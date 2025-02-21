https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/cumhurbaskani-erdogan-hep-beraber-yeni-bir-donemin-kapilarini-acacagiz--1093871983.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir video mesajı yayımladı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T15:15+0300
2025-02-21T15:15+0300
2025-02-21T15:15+0300
türkiye
ak parti
recep tayyip erdoğan
kongre
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 'yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak' derken, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." dedi. Yarım kalan hiçbir hikaye olmayacakErdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/cumhurbaskani-erdogan-baris-gorusmelerinde-ulkemiz-ideal-bir-ev-sahibi-olacaktir-1093777458.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, kongre
ak parti, recep tayyip erdoğan, kongre
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir video mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 'yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak' derken, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." dedi.
Yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.
Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:
"Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak."
Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı.