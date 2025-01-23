https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/vakalar-artti-acil-servisler-doldu-iyilestim-derken-tekrar-yataga-dusuruyor-influenzadan-korunmak-1092963801.html

Vakalar arttı, acil servisler doldu: 'İyileştim derken tekrar yatağa düşürüyor', influenzadan korunmak için ne yapmalı?

Vakalar arttı, acil servisler doldu: 'İyileştim derken tekrar yatağa düşürüyor', influenzadan korunmak için ne yapmalı?

Sputnik Türkiye

Grip salgını vakaları o kadar arttı ki hastanelerin acil servisleri hasta dolup taşmaya başladı. Peki grip vakalarının bu kadar artması normal mi? Paniğe neden... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T10:00+0300

2025-01-23T10:00+0300

2025-01-23T10:00+0300

sağlik

influenza

grip

salgın

salgın hastalık

kovid-19

acil servis

türkiye

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Kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu. Sadece Türkiye'de değil Avrupa genelinde de artan vakalar hastanelerde yoğunluğa neden oluyor.Influenza neden arttı?Hürriyet'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı İftihar Köksal, içinde bulunduğumuz günlerde grip (influenza) ve soğuk algınlığı vakalarında ciddi bir artış olduğunu, yaklaşık son bir aydır hem çocuk hastalarda hem de erişkin hastalarda vaka sayılarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi göründüğünü söyledi.Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Akyol, influenza vakalarında bu yıl son yıllara kıyasla bir artış olduğunu, kovid pandemisi sırasında maske, sosyal mesafe gibi alınan önlemler nedeniyle influenza yayılımının çok düşük seviyede kaldığını, ancak önlemler kaldırınca ve bağışıklık sistemleri enfeksiyonlara daha az ‘alışık’ hale gelince, influenzanın yayılımının daha kolay olduğunu söyledi. “İşte bu artışların yükünü şu an acil servisler ve hastaneler taşıyor.” diyen Akyol, özellikle pediatri servislerindeki yoğunluğun artışına dikkat çekti.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, üst solunum yolu enfeksiyonlarında son 2 ay içinde yarı yarıya artış olduğuna dikkati çekip, "Hem İnfluenza A ve B hem de insan metapnömovirüsü dediğimiz yaygın akciğer iltihabına sebep olabilen viral tabloyla karşı karşıyayız" dedi.İlk 48 saat önemliÖzellikle yüksek ateşle seyreden hastalar ve risk grubundaki kişilerin, belirtilerin ilk 48 saati içinde bir sağlık kuruluşuna başvurmasının tanı ve etkin tedavi için çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. İftihar Köksal, influenzaya yönelik spesifik tedavilerin erken başlanabilmesi için bu süreye dikkat etmenin çok önemli olduğunu ancak ağrı kesici ve ateş düşürücülerin dahi doktor kontrolünde alınması gerektiğini ifade etti. Hastalık sırasında bol sıvı alınması, sağlıklı beslenmek ve istirahat etmenin önemine değinen Köksal, vitaminlerin bir yararının olmadığı, bunu birçok çalışmada ortaya konulduğunu sözlerine ekledi.Maske geri mi dönmeli?Gültekin Akyol, toplu yerlerde maske kullanımının tekrar önem kazanması gerektiğini, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takmanın influenza gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını engellemede etkili bir yöntem olduğunu ve bunun sadece bizi değil, çevremizdekileri de koruyan bir önlem olduğunun altını çizdi.'İyileştim' derken neden geri hastalık başlıyor?İnfluenzanın bağışıklık sistemini yoğun şekilde etkilediğini ve iyileşme sürecinin kişisel faktörlere bağlı olarak uzayabildiğini söyleyen Akyol, tekrar eden semptomların olası birkaç nedenini açıkladı:Gribin zatürreye çevirmemesi için ne yapmalı?Gültekin Akyol, zatürreye karşı önlem almak için yeterli derecede dinlenme, dengeli beslenmeli, sıvı alımına dikkat etmenin önemli olduğunu, bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini, çinko gibi takviyelerin alınabileceğini, Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanların zatürre ve grip aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi ve zatürreyi düşündüren belirtileri şöyle sıraladı:- Uzun süren yüksek ateş- Şiddetli ve geçmeyen öksürük- Nefes darlığı- Göğüs ağrısı- Genel durum bozukluğu (aşırı halsizlik, bilinç bulanıklığı)

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