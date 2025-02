https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/cumhurbaskani-erdogan-baris-gorusmelerinde-ulkemiz-ideal-bir-ev-sahibi-olacaktir-1093777458.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/09/1093512872_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_a309746200eab0475c40e389c0917125.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.Ukrayna krizi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dördüncü yılına girecek olan savaşta Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barış tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Tüm çabalarımız ile güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Trump'ın sonlandırılması için bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım, 3 yıldır yürüttüğümüz politika ile de örtüşüyor. Son 3 yıldaki aktif diplomasimizde Rusya, Ukrayna ve Amerika arasındaki görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Türkiye'nin Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade ettim. Görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Sayın Zelenskiy ile gündemimizde, ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerde atılacak adımları masaya yatırdık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatar soydaşlarımızın hakları konusunda Zelenskiy'nin adımlarını takdirle karşılıyorum. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.'Barışın kaybedeni olmaz'Barış hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Türkiye olarak bu konuya duyduğumuz saygıyı her yerde anlattık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla görüşmelerinde gerek Putin ile görüşmelerimde barışla ilgili yolu temin ederiz ve adımları da atarız. Barışın temini için bir an önce adım atalım istiyoruz. Tahıl koridorunda iyi bir netice aldık ancak maalesef devamını sağlayamadık. Bundan sonraki süreçte de bunun devamını istiyoruz. Zelenskiy'e teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'nın gönderdiği tahılı Suriye'ye un olarak gönderiyoruz'' dedi.

