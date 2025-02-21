https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/chpde-on-secim-dursun-cicek-imza-toplamayi-birakti-1093872672.html

CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı

CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı

Sputnik Türkiye

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini, eşinin rahatsızlanması nedeniyle yarıda bıraktı... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T16:01+0300

2025-02-21T16:01+0300

2025-02-21T16:04+0300

poli̇ti̇ka

dursun çiçek

cumhurbaşkanlığı

ekrem i̇mamoğlu

chp

ön seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102335/14/1023351419_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b6721602821088cb36e700498b333dcd.jpg

CHP'de ön seçim için son hazırlıklar da tamamlanıyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar verilmişti.Dursun Çiçek adaylıktan vazgeçtiAday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/chpde-ikinci-aday-dursun-cicek-aksama-kadar-yeterli-imzayi-toplariz-1093836602.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dursun çiçek, cumhurbaşkanlığı, ekrem i̇mamoğlu, chp, ön seçim