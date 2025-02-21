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Denizlispor'un doğalgazı kesildi: 'Futbolcular donmamak için battaniyelere sarılıyor'
Denizlispor'un doğalgazı kesildi: 'Futbolcular donmamak için battaniyelere sarılıyor'
Sputnik Türkiye
Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi. Kulüp bir açıklama yaptı ve futbolcularının donmamak için... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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Denizlispor Kulübünün doğal gazı borç nedeniyle kesildi.Doğalgazı kesildiAlınan bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğal gaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulundu.Borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerde doğal gaz kesimi işlemi uygulandı.2020-2021 sezonunda Süper Lig'e veda eden Denizlispor, bu sene 3. Lig'de mücadele ediyor. Kulübün açıklamasında, Denizlispor'un sahipsiz bırakıldığı belirtildi.Tesiste yemek, sıcak su ve ısınma imkanı olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
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denizlispor, doğalgaz, borç

Denizlispor'un doğalgazı kesildi: 'Futbolcular donmamak için battaniyelere sarılıyor'

17:00 21.02.2025
Denizlispor
Denizlispor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi. Kulüp bir açıklama yaptı ve futbolcularının donmamak için battaniyeye sarıldığını söyledi.
Denizlispor Kulübünün doğal gazı borç nedeniyle kesildi.

Doğalgazı kesildi

Alınan bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğal gaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulundu.
Borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerde doğal gaz kesimi işlemi uygulandı.
2020-2021 sezonunda Süper Lig'e veda eden Denizlispor, bu sene 3. Lig'de mücadele ediyor. Kulübün açıklamasında, Denizlispor'un sahipsiz bırakıldığı belirtildi.
Tesiste yemek, sıcak su ve ısınma imkanı olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor. Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur. Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek. Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz."
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