https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bosanma-asamasindaki-kocasinin-arabaya-kurdugu-duzenegi-buldu-6-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1093860772.html

Boşanma aşamasındaki kocasının arabaya kurduğu düzeneği buldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Boşanma aşamasındaki kocasının arabaya kurduğu düzeneği buldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu karısının otomobiline gizlice ses kayıt cihazı yerleştiren Levent T. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 6... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T10:36+0300

2025-02-21T10:36+0300

2025-02-21T10:36+0300

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İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu karısının aracına ses kayıt cihazı koyduğu iddia edilen eş hakkında 6 yıl hapis cezası isteniyor.Araca ses kayıt cihazı koyduKartal ilçesinde yaşayan Sevim T.(41), eşi Levent T.'den(42) şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı alarak boşanma davası açtı.İddiaya göre Levent T., 27 Mart 2023 günü boşanma aşamasındaki eşi Sevim T.'nin arabasına ses kayıt cihazı yerleştirdi. Bir süre sonra bu durumu fark eden kadın soluğu adliyede aldı ve Levent T.'den şikayetçi oldu. Savcılık, soruşturma kapsamında Levent T.'nin ifadesine başvurdu.İddiaları reddettiSuçlamaları reddeden Levent T. bilinçli olarak ses kayıt cihazı yerleştirmediğini ileri sürdü ve otomatik kayıt özelliği bulunan telefonunu araçta unuttuğunu, kayıtların bu nedenle oluştuğunu savundu.Savcılık tatmin olmadıAncak soruşturma kapsamında elde edilen kamera kayıtları savcılığın dikkatini çekti. Sabah'ın haberine göre incelenen kamera kayıtları ışığında şüphelinin savunması "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu değerlendirildi.Şüpheli Levent T.'nin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine dair yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Ancak boşanma sürecindeki çift uzlaşmadı. Bunun üzerine Levent T.'ye "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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