https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/diyanet-isleri-baskani-erbas-hayirseverlere-seslendi-yaptigimiz-hayirlarin-en-buyugu-bana-gore-bir-1093702475.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayırseverlere seslendi: 'Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayırseverlere seslendi: 'Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır'

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 100 depremzede çiftin nikah töreninde yaptığı konuşmada, İslam'ın evlilik kurumuna verdiği önemden bahserek, "Yüzlerce, belki... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T23:04+0300

2025-02-15T23:04+0300

2025-02-15T23:04+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

aile

evlilik

malatya

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Müftülüğü, Konya Müftülüğü, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneğinin desteğiyle 100 depremzede çiftin nikah töreni düzenlendi.Burada yaptığı konuşmasında Erbaş, "Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız" dedi.Toplumun temel taşının aile olduğunun belirten Erbaş, "Ülkemizde yüzlerce, belki binlerce vakıf, dernek var, sivil toplum kuruluşları var ve on binlerce hayır sahibi var. Buradan açıkça ilan ediyorum. Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır" diye konuştu.Evliliğin amacının nesil yetiştirmek olduğunu ifade eden Erbaş, gençlerden topluma örnek olacak bireyler yetiştirmesini istedi.Gençlerin, çocukların nicelik ve nitelik olarak daha iyi noktalara gelmesiyle geleceğin daha da zenginleşeceğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, aile, evlilik, malatya