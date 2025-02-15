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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayırseverlere seslendi: 'Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayırseverlere seslendi: 'Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır'
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 100 depremzede çiftin nikah töreninde yaptığı konuşmada, İslam'ın evlilik kurumuna verdiği önemden bahserek, "Yüzlerce, belki... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
aile
evlilik
malatya
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Müftülüğü, Konya Müftülüğü, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneğinin desteğiyle 100 depremzede çiftin nikah töreni düzenlendi.Burada yaptığı konuşmasında Erbaş, "Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız" dedi.Toplumun temel taşının aile olduğunun belirten Erbaş, "Ülkemizde yüzlerce, belki binlerce vakıf, dernek var, sivil toplum kuruluşları var ve on binlerce hayır sahibi var. Buradan açıkça ilan ediyorum. Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır" diye konuştu.Evliliğin amacının nesil yetiştirmek olduğunu ifade eden Erbaş, gençlerden topluma örnek olacak bireyler yetiştirmesini istedi.Gençlerin, çocukların nicelik ve nitelik olarak daha iyi noktalara gelmesiyle geleceğin daha da zenginleşeceğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/disisleri-bakani-fidan-pkkypg-suriye-ve-tum-bolge-icin-deas-gibi-buyuk-bir-tehdit-1093701463.html
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, aile, evlilik, malatya
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, aile, evlilik, malatya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayırseverlere seslendi: 'Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır'

23:04 15.02.2025
© AA / İsmail KaplanDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA / İsmail Kaplan
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 100 depremzede çiftin nikah töreninde yaptığı konuşmada, İslam'ın evlilik kurumuna verdiği önemden bahserek, "Yüzlerce, belki binlerce vakıf, dernek var, sivil toplum kuruluşları var ve on binlerce hayır sahibi var. Buradan açıkça ilan ediyorum. Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Müftülüğü, Konya Müftülüğü, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneğinin desteğiyle 100 depremzede çiftin nikah töreni düzenlendi.
Burada yaptığı konuşmasında Erbaş, "Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız" dedi.
Toplumun temel taşının aile olduğunun belirten Erbaş, "Ülkemizde yüzlerce, belki binlerce vakıf, dernek var, sivil toplum kuruluşları var ve on binlerce hayır sahibi var. Buradan açıkça ilan ediyorum. Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır" diye konuştu.
Evliliğin amacının nesil yetiştirmek olduğunu ifade eden Erbaş, gençlerden topluma örnek olacak bireyler yetiştirmesini istedi.
Gençlerin, çocukların nicelik ve nitelik olarak daha iyi noktalara gelmesiyle geleceğin daha da zenginleşeceğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

Bizim zenginliğimiz genç nüfusumuz, genç nüfusumuzun azalmaması lazım, böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi inşallah hep birlikte millet olarak, devlet olarak elbirliğiyle aşacağız. Bütün tedbirler bu yönde alınıyor. Devletimiz, kurumlarımız, bakanlıklarımız elbirliğiyle aileyi koruma noktasında, ailemizi geliştirme noktasında elinden geleni yapıyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız müthiş bir farkındalık oluşturuyor, müthiş bir duyarlılık oluşturuyor. İnşallah bu yıl bu duyarlılığı daha da artıracağız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 90 bin camimizde her cuma günü 22 milyon insan sadece camilerde bizim hutbelerimizi dinliyor. Hutbelerimizde milletimizi ilgilendiren konulara parmak basıyoruz. Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız.

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