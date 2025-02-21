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CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı
CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı
Sputnik Türkiye
CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini, eşinin rahatsızlanması nedeniyle yarıda bıraktı... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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dursun çiçek
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CHP'de ön seçim için son hazırlıklar da tamamlanıyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar verilmişti.Dursun Çiçek adaylıktan vazgeçtiAday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
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dursun çiçek, cumhurbaşkanlığı, ekrem i̇mamoğlu, chp, ön seçim
dursun çiçek, cumhurbaşkanlığı, ekrem i̇mamoğlu, chp, ön seçim

CHP'de ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı

16:01 21.02.2025 (güncellendi: 16:04 21.02.2025)
© AA / Okan ÖzerCHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA / Okan Özer
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CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini, eşinin rahatsızlanması nedeniyle yarıda bıraktı. Çiçek, "Ek süre verilirse imza toplamaya devam edeceğim." dedi.
CHP'de ön seçim için son hazırlıklar da tamamlanıyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar verilmişti.

Dursun Çiçek adaylıktan vazgeçti

Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk’e konuşan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
CHP'de ikinci aday Dursun Çiçek: Akşama kadar yeterli imzayı toplarız - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
POLİTİKA
CHP'de ikinci aday Dursun Çiçek: Akşama kadar yeterli imzayı toplarız
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