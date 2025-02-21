Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Güncel altın fiyatları belli oldu, daha da yükselecek mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP ön seçimine aday olan Dursun Çiçek: ‘Tek adayla ön seçim demokratik olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:10
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:31
2 dk
HAVA DURUMU
Kar yağışı devam edecek mi?
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yabancı hakem tartışması siyasete sıçradı
09:06
120 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/altin-fiyatlari-rekor-kirmaya-devam-ediyor-guncel-altin-fiyatlari-belli-oldu-daha-da-yukselecek-mi-1093858084.html
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Güncel altın fiyatları belli oldu, daha da yükselecek mi?
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Güncel altın fiyatları belli oldu, daha da yükselecek mi?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın 3452 TL ile tarihi zirvesini gördü, ons altın 2937 dolardan işlem görüyor. Altın neden yükseliyor, fiyatlar daha da artacak mı?
2025-02-21T08:44+0300
2025-02-21T08:44+0300
ekonomi̇
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
ons altın
dolar
dolar/tl
fed
fed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında değer kazanan altın, yatırımcılarına kazanç sağlarken, piyasalar bu yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ediyor.📌 Uzmanlar, fiyatların kısa vadede volatil seyredebileceğini ancak ana trendin yukarı yönlü olduğunu belirtiyor.📌 Eğer altın tam anlamıyla düzeltmeye girerse, kazançlarını tamamen silmesi için yüzde 16 civarında bir düşüş yaşaması gerekiyor.Altın neden yükseliyor?Altının yükselişinde birden fazla küresel faktör etkili. İşte fiyatları yukarı taşıyan başlıca sebepler:📌 ABD ekonomisindeki zayıflık: ABD'de ekonomik verilerin kötüleşmesi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor.📌 Trump’ın korumacı politikaları: Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ticarette korumacı söylemlerini artırması ve Avrupa’ya karşı sert tutumu, piyasalarda belirsizliği artırıyor.📌 Jeopolitik riskler: Orta Doğu’daki gerilimler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.📌 Merkez bankalarının alımları: Küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırması, fiyatları destekleyen bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.Güncel altın fiyatları (canlı veriler)📌 Ons altın:📌 Gram altın:📌 Kapalıçarşı fiyatları:📌 Altın, 3452 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı!Altın yükselmeye devam edecek mi?Uzmanlar, altının önümüzdeki dönemde yüksek volatilite ile hareket edebileceğini ancak orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir trendin korunacağını belirtiyor.📌 Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD’de ekonomik göstergelerin zayıf seyretmesi ve merkez bankalarının altın alımları, fiyatları destekleyen temel faktörler olmaya devam edecek.📌 Bazı analistlere göre, ons altında 3000 dolar seviyeleri test edilebilirken, gram altında 3600 TL’nin üzerine çıkılması mümkün görünüyor.📌 Özellikle faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilerek yatırımcıların dikkatli olması öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ev-almayi-dusunenler-dikkat-merkez-bankasi-faiz-indirdi-konut-kredisi-faizleri-ne-zaman-dusecek-1093857050.html
kapalıçarşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1a94831f3bd00bcdc9447807d5864b39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları bugün, gram altın ne kadar, ons altın kaç dolar, altın fiyatları yükselir mi, altın düşecek mi, güncel altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, kapalıçarşı altın fiyatları, 2025 altın tahminleri, altın yorumları uzman, altın rekor kırdı, altın piyasası son durum, altın neden yükseliyor, gram altın anlık fiyat, altın fiyatları canlı, ons altın analiz, altın yatırım yapmak mantıklı mı, altın fiyatları ne olacak, altın düşer mi yükselir mi, en yüksek altın fiyatı, merkez bankası faiz kararı altını etkiler mi, trump altın fiyatlarını nasıl etkiliyor, jeopolitik riskler altın fiyatlarını artırır mı, dolar altın ilişkisi, altın fiyatları 2025 tahmini, gram altın kaç tl, ons altın yorumları, gram altın yükselecek mi, altın ne zaman alınmalı
altın fiyatları bugün, gram altın ne kadar, ons altın kaç dolar, altın fiyatları yükselir mi, altın düşecek mi, güncel altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, kapalıçarşı altın fiyatları, 2025 altın tahminleri, altın yorumları uzman, altın rekor kırdı, altın piyasası son durum, altın neden yükseliyor, gram altın anlık fiyat, altın fiyatları canlı, ons altın analiz, altın yatırım yapmak mantıklı mı, altın fiyatları ne olacak, altın düşer mi yükselir mi, en yüksek altın fiyatı, merkez bankası faiz kararı altını etkiler mi, trump altın fiyatlarını nasıl etkiliyor, jeopolitik riskler altın fiyatlarını artırır mı, dolar altın ilişkisi, altın fiyatları 2025 tahmini, gram altın kaç tl, ons altın yorumları, gram altın yükselecek mi, altın ne zaman alınmalı

