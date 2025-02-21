https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/altin-fiyatlari-rekor-kirmaya-devam-ediyor-guncel-altin-fiyatlari-belli-oldu-daha-da-yukselecek-mi-1093858084.html

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Güncel altın fiyatları belli oldu, daha da yükselecek mi?

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Güncel altın fiyatları belli oldu, daha da yükselecek mi?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın 3452 TL ile tarihi zirvesini gördü, ons altın 2937 dolardan işlem görüyor. Altın neden yükseliyor, fiyatlar daha da artacak mı?

2025-02-21T08:44+0300

2025-02-21T08:44+0300

2025-02-21T08:44+0300

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Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında değer kazanan altın, yatırımcılarına kazanç sağlarken, piyasalar bu yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ediyor.📌 Uzmanlar, fiyatların kısa vadede volatil seyredebileceğini ancak ana trendin yukarı yönlü olduğunu belirtiyor.📌 Eğer altın tam anlamıyla düzeltmeye girerse, kazançlarını tamamen silmesi için yüzde 16 civarında bir düşüş yaşaması gerekiyor.Altın neden yükseliyor?Altının yükselişinde birden fazla küresel faktör etkili. İşte fiyatları yukarı taşıyan başlıca sebepler:📌 ABD ekonomisindeki zayıflık: ABD'de ekonomik verilerin kötüleşmesi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor.📌 Trump’ın korumacı politikaları: Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ticarette korumacı söylemlerini artırması ve Avrupa’ya karşı sert tutumu, piyasalarda belirsizliği artırıyor.📌 Jeopolitik riskler: Orta Doğu’daki gerilimler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.📌 Merkez bankalarının alımları: Küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırması, fiyatları destekleyen bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.Güncel altın fiyatları (canlı veriler)📌 Ons altın:📌 Gram altın:📌 Kapalıçarşı fiyatları:📌 Altın, 3452 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı!Altın yükselmeye devam edecek mi?Uzmanlar, altının önümüzdeki dönemde yüksek volatilite ile hareket edebileceğini ancak orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir trendin korunacağını belirtiyor.📌 Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD’de ekonomik göstergelerin zayıf seyretmesi ve merkez bankalarının altın alımları, fiyatları destekleyen temel faktörler olmaya devam edecek.📌 Bazı analistlere göre, ons altında 3000 dolar seviyeleri test edilebilirken, gram altında 3600 TL’nin üzerine çıkılması mümkün görünüyor.📌 Özellikle faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilerek yatırımcıların dikkatli olması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ev-almayi-dusunenler-dikkat-merkez-bankasi-faiz-indirdi-konut-kredisi-faizleri-ne-zaman-dusecek-1093857050.html

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