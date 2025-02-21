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Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım
Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik hazırlıklar sürüyor. CHP'nin Meclis grubunda... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T12:16+0300
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poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
chp
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhurbaşkanlığı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi müracaatını yaptı.'Yolumuz açık olsun'Sosyal medya hesabından "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım." yazısı ile başvuru imzasını yayınlayan İmamoğlu, şu mesajı paylaştı:İmamoğlu'ndan başvuruBaşvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.Pehlivan, İmamoğlu’nın aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu.Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından da İmamoğlu'na adaylık çağrısı gelebilir.Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu.Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı belirtiliyordu.
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ekrem i̇mamoğlu, chp, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhurbaşkanlığı

Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım

12:16 21.02.2025 (güncellendi: 12:34 21.02.2025)
İmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik hazırlıklar sürüyor. CHP'nin Meclis grubunda milletvekilleri adaylar için imza atmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvurusunu yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi müracaatını yaptı.

'Yolumuz açık olsun'

Sosyal medya hesabından "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım." yazısı ile başvuru imzasını yayınlayan İmamoğlu, şu mesajı paylaştı:
"İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun."
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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Dün, 20:29

İmamoğlu'ndan başvuru

Başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.
Pehlivan, İmamoğlu’nın aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu.
Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.
Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından da İmamoğlu'na adaylık çağrısı gelebilir.
Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu.
Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı belirtiliyordu.
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