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Güncel altın fiyatları belli oldu, daha da yükselecek mi?

08:44 21.02.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
Abone ol
Altın, yılbaşından bu yana yüzde 16 yükselerek yatırımcılarını sevindirdi. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın korumacı politikaları ve küresel belirsizlikler fiyatları yukarı taşıyor. Peki, altındaki yükseliş devam edecek mi? İşte güncel fiyatlar ve uzman yorumları…
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında değer kazanan altın, yatırımcılarına kazanç sağlarken, piyasalar bu yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ediyor.
📌 Uzmanlar, fiyatların kısa vadede volatil seyredebileceğini ancak ana trendin yukarı yönlü olduğunu belirtiyor.
📌 Eğer altın tam anlamıyla düzeltmeye girerse, kazançlarını tamamen silmesi için yüzde 16 civarında bir düşüş yaşaması gerekiyor.

Altın neden yükseliyor?

Altının yükselişinde birden fazla küresel faktör etkili. İşte fiyatları yukarı taşıyan başlıca sebepler:
📌 ABD ekonomisindeki zayıflık: ABD'de ekonomik verilerin kötüleşmesi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor.
📌 Trump’ın korumacı politikaları: Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ticarette korumacı söylemlerini artırması ve Avrupa’ya karşı sert tutumu, piyasalarda belirsizliği artırıyor.
📌 Jeopolitik riskler: Orta Doğu’daki gerilimler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.
📌 Merkez bankalarının alımları: Küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırması, fiyatları destekleyen bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Güncel altın fiyatları (canlı veriler)

📌 Ons altın:
Güne: 2937 dolardan başladı
Gün içi en düşük: 2926 dolar
Gün içi en yüksek: 2949 dolar
Anlık fiyat: 2933 dolar
📌 Gram altın:
Güne: 3429 TL’den başladı
Gün içi en düşük: 3426 TL
Gün içi en yüksek: 3452 TL (tarihi zirve!)
Anlık fiyat: 3432 TL
📌 Kapalıçarşı fiyatları:
Gram altın alış: 3516 TL
Gram altın satış: 3563 TL
📌 Altın, 3452 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı!

Altın yükselmeye devam edecek mi?

Uzmanlar, altının önümüzdeki dönemde yüksek volatilite ile hareket edebileceğini ancak orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir trendin korunacağını belirtiyor.
📌 Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD’de ekonomik göstergelerin zayıf seyretmesi ve merkez bankalarının altın alımları, fiyatları destekleyen temel faktörler olmaya devam edecek.
📌 Bazı analistlere göre, ons altında 3000 dolar seviyeleri test edilebilirken, gram altında 3600 TL’nin üzerine çıkılması mümkün görünüyor.
📌 Özellikle faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilerek yatırımcıların dikkatli olması öneriliyor.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
EKONOMİ
Ev almayı düşünenler dikkat, Merkez Bankası faiz indirdi: Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?
08:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала