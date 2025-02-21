https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/elektrik-ve-dogalgaza-zam-gelecek-mi-bakan-bayraktardan-net-aciklama-1093859872.html

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar’dan net açıklama

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar’dan net açıklama

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi. Bayraktar, nisan ayına kadar... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T10:00+0300

2025-02-21T10:00+0300

2025-02-21T10:00+0300

ekonomi

alparslan bayraktar

bayraktar

doğalgaz

elektrik

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönemde artıp artmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Bayraktar, mevcut maliyetleri vatandaşa yansıtmamak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Kışı, doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı olmadan geçiriyoruz. Nisana kadar zam öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.Elektrikte yeni dönem: Sübvansiyon düzenlemesiBakan Bayraktar, elektrik sübvansiyonu ile ilgili yapılan yeni düzenleme hakkında da konuştu. 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan abonelerin destek kapsamından çıkarılması muhalefet tarafından eleştirilmişti.Bayraktar, eleştirilere yanıt vererek "Muhalefetin iddiaları çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin yalnızca 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geriye kalan 40 milyon 800 bin abonenin elektrik faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.Yeni düzenlemeyle birlikte, 2024 yılı itibarıyla aylık yaklaşık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, sübvansiyon kapsamı dışında kalacak.

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