en iyi emekli promosyonu veren bankalar, 2024 banka promosyon kampanyaları, emekliye 40 bin tl promosyon, emekli promosyonu iptal edilip tekrar alınabilir mi, sgk ile bankalar arasında yeni promosyon anlaşması var mı, hangi bankalar emeklilere promosyon veriyor, banka promosyonu nasıl alınır, en düşük emekli promosyonu kaç tl

Emekliye rekor promosyon: Bankalar ne kadar ödeme yapıyor?

07:51 21.02.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© İHA
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Emekliler, bankaların promosyon ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir protokol imzalanacağı iddiaları gündemdeydi. Ancak son gelişmelere göre SGK’nın yeni bir anlaşmaya imza atmayabileceği konuşuluyor. Peki, bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmasının ardından, emekliler ek gelir sağlamak için banka promosyonlarını araştırmaya başladı.
Özellikle Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir anlaşma yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak son gelişmelere göre, SGK'nın bu yıl yeni bir protokol imzalamayacağı konuşuluyor. Bu durumda her banka kendi kampanyasını belirleyerek emeklilere promosyon sunmaya devam edecek.

Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

SGK ile yeni bir protokol imzalanmasa da özel bankalar promosyon tutarlarını yükseltti. Şu anda emeklilere verilen promosyonlar 20 bin TL’yi aşarken, en yüksek ödeme 25 bin - 27 bin TL seviyelerine çıktı.
📌 Mevcut promosyon tutarları:
En düşük: 8.000 TL - 12.000 TL
En yüksek: 25.000 TL - 27.000 TL
Beklenen artış: 40.000 TL’ye kadar çıkabilir!

Mart ayında yeni promosyon anlaşması olur mu?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında başlatılan banka promosyonu uygulamasının 2022’de revize edildiğini ve 2024’te artırıldığını hatırlatarak, Mart ayında yeni bir protokol imzalanıp imzalanmayacağını SGK ve ilgili bakanlığın duyuracağını belirtti.
📌 Eğer yeni bir anlaşma olursa:
Taban promosyon rakamları artırılabilir.
Bankalar arası rekabet artacağı için emekliler daha yüksek promosyon alabilir.
Yeni emekli olacaklara avantaj sağlanabilir.
Ancak SGK ile yeni bir anlaşma olmasa bile bankalar promosyon tutarlarını artırmaya devam edecek.

Yeni promosyon anlaşması olursa ödemeler ne kadar artar?

2024 yılı Mart ayında en düşük emekli maaşı 10.000 TL seviyesindeydi. Günümüzde bu rakam 14.469 TL’ye yükseldi. Bu artış oranı yüzde 45’e denk geliyor.
📌 Eğer promosyonlara da aynı oran yansıtılırsa:
Dul ve yetimlere verilen 5.000 TL’lik promosyon 7.500 TL’ye çıkabilir.
Taban promosyon ödemeleri 12.000 TL - 18.000 TL bandına yükselebilir.
Bankalar, 27.000 TL’lik promosyonu 40.000 TL’ye kadar çıkarabilir.

SGK ile yeni anlaşma olmasa bile promosyonlar artar mı?

Evet! SGK’nın yeni bir anlaşma yapmaması, bankaların promosyonlarını artırmasına engel değil. Bankalar, rekabet ortamında daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyonlarını yükseltmeye devam edecek.
📌 Eğer SGK yeni bir protokol imzalarsa:
Taban promosyon rakamları belirlenir.
Bankalar, rekabeti artırarak daha yüksek ödemeler yapar.
📌 Eğer SGK yeni bir protokol imzalamazsa:
Bankalar serbest piyasa koşullarına göre promosyonlarını artırmaya devam eder.
Bu nedenle emekliler için en iyi promosyon fırsatlarını takip etmek önemli.

Emekliler yeni promosyon i̇çin mart ayını beklemeli mi?

Emekliler, bankalarla 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzaladığı için dilediği zaman cayma hakkını kullanabilir. Ancak Mart ayında yeni bir anlaşma olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.
📌 Beklemenin avantajı:
Eğer yeni bir protokol imzalanırsa, daha yüksek promosyon alınabilir.
Bankalar, rekabet nedeniyle promosyonları artırabilir.
📌 Hemen başvurmanın avantajı:
Şu anda 25.000 TL - 27.000 TL seviyesine çıkan promosyonlardan yararlanmak mümkün.
Beklemeden ek gelir sağlamak isteyenler için cazip olabilir.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilerin en iyi promosyon fırsatlarını değerlendirebilmesi için süreci dikkatle takip etmelerini öneriyor.
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