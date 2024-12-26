https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/eski-akut-baskani-nasuh-mahruki-davasinda-yeni-gelisme-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti--1092065259.html
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki davasında yeni gelişme: İlk kez hakim karşısına çıktı
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki davasında yeni gelişme: İlk kez hakim karşısına çıktı
Sputnik Türkiye
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ilk kez hakim karşısına çıktı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T16:22+0300
2024-12-26T16:22+0300
2024-12-26T16:22+0300
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nasuh mahruki
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tutuklama
dava
yargılama
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Sosyal medyadan yaptığı iki paylaşımla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin ilk duruşması bugün görüldü. Mahruki soruşturma sırasında kendisine tek bir soru sorulmadığını belirtirken duruşma 13 Ocak'a ertelendi. AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasının ardından sosyal medyasında bunu eleştirmişti. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Mahruki tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Mahruki serbest bırakılırken hakkında hazırlanan iddianamede 3 yıla kadar hapsi istenmişti. Tek bir soru bile sormadılarBugün görülen duruşmaya avukatıyla beraber katılan Mahruki savunmasında, "Soruşturma savcısı bir tek soru bile sormadı. Hakime hangi paylaşım yanıltıcı diye sordum cevap vermedi. Sonra da tutuklama kararı verildi" dedi. Kamuoyunda yer alan bilgi üzerinden paylaşım yaptığını ifade eden Mahruki, "Dışarıda yüzlerce insan bekliyor. Çünkü burada bana bir hukuksuzluk yapıldığını herkes biliyor. Taksiciyi bıçaklayan adamı serbest bıraktılar. Türkiye'de hukuk böyle gidiyor." ifadelerini kullandıDuruşma 13 Ocak'a ertelendiNasuh Mahruki'nin suç isnat edilen sosyal medya paylaşımındaki konuların daha önce de yazıldığını söyleyen avukat Şehmus Tekik, söz konusu içerikte şiddete teşvik olmadığını vurguladı. Dolayısıyla suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyen Tekik, müvekkili Mahruki'nin beraatine karar verilmesini talep etti.Savcı eksiklerin giderilmesini ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Ek savunma için Mahruki ve avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/nasuh-mahruki-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1090591238.html
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nasuh mahruki, nasuh mahruki neden tutuklandı, nasuh mahruki tutuklu mu, nasuh mahruki yargılama, nasuh mahruki son dakika
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki davasında yeni gelişme: İlk kez hakim karşısına çıktı
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ilk kez hakim karşısına çıktı.
Sosyal medyadan yaptığı iki paylaşımla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin ilk duruşması bugün görüldü. Mahruki soruşturma sırasında kendisine tek bir soru sorulmadığını belirtirken duruşma 13 Ocak'a ertelendi.
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasının ardından sosyal medyasında bunu eleştirmişti. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Mahruki tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Mahruki serbest bırakılırken hakkında hazırlanan iddianamede 3 yıla kadar hapsi istenmişti.
Tek bir soru bile sormadılar
Bugün görülen duruşmaya avukatıyla beraber katılan Mahruki savunmasında, "Soruşturma savcısı bir tek soru bile sormadı. Hakime hangi paylaşım yanıltıcı diye sordum cevap vermedi. Sonra da tutuklama kararı verildi" dedi. Kamuoyunda yer alan bilgi üzerinden paylaşım yaptığını ifade eden Mahruki, "Dışarıda yüzlerce insan bekliyor. Çünkü burada bana bir hukuksuzluk yapıldığını herkes biliyor. Taksiciyi bıçaklayan adamı serbest bıraktılar. Türkiye'de hukuk böyle gidiyor." ifadelerini kullandı
Duruşma 13 Ocak'a ertelendi
Nasuh Mahruki'nin suç isnat edilen sosyal medya paylaşımındaki konuların daha önce de yazıldığını söyleyen avukat Şehmus Tekik, söz konusu içerikte şiddete teşvik olmadığını vurguladı. Dolayısıyla suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyen Tekik, müvekkili Mahruki'nin beraatine karar verilmesini talep etti.
Savcı eksiklerin giderilmesini ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Ek savunma için Mahruki ve avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.