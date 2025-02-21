https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ev-almayi-dusunenler-dikkat-merkez-bankasi-faiz-indirdi-konut-kredisi-faizleri-ne-zaman-dusecek-1093857050.html
Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?
Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faizleri düşecek mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası, 2025 güncel konut kredisi faiz oranları ve bankaların kampanya detayları belli oldu.
2025-02-21T08:13+0300
2025-02-21T08:13+0300
2025-02-21T08:13+0300
ekonomi
merkez bankası
aralık
cansel turgut yazıcı
konut
toplu konut
emlak konut
konut satışı
sosyal konut
konut fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg
Merkez Bankası, Aralık ayında faiz indirim sürecini başlattı. Bu gelişme, vatandaşların kredi faizlerindeki değişiklikleri yakından takip etmesine neden oldu. Özellikle konut kredilerinde faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği büyük merak konusu.Ancak bankacılık kaynaklarından gelen bilgilere göre, şu an için konut kredisi faizlerinde yüzde 2,79 seviyesinin altına inilmedi. Uzmanlara göre, enflasyonun yeterince düşmemesi nedeniyle konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesi zor görünüyor. En iyi ihtimalle 20 baz puanlık bir indirimin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.Konut kredisi faizleri ne zaman düşebilir?Ekonomim’in haberine göre, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri tutarsa ve enflasyon düşük çift hanelere gerilerse, konut kredisi faizlerinin 2026’nın ikinci yarısında yüzde 1’in altına inmesi mümkün olabilir.Ancak daha erken bir faiz indirimi için kamu bankalarının öncülüğünde özel kampanyaların düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer bu kampanyalar gerçekleşirse, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine düşmesi mümkün olabilir.Özel kampanyalar gündemdeBankacılık sektöründeki uzmanlar, politika faizleri belirli bir seviyeye gelmeden kredi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesinin zor olacağını düşünüyor. Ancak özel kampanyalarla belirli müşteri gruplarına avantaj sağlanabileceği ifade ediliyor.Buna rağmen, bu kampanyaların geniş kitlelere ulaşmasının şu an için zor olduğu ve yaygın kullanım için bir süre daha beklenmesi gerektiği belirtiliyor.2025 yılında konut sektörü nasıl etkilenecek?Gayrimenkul sektörü uzmanları, 2025 yılında arz ve talep dengesinin daha stabil hale geleceğini öngörüyor.📌 Sektör temsilcisi Cansel Turgut Yazıcı, 2024 yılında konut kredilerine erişimin zor olması nedeniyle alıcı ve satıcının birbirinden uzaklaştığını belirtti.📌 Yazıcı, Türkiye’de ayda ortalama 120 bin konut satıldığını hatırlatarak, 2025’in zor bir yıl olmayacağını ifade etti.📌 2024’te konut kredi hacminin yüzde 12 oranında arttığını vurgulayan Yazıcı, faizlerde bir düşüş yaşanması halinde kredi hacminin daha da artabileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/yeni-donem-basliyor-ikinci-el-arac-fiyatlari-artacak-mi-e-ilan-dogrulama-sistemi-eids-nedir-1093856535.html
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4328d804ce54e500f04e9eb4587510a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konut kredisi faizleri düşecek mi, 2025 konut kredisi faiz oranları, en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada, konut kredisi faizleri ne zaman düşecek, ev almak için en uygun zaman, merkez bankası faiz indirimi konut kredilerini etkiler mi, kamu bankaları konut kredisi faiz indirimi yapacak mı, konut kredisi faiz oranları güncel, konut kredisi çekmek mantıklı mı, en uygun konut kredisi hangi bankada, konut kredisi faizleri neden düşmüyor, 2025 konut kredisi tahminleri, bankalar konut kredisi faiz indirimi yapacak mı, özel bankalar konut kredisi kampanyaları, konut kredisi faizleri yüzde 1 olur mu, 2025 konut kredisi güncel faiz oranları, ev fiyatları düşecek mi, konut kredisi çekmek için en iyi zaman, konut kredisi hesaplama, konut kredisi faiz oranları karşılaştırma
konut kredisi faizleri düşecek mi, 2025 konut kredisi faiz oranları, en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada, konut kredisi faizleri ne zaman düşecek, ev almak için en uygun zaman, merkez bankası faiz indirimi konut kredilerini etkiler mi, kamu bankaları konut kredisi faiz indirimi yapacak mı, konut kredisi faiz oranları güncel, konut kredisi çekmek mantıklı mı, en uygun konut kredisi hangi bankada, konut kredisi faizleri neden düşmüyor, 2025 konut kredisi tahminleri, bankalar konut kredisi faiz indirimi yapacak mı, özel bankalar konut kredisi kampanyaları, konut kredisi faizleri yüzde 1 olur mu, 2025 konut kredisi güncel faiz oranları, ev fiyatları düşecek mi, konut kredisi çekmek için en iyi zaman, konut kredisi hesaplama, konut kredisi faiz oranları karşılaştırma
Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?
Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine başlamasının ardından gözler konut kredilerine çevrildi. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi kredi faizlerinde bir düşüş olup olmayacağını merak ediyor. Bankacılık sektöründen gelen açıklamalara göre faizlerin ne zaman ve hangi seviyeye kadar gerileyebileceği netleşmeye başladı.
Merkez Bankası, Aralık ayında faiz indirim sürecini başlattı. Bu gelişme, vatandaşların kredi faizlerindeki değişiklikleri yakından takip etmesine neden oldu. Özellikle konut kredilerinde faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği büyük merak konusu.
Ancak bankacılık kaynaklarından gelen bilgilere göre, şu an için konut kredisi faizlerinde yüzde 2,79 seviyesinin altına inilmedi. Uzmanlara göre, enflasyonun yeterince düşmemesi nedeniyle konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesi zor görünüyor. En iyi ihtimalle 20 baz puanlık bir indirimin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.
Konut kredisi faizleri ne zaman düşebilir?
Ekonomim’in haberine göre, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri tutarsa ve enflasyon düşük çift hanelere gerilerse, konut kredisi faizlerinin 2026’nın ikinci yarısında yüzde 1’in altına inmesi mümkün olabilir.
Ancak daha erken bir faiz indirimi için kamu bankalarının öncülüğünde özel kampanyaların düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer bu kampanyalar gerçekleşirse, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine düşmesi mümkün olabilir.
Özel kampanyalar gündemde
Bankacılık sektöründeki uzmanlar, politika faizleri belirli bir seviyeye gelmeden kredi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesinin zor olacağını düşünüyor. Ancak özel kampanyalarla belirli müşteri gruplarına avantaj sağlanabileceği ifade ediliyor.
Buna rağmen, bu kampanyaların geniş kitlelere ulaşmasının şu an için zor olduğu ve yaygın kullanım için bir süre daha beklenmesi gerektiği belirtiliyor.
2025 yılında konut sektörü nasıl etkilenecek?
Gayrimenkul sektörü uzmanları, 2025 yılında arz ve talep dengesinin daha stabil hale geleceğini öngörüyor.
📌 Sektör temsilcisi Cansel Turgut Yazıcı, 2024 yılında konut kredilerine erişimin zor olması nedeniyle alıcı ve satıcının birbirinden uzaklaştığını belirtti.
📌 Yazıcı, Türkiye’de ayda ortalama 120 bin konut satıldığını hatırlatarak, 2025’in zor bir yıl olmayacağını ifade etti.
📌 2024’te konut kredi hacminin yüzde 12 oranında arttığını vurgulayan Yazıcı, faizlerde bir düşüş yaşanması halinde kredi hacminin daha da artabileceğini söyledi.