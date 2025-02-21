Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Yabancı hakem tartışması siyasete sıçradı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ev-almayi-dusunenler-dikkat-merkez-bankasi-faiz-indirdi-konut-kredisi-faizleri-ne-zaman-dusecek-1093857050.html
Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?
Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faizleri düşecek mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası, 2025 güncel konut kredisi faiz oranları ve bankaların kampanya detayları belli oldu.
2025-02-21T08:13+0300
2025-02-21T08:13+0300
ekonomi
merkez bankası
aralık
cansel turgut yazıcı
konut
toplu konut
emlak konut
konut satışı
sosyal konut
konut fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg
Merkez Bankası, Aralık ayında faiz indirim sürecini başlattı. Bu gelişme, vatandaşların kredi faizlerindeki değişiklikleri yakından takip etmesine neden oldu. Özellikle konut kredilerinde faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği büyük merak konusu.Ancak bankacılık kaynaklarından gelen bilgilere göre, şu an için konut kredisi faizlerinde yüzde 2,79 seviyesinin altına inilmedi. Uzmanlara göre, enflasyonun yeterince düşmemesi nedeniyle konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesi zor görünüyor. En iyi ihtimalle 20 baz puanlık bir indirimin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.Konut kredisi faizleri ne zaman düşebilir?Ekonomim’in haberine göre, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri tutarsa ve enflasyon düşük çift hanelere gerilerse, konut kredisi faizlerinin 2026’nın ikinci yarısında yüzde 1’in altına inmesi mümkün olabilir.Ancak daha erken bir faiz indirimi için kamu bankalarının öncülüğünde özel kampanyaların düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer bu kampanyalar gerçekleşirse, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine düşmesi mümkün olabilir.Özel kampanyalar gündemdeBankacılık sektöründeki uzmanlar, politika faizleri belirli bir seviyeye gelmeden kredi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesinin zor olacağını düşünüyor. Ancak özel kampanyalarla belirli müşteri gruplarına avantaj sağlanabileceği ifade ediliyor.Buna rağmen, bu kampanyaların geniş kitlelere ulaşmasının şu an için zor olduğu ve yaygın kullanım için bir süre daha beklenmesi gerektiği belirtiliyor.2025 yılında konut sektörü nasıl etkilenecek?Gayrimenkul sektörü uzmanları, 2025 yılında arz ve talep dengesinin daha stabil hale geleceğini öngörüyor.📌 Sektör temsilcisi Cansel Turgut Yazıcı, 2024 yılında konut kredilerine erişimin zor olması nedeniyle alıcı ve satıcının birbirinden uzaklaştığını belirtti.📌 Yazıcı, Türkiye’de ayda ortalama 120 bin konut satıldığını hatırlatarak, 2025’in zor bir yıl olmayacağını ifade etti.📌 2024’te konut kredi hacminin yüzde 12 oranında arttığını vurgulayan Yazıcı, faizlerde bir düşüş yaşanması halinde kredi hacminin daha da artabileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/yeni-donem-basliyor-ikinci-el-arac-fiyatlari-artacak-mi-e-ilan-dogrulama-sistemi-eids-nedir-1093856535.html
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4328d804ce54e500f04e9eb4587510a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut kredisi faizleri düşecek mi, 2025 konut kredisi faiz oranları, en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada, konut kredisi faizleri ne zaman düşecek, ev almak için en uygun zaman, merkez bankası faiz indirimi konut kredilerini etkiler mi, kamu bankaları konut kredisi faiz indirimi yapacak mı, konut kredisi faiz oranları güncel, konut kredisi çekmek mantıklı mı, en uygun konut kredisi hangi bankada, konut kredisi faizleri neden düşmüyor, 2025 konut kredisi tahminleri, bankalar konut kredisi faiz indirimi yapacak mı, özel bankalar konut kredisi kampanyaları, konut kredisi faizleri yüzde 1 olur mu, 2025 konut kredisi güncel faiz oranları, ev fiyatları düşecek mi, konut kredisi çekmek için en iyi zaman, konut kredisi hesaplama, konut kredisi faiz oranları karşılaştırma
konut kredisi faizleri düşecek mi, 2025 konut kredisi faiz oranları, en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada, konut kredisi faizleri ne zaman düşecek, ev almak için en uygun zaman, merkez bankası faiz indirimi konut kredilerini etkiler mi, kamu bankaları konut kredisi faiz indirimi yapacak mı, konut kredisi faiz oranları güncel, konut kredisi çekmek mantıklı mı, en uygun konut kredisi hangi bankada, konut kredisi faizleri neden düşmüyor, 2025 konut kredisi tahminleri, bankalar konut kredisi faiz indirimi yapacak mı, özel bankalar konut kredisi kampanyaları, konut kredisi faizleri yüzde 1 olur mu, 2025 konut kredisi güncel faiz oranları, ev fiyatları düşecek mi, konut kredisi çekmek için en iyi zaman, konut kredisi hesaplama, konut kredisi faiz oranları karşılaştırma

Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?

08:13 21.02.2025
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine başlamasının ardından gözler konut kredilerine çevrildi. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi kredi faizlerinde bir düşüş olup olmayacağını merak ediyor. Bankacılık sektöründen gelen açıklamalara göre faizlerin ne zaman ve hangi seviyeye kadar gerileyebileceği netleşmeye başladı.
Merkez Bankası, Aralık ayında faiz indirim sürecini başlattı. Bu gelişme, vatandaşların kredi faizlerindeki değişiklikleri yakından takip etmesine neden oldu. Özellikle konut kredilerinde faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği büyük merak konusu.
Ancak bankacılık kaynaklarından gelen bilgilere göre, şu an için konut kredisi faizlerinde yüzde 2,79 seviyesinin altına inilmedi. Uzmanlara göre, enflasyonun yeterince düşmemesi nedeniyle konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesi zor görünüyor. En iyi ihtimalle 20 baz puanlık bir indirimin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Konut kredisi faizleri ne zaman düşebilir?

Ekonomim’in haberine göre, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri tutarsa ve enflasyon düşük çift hanelere gerilerse, konut kredisi faizlerinin 2026’nın ikinci yarısında yüzde 1’in altına inmesi mümkün olabilir.
Ancak daha erken bir faiz indirimi için kamu bankalarının öncülüğünde özel kampanyaların düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer bu kampanyalar gerçekleşirse, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine düşmesi mümkün olabilir.

Özel kampanyalar gündemde

Bankacılık sektöründeki uzmanlar, politika faizleri belirli bir seviyeye gelmeden kredi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesinin zor olacağını düşünüyor. Ancak özel kampanyalarla belirli müşteri gruplarına avantaj sağlanabileceği ifade ediliyor.
Buna rağmen, bu kampanyaların geniş kitlelere ulaşmasının şu an için zor olduğu ve yaygın kullanım için bir süre daha beklenmesi gerektiği belirtiliyor.

2025 yılında konut sektörü nasıl etkilenecek?

Gayrimenkul sektörü uzmanları, 2025 yılında arz ve talep dengesinin daha stabil hale geleceğini öngörüyor.
📌 Sektör temsilcisi Cansel Turgut Yazıcı, 2024 yılında konut kredilerine erişimin zor olması nedeniyle alıcı ve satıcının birbirinden uzaklaştığını belirtti.
📌 Yazıcı, Türkiye’de ayda ortalama 120 bin konut satıldığını hatırlatarak, 2025’in zor bir yıl olmayacağını ifade etti.
📌 2024’te konut kredi hacminin yüzde 12 oranında arttığını vurgulayan Yazıcı, faizlerde bir düşüş yaşanması halinde kredi hacminin daha da artabileceğini söyledi.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
EKONOMİ
Yeni dönem başlıyor: İkinci el araç fiyatları artacak mı? E-İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir?
07:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала