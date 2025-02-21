https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/chpde-on-secim-dursun-cicek-imza-toplamayi-birakti-1093872672.html
CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı
CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı
Sputnik Türkiye
CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini, eşinin rahatsızlanması nedeniyle yarıda bıraktı... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T16:01+0300
2025-02-21T16:01+0300
2025-02-21T16:04+0300
poli̇ti̇ka
dursun çiçek
cumhurbaşkanlığı
ekrem i̇mamoğlu
chp
ön seçim
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CHP'de ön seçim için son hazırlıklar da tamamlanıyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar verilmişti.Dursun Çiçek adaylıktan vazgeçtiAday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/chpde-ikinci-aday-dursun-cicek-aksama-kadar-yeterli-imzayi-toplariz-1093836602.html
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dursun çiçek, cumhurbaşkanlığı, ekrem i̇mamoğlu, chp, ön seçim
dursun çiçek, cumhurbaşkanlığı, ekrem i̇mamoğlu, chp, ön seçim
CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı
16:01 21.02.2025 (güncellendi: 16:04 21.02.2025)
CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini, eşinin rahatsızlanması nedeniyle yarıda bıraktı. Çiçek, "Ek süre verilirse imza toplamaya devam edeceğim." dedi.
CHP'de ön seçim için son hazırlıklar da tamamlanıyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar verilmişti.
Dursun Çiçek adaylıktan vazgeçti
Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.