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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar’dan net açıklama
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar’dan net açıklama
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi. Bayraktar, nisan ayına kadar... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönemde artıp artmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Bayraktar, mevcut maliyetleri vatandaşa yansıtmamak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Kışı, doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı olmadan geçiriyoruz. Nisana kadar zam öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.Elektrikte yeni dönem: Sübvansiyon düzenlemesiBakan Bayraktar, elektrik sübvansiyonu ile ilgili yapılan yeni düzenleme hakkında da konuştu. 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan abonelerin destek kapsamından çıkarılması muhalefet tarafından eleştirilmişti.Bayraktar, eleştirilere yanıt vererek "Muhalefetin iddiaları çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin yalnızca 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geriye kalan 40 milyon 800 bin abonenin elektrik faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.Yeni düzenlemeyle birlikte, 2024 yılı itibarıyla aylık yaklaşık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, sübvansiyon kapsamı dışında kalacak.
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alparslan bayraktar, bayraktar, doğalgaz, elektrik
alparslan bayraktar, bayraktar, doğalgaz, elektrik

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar’dan net açıklama

10:00 21.02.2025
© AAElektrik ve doğalgaz
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi. Bayraktar, nisan ayına kadar zam öngörmediklerini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönemde artıp artmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Bayraktar, mevcut maliyetleri vatandaşa yansıtmamak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Kışı, doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı olmadan geçiriyoruz. Nisana kadar zam öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Elektrikte yeni dönem: Sübvansiyon düzenlemesi

Bakan Bayraktar, elektrik sübvansiyonu ile ilgili yapılan yeni düzenleme hakkında da konuştu. 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan abonelerin destek kapsamından çıkarılması muhalefet tarafından eleştirilmişti.
Bayraktar, eleştirilere yanıt vererek "Muhalefetin iddiaları çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin yalnızca 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geriye kalan 40 milyon 800 bin abonenin elektrik faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, 2024 yılı itibarıyla aylık yaklaşık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, sübvansiyon kapsamı dışında kalacak.
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