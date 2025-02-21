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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/cuma-hutbesinde-fal-ve-buyu-uyarisikendi-dertlerine-deva-hastaliklarina-sifa-olamayan-hurafecilere-1093871355.html
Cuma hutbesinde fal ve büyü uyarısı:'Kendi dertlerine deva, hastalıklarına şifa olamayan hurafecilere asla aldanmayalım'
Cuma hutbesinde fal ve büyü uyarısı:'Kendi dertlerine deva, hastalıklarına şifa olamayan hurafecilere asla aldanmayalım'
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan cuma hutbesinde fal ve büyüye karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T14:59+0300
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Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde fal ve büyüye karşı uyardı. Birtakım televizyon kanalları ve dijital mecraların cinci, falcı, medyum, muskacı ve üfürükçülere ortam hazırladığına dikkat çekilen hutbede, "Sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak, kul hakkı ihlalidir, zulümdür. Bu günahı işleyenler, tövbe etmedikçe ve haklarına girdikleri kişilerle helalleşmedikçe Allah'ın gazabından asla kurtulamazlar." ifadeleri kullanıldı. Şeytan işi pislik vurgusu Hutbede, "Ayrıca kahve, çay, tuz ve bakla gibi nimetlerle bakılan fal çeşitlerinin tamamı ayette buyurulduğu üzere 'Şeytan işi bir pisliktir.' Kartlara, burçlara, el veya yüze bakarak geleceğe ait tahminler yürütmek haramdır, günahtır. Bu kötülükleri televizyon, gazete ve sosyal medya gibi yerlerde paylaşmak ise hesabı ağır bir vebaldir. Kur'an ayetlerini veya duaları bir kağıda yazarak veya üfleyerek kazanç elde etmenin dinimizde asla yeri yoktur. Sihir ve büyü yapanlar sihirbazdır, büyücüdür. Cinlerle uğraşanlar cincidir. Fal bakanlar falcıdır. Menfaat elde etmek için muska yazanlar muskacıdır. Üfleyerek insanları iyileştirdiğini iddia edenler üfürükçüdür. Bunların hiçbiri 'hoca' değildir. " denildiKendi dertlerine deva olamıyorlar Hutbede, dinin değerlerini ve insanların duygularını istismar edenlere karşı uyanık olunması çağrısının yapılarak, "Kendi dertlerine deva, hastalıklarına şifa olamayan hurafecilere asla aldanmayalım. Peygamber Efendimizin (s.a.s) saç veya sakalının yıkandığı suyu dağıtacağını ilan ederek sohbetlere çağıran bidatçilere asla itibar etmeyelim" ifadeleri kullanıldı.
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diyanet işleri başkanlığı, hutbe, cuma hutbesi, fal, büyü
diyanet işleri başkanlığı, hutbe, cuma hutbesi, fal, büyü

Cuma hutbesinde fal ve büyü uyarısı:'Kendi dertlerine deva, hastalıklarına şifa olamayan hurafecilere asla aldanmayalım'

14:59 21.02.2025
tarihi cami
tarihi cami - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan cuma hutbesinde fal ve büyüye karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde fal ve büyüye karşı uyardı. Birtakım televizyon kanalları ve dijital mecraların cinci, falcı, medyum, muskacı ve üfürükçülere ortam hazırladığına dikkat çekilen hutbede, "Sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak, kul hakkı ihlalidir, zulümdür. Bu günahı işleyenler, tövbe etmedikçe ve haklarına girdikleri kişilerle helalleşmedikçe Allah'ın gazabından asla kurtulamazlar." ifadeleri kullanıldı.

Şeytan işi pislik vurgusu

Hutbede, "Ayrıca kahve, çay, tuz ve bakla gibi nimetlerle bakılan fal çeşitlerinin tamamı ayette buyurulduğu üzere 'Şeytan işi bir pisliktir.' Kartlara, burçlara, el veya yüze bakarak geleceğe ait tahminler yürütmek haramdır, günahtır. Bu kötülükleri televizyon, gazete ve sosyal medya gibi yerlerde paylaşmak ise hesabı ağır bir vebaldir. Kur'an ayetlerini veya duaları bir kağıda yazarak veya üfleyerek kazanç elde etmenin dinimizde asla yeri yoktur. Sihir ve büyü yapanlar sihirbazdır, büyücüdür. Cinlerle uğraşanlar cincidir. Fal bakanlar falcıdır. Menfaat elde etmek için muska yazanlar muskacıdır. Üfleyerek insanları iyileştirdiğini iddia edenler üfürükçüdür. Bunların hiçbiri 'hoca' değildir. " denildi

Kendi dertlerine deva olamıyorlar

Hutbede, dinin değerlerini ve insanların duygularını istismar edenlere karşı uyanık olunması çağrısının yapılarak, "Kendi dertlerine deva, hastalıklarına şifa olamayan hurafecilere asla aldanmayalım. Peygamber Efendimizin (s.a.s) saç veya sakalının yıkandığı suyu dağıtacağını ilan ederek sohbetlere çağıran bidatçilere asla itibar etmeyelim" ifadeleri kullanıldı.
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