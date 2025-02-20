https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/chpde-ikinci-aday-dursun-cicek-aksama-kadar-yeterli-imzayi-toplariz-1093836602.html

CHP'de ikinci aday Dursun Çiçek: Akşama kadar yeterli imzayı toplarız

CHP'de ikinci aday Dursun Çiçek: Akşama kadar yeterli imzayı toplarız

Sputnik Türkiye

CHP'de Cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu açıklayan Dursun Çiçeki yeterli imzayı toplamak için meclise geldi. Çiçek, akşam saatine kadar yeterli 20 imzanın... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T14:12+0300

2025-02-20T14:12+0300

2025-02-20T14:27+0300

politika

ekrem imamoğlu

dursun çiçek

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

chp

cumhurbaşkanlığı seçimi

cumhurbaşkanlığı seçimleri

cumhurbaşkanı adayı

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Cumhurbaşkanı adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nde ön seçim çalışması devam ediyor. 20 imzayı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra ikinci aday Dursun Çiçek oldu. İmza toplamak için bugün TBMM’ye gelen Çiçek, “Akşama kadar toplamayı bekliyoruz” dedi."Sayın İmamoğlu'yla beraber başka adaylar da çıkacak inşallah" diyen Çiçek "Hep birlikte 1.5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız. Ve adayımızı belirleyeceğiz" dedi. Sosyal medya mesajlaşma uygulaması üzerinden milletvekillerinin 'imza verdiğine dair' mesaj aldığını vurgulayan Çiçek, imza sayısı hakkında bilgi vermedi. Basın mensuplarının ‘kızının İmamoğlu’nu desteklediği’ hatırlatılan eski Milletvekili Dursun Çiçek, şunları belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html

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ekrem imamoğlu, dursun çiçek, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri, cumhurbaşkanı adayı