https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ev-almayi-dusunenler-dikkat-merkez-bankasi-faiz-indirdi-konut-kredisi-faizleri-ne-zaman-dusecek-1093857050.html

Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?

Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?

Sputnik Türkiye

Konut kredisi faizleri düşecek mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası, 2025 güncel konut kredisi faiz oranları ve bankaların kampanya detayları belli oldu.

2025-02-21T08:13+0300

2025-02-21T08:13+0300

2025-02-21T08:13+0300

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Merkez Bankası, Aralık ayında faiz indirim sürecini başlattı. Bu gelişme, vatandaşların kredi faizlerindeki değişiklikleri yakından takip etmesine neden oldu. Özellikle konut kredilerinde faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği büyük merak konusu.Ancak bankacılık kaynaklarından gelen bilgilere göre, şu an için konut kredisi faizlerinde yüzde 2,79 seviyesinin altına inilmedi. Uzmanlara göre, enflasyonun yeterince düşmemesi nedeniyle konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesi zor görünüyor. En iyi ihtimalle 20 baz puanlık bir indirimin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.Konut kredisi faizleri ne zaman düşebilir?Ekonomim’in haberine göre, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri tutarsa ve enflasyon düşük çift hanelere gerilerse, konut kredisi faizlerinin 2026’nın ikinci yarısında yüzde 1’in altına inmesi mümkün olabilir.Ancak daha erken bir faiz indirimi için kamu bankalarının öncülüğünde özel kampanyaların düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer bu kampanyalar gerçekleşirse, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine düşmesi mümkün olabilir.Özel kampanyalar gündemdeBankacılık sektöründeki uzmanlar, politika faizleri belirli bir seviyeye gelmeden kredi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inmesinin zor olacağını düşünüyor. Ancak özel kampanyalarla belirli müşteri gruplarına avantaj sağlanabileceği ifade ediliyor.Buna rağmen, bu kampanyaların geniş kitlelere ulaşmasının şu an için zor olduğu ve yaygın kullanım için bir süre daha beklenmesi gerektiği belirtiliyor.2025 yılında konut sektörü nasıl etkilenecek?Gayrimenkul sektörü uzmanları, 2025 yılında arz ve talep dengesinin daha stabil hale geleceğini öngörüyor.📌 Sektör temsilcisi Cansel Turgut Yazıcı, 2024 yılında konut kredilerine erişimin zor olması nedeniyle alıcı ve satıcının birbirinden uzaklaştığını belirtti.📌 Yazıcı, Türkiye’de ayda ortalama 120 bin konut satıldığını hatırlatarak, 2025’in zor bir yıl olmayacağını ifade etti.📌 2024’te konut kredi hacminin yüzde 12 oranında arttığını vurgulayan Yazıcı, faizlerde bir düşüş yaşanması halinde kredi hacminin daha da artabileceğini söyledi.

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