https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/cin-yeni-koronavirusu-duyurdu-yarasalarda-insanlara-bulasma-riski-tasiyan-virus-tespit-ettik-1093866811.html

Çin yeni koronavirüsü duyurdu: Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan virüs tespit ettik

Çin yeni koronavirüsü duyurdu: Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan virüs tespit ettik

Sputnik Türkiye

Çinli araştırmacıların, yarasalar üzerinde yaptıkları çalışmalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs tespit ettikleri bildirildi. 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T13:27+0300

2025-02-21T13:27+0300

2025-02-21T13:27+0300

korona

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koronavirüs

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Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisinin etkisi hala hissedilirken, Çin'den yeni bir virüs uyarısı geldi. Çinli araştırmacıların, yarasalar üzerinde yaptıkları çalışmalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs tespit ettikleri bildirildi.Yeni koronavirüs mü geliyor?Kovid-19 salgınına yol açan koronavirüsün kaza sonucu çıktığı iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsündeki çalışmalarıyla tanınan Çinli virüs bilimci Şı Cıngli'nin öncülük ettiği araştırma ekibi, bulgularını uluslararası bilim dergisi "Cell"de yayımladı.Araştırmacılar, Çin'in Hong Kong bölgesinde yaşayan "pipistrellus" cinsi Japon yarasalarında "HKU5" koronavirüsünün türevi olan yeni tip koronavirüs tespit etti.İnsana bulaşabilirVirüsün, SARS ve Kovid-19'a yol açan koronavirüsler gibi insan vücudundaki "anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE2)" reseptörüne tutunma kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bu yüzden insanlara bulaşma riski taşıdığı uyarısında bulundu.Araştırmacılar, yarasalardan aldıkları numunelerden yalıttıkları virüsün insan hücrelerini ve yapay olarak oluşturulan akciğer ve bağırsak organlarına benzer hücre yığınları ve dokuları enfekte edebildiğini gözlemledi.Yeni tip koronavirüsün, yalnızca yarasa ACE2 reseptörüne değil insan ACE2 reseptörüne ve diğer türlerin hücrelerine tutunma kabiliyetine sahip olduğuna işaret eden araştırmacılar, bu durumun doğrudan veya başka bir tür aracılığıyla insana bulaşma riski yarattığının altını çizdi.Araştırmacılar, "HKU5-CoV-2" adını verdikleri yeni tip koronavirüsün, orijinaline kıyasla reseptöre daha güçlü tutunduğunu ve bu nedenle türler arası bulaşma riskinin arttığını belirtti ancak Kovid-19'a yol açan "SARS-CoV-2"ye göre çok daha az etkili olduğunu, insan topluluklarında yayılma riskinin abartılmaması gerektiğini ifade etti.Araştırmaya öncülük eden Dr. Şı Cingli, Çin'in güneyindeki mağaralarda yarasa kolonileri üzerine yaptığı saha araştırmalarıyla tanınıyor. Buralardan topladığı koronavirüs numuneleri ve diğer virüslerle deneyler yapan Şı, bu çalışmaları nedeniyle ülkesinde "yarasa kadın" olarak anılıyor.

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