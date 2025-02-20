https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/mhp-lideri-bahceli-askida-9-gulek-bugday-projesi-baslatti-1093850267.html

MHP lideri Bahçeli 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi' başlattı

MHP lideri Bahçeli 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi' başlattı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dar ve sabit gelirlilere destek amacıyla Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'ni başlattı. MHP’den yapılan açıklamada, tarımsal... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T22:46+0300

2025-02-20T22:46+0300

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'ni başlattı. MHP’den yapılan yazılı açıklamada, tarımsal girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekilirken, projeyle ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.Bahçeli, projeye ilk katkıyı yaptı MHP Genel Başkanı Bahçeli, projeye öncülük ederek ilk katkıyı kendisi sağladı. Açıklamada, “Çiftçilerimizin tarımsal üretimleri, o üretim dönemi için Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısıdır. Dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır” ifadelerine yer verildi.Çiftçilere dayanışma çağrısıMHP lideri Bahçeli, bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının ekonomik zorlukları karşısında toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Tüm çiftçilere çağrıda bulunan Bahçeli, dar ve sabit gelirli halka destek vermek için projeye katılım çağrısı yaptı. Projenin, çiftçilerin ürettiği buğdayın ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılmasını amaçladığı ve milli dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.Gülek ne demek?Yeni projede kullanılan gülek terimi merak konusu oldu. 1 gülek 32 kilograma denk gelen bir ağırlık birimi olarak adlandırılırken, projede çiftçilere verilen 9 gülek ise yaklaşık 300 kg ağırlığa denk geliyor.

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