https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ankarada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1093732423.html

AFAD'dan başkent için son dakika uyarı: Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi

AFAD'dan başkent için son dakika uyarı: Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Yenimahalle olan deprem, 17 Şubat 2025 saat 13:20'de meydana geldi. Sarsıntı şehir genelinde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.

2025-02-17T13:24+0300

2025-02-17T13:24+0300

2025-02-17T13:48+0300

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.20’de kaydedilen sarsıntı, şehrin birçok noktasında hissedildi. Depremin 11.48 km derinlikte gerçekleştiği bildirilirdi.Depremin Detayları Açıklandı!📌 Büyüklük: 3.5 (Ml)📌 Merkez Üssü: Yenimahalle, Ankara📌 Tarih: 17 Şubat 2025📌 Saat: 13:20 (TSİ)📌 Enlem: 40.03167 N📌 Boylam: 32.68722 E📌 Derinlik: 11.48 kmDeprem sosyal medyada gündem olduDepremin ardından birçok kişi, sosyal medya üzerinden sarsıntıyı hissettiklerini dile getirdi. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan kişiler, depremi daha yoğun hissettiklerini belirtti.Şu an için resmi makamlardan herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/afad-duyurdu-ege-denizinde-5-buyuklugunde-deprem-1093726216.html

